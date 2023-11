Este jueves 23 de noviembre, las familias estadounidenses celebrarán el Thanksgiving Day (Día de Acción de Gracias, en español); al ser una fecha importante, varios establecimientos permanecerán cerrados. Tomando en cuenta que por ser un día festivo, mucha gente aprovechará este día para realizar sus compras, te damos la lista de tiendas que atenderán y cuáles no.

Entre los centros que decidieron no abrir se encuentran Walmart, Costco, Target y Best Buy, así que no vayas a ninguna de sus tiendas, pues te darás con la amarga sorpresa de que estarán cerradas. Para que no pierdas tu tiempo, te mencionamos una a una cuáles son.

Cabe señalar que en Estados Unidos, el Thanksgiving Day se celebra el cuarto jueves de noviembre con reuniones familiares en los hogares, donde tradicionalmente se prepara un banquete.

CADA UNA DE LAS TIENDAS QUE ESTARÁN CERRADAS EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Aldi

Apple Store

Best Buy

BJ’s Wholesale Club

Bloomingdale’s

Costco

Dick’s Sporting Goods

Dillard’s

HomeGoods

Ikea

J.C. Penney

Kohl’s

Lidl

Lowe’s

Macy’s

Marshalls

Neiman Marcus

Nordstrom

Petco

PetSmart

Publix

Saks Fifth Avenue

Sam’s Club

Sephora

Target

The Home Depot

TJ Maxx

Trader Joe’s

Ulta

Walgreens

Walmart

CADA UNA DE LAS TIENDAS QUE ESTARÁN ABIERTAS EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Si bien, estos establecimientos permanecerán abiertas durante el Thanksgiving 2023, ten en cuenta el horario de cada uno, ya que podría variar.

Acme

Albertsons

Big Lots

CVS

Dollar General

Dollar Tree

Family Dollar

Giant Food

Harris Teeter

Kroger

Meijer

Rite Aid

Safeway

Sprouts

Wegmans

Whole Foods