Los últimos avances con la inteligencia artificial (IA) han demostrado ser un recurso invaluable en diversas áreas de la vida. Desde la optimización de procesos hasta diagnósticos médicos, incluyendo su influencia innegable para la edición de imágenes, video y conversaciones. Sin embargo, una faceta oculta de este servicio es la de las estafas cibernéticas.

La IA puede utilizarse para ayudar a los profesionales de ciberseguridad a tratar la cada vez mayor complejidad de los sistemas modernos, así como la gran cantidad de datos creados por ellos, e intentar estar por delante de los ciberdelincuentes.

“Por ello, mi recomendación es estar siempre atentos a las últimas noticias sobre estafas virtuales y, al encontrase con alguna, no no acceder a ningún enlace, no brindar información secreta como claves de tarjetas de crédito y hacer caso omiso a las llamadas desconocidas”, expresa Willy Ugarte, docente de la maestría en Data Sciencie de la Escuela de Postgrado UPC.

A continuación, compartimos tres nuevas estafas realizadas por inteligencia artificial:

Clonación de voz por IA: En los últimos meses, diferentes peruanos han señalado que han recibido llamadas de familiares afirmando estar secuestrados y pidiendo dinero para no ser violentadas. Uno de los actos más mediáticos, fue el nombrado hace unos días por una actriz muy conocida afirmando haber sufrido esta estafa al ser copiada su voz y presentándola a su madre como un secuestro.

WormGPT es una herramienta que, además de producir un malware, crea notablemente persuasivos y personalizados para el destinatario lo que aumenta las posibilidades en el éxito de . Videollamadas estafa: Es una modalidad novedosa que aún no ha llegado al Perú. El objetivo es realizar la videollamada con la aplicación deepfake y, junto al aplicativo de audio, perpetrar la estafa rápidamente para que no haya lugar a que la víctima pueda hacer alguna pregunta al presuntamente secuestrado.

¿Cómo evitar caer en estafas?

·Tener cuidado con los datos personales, pues con ellos pueden acceder a tu información bancaria, financiera o personal.

Eliminar cualquier correo sospechoso y evitar ingresar a links o descargar aplicaciones sospechosas que puedan extraer información bancaria.

Tomar precauciones antes de hacer clic en enlaces recibidos por correo electrónico, mensajes de SMS y redes sociales debe ser un comportamiento instintivo para los usuarios, al igual que mirar a ambos lados antes de cruzar la calle.

“Es importante inculcar en las personas la educación básica digital y concienciar a todos los usuarios sobre los peligros a los que se exponen al ingresar a páginas poco creíbles o estar atentos a las últimas modalidades de estafa”, afirma Willy Ugarte.

La ciberseguridad es un desafío constante en la era digital. Si bien la inteligencia artificial ofrece soluciones poderosas, su uso también puede ser explotado con fines maliciosos. Mantenerse informado, educado y cauteloso es fundamental para evitar caer en las trampas de la nueva era cibernética.