Para nadie es un secreto que en los últimos años la inflación ha estado impactando en la economía de los Estados Unidos y, por ende, los bolsillos de los ciudadanos. Lo que sí parece ser un secreto para miles de californianos es que el gobierno del país ha estado brindando medidas para que, en lo posible, la gente no sea vea tan afectada. Y digo esto porque son más de 600,000 personas que aún no han hecho uso de un beneficio que fue otorgado en 2022 en lo que fue denominado Reembolso de Impuestos para la Clase Media.

En octubre de 2022, la Junta de Impuestos de Franquicias de California (FBT, por sus siglas en inglés) inició con el reembolso, conocido también como pagos de “alivio para la inflación”, destinado para la clase media del estado. Teniendo en cuenta el alcance, exceptuando a la población más rica, casi todos fueron elegibles para recibir ese dinero, el cual, en su mayoría, ya fue gastado, pero existe una gran cantidad de habitante que aún no han dispuesto de él, generando una incertidumbre en las autoridades que hicieron posible ese desembolso

EL REEMBOLSO QUE AÚN NO HA SIDO COBRADO POR MUCHAS PERSONAS EN CALIFORNIA

De acuerdo con la FBT, desde octubre de 2022 hasta septiembre de 2023, se depositaron 7.2 millones de pagos en las cuentas bancarias de residentes de California que calificaron al beneficio. En tanto, otras 9.6 millones de personas recibieron una tarjeta de débito por correo y allí estaría radicando el problema, pues se suponía que aquellos ciudadanos debían activar esa tarjeta y hasta ahora hay 624,000 que no lo han hecho por razones desconocidas.

La cantidad de personas que no han hecho uso de la tarjeta que recibieron representan unos US$125 millones que todavía no han sido utilizados y están a la espera de que se tomen. Sin embargo, hay otro caso particular y está relacionado con aquellos habitantes que sí la activaron y hasta dispusieron del dinero, pero no en su totalidad. Sea cual sea el caso, estos ciudadanos no deben dejar de pasar la oportunidad de tener ese dinero extra porque tiene una fecha de vencimiento en caso no se emplee.

Según lo estipulado por el ente encargado de manejar el beneficio, la fecha límite para usar la tarjeta de débito es el 30 de abril de 2026, por lo que estas personas tienen aún menos de dos años para hacer efectivo el cobro del dinero que se le otorgó. No obstante, se especula que no todos los beneficiarios vayan a utilizar el monto que recibieron, así que habrá una buena cantidad de dinero que regresará a las arcas de la Junta de Impuestos de Franquicias de California.

Miles de californianos aún no han usado el dinero que se les otorgó desde 2022 para ayudarlos con los efectos de la inflación (Foto: Pexels)

¿CÓMO ACTIVAR LAS TARJETAS DE DÉBITO?

Si has recibido una tarjeta de débito con el dinero de este bono de ayuda y aún no lo has utilizado, puedes activarla comunicándote al 1-800-240-0223. Si por alguna razón has perdido tu tarjeta o piensas que fue robada, también debes llamar al mismo número y seguir las instrucciones para solicitar un reemplazo.

¿CUÁNTO ES EL DINERO QUE SE OTORGÓ COMO REEMBOLSO?

Los datos indican que no todas las personas recibieron la misma cantidad de dinero y mucho depende del estado económico que tengan o hayan tenido al momento que se iniciaron los registros previos y repartición del efectivo. Es así que los beneficios fueron desde los US$200 hasta los US$1,050.