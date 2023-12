Como todos los años, el calendario laboral va cambiando en España, por lo que 2024 no iba ser la excepción, ya que los días festivos son determinados por cada Comunidad Autónoma y localidad. Tomando en cuenta esto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) dio a conocer cuáles son las fechas festivas y puentes en Madrid. Si aún no sabes la lista completa, no te preocupes que a continuación te la detallamos.

Cabe señalar que en la comunidad madrileña habrá 14 días festivos; de ese total, 9 son nacionales y 5 son establecidos por las comunidades autónomas y las poblaciones locales. Es preciso indicar que el calendario de estas fechas no puede superar las 14 al año.

Los feriados son aprovechados por los ciudadanos para tomarse unos días de descanso, ya se a en casa o saliendo de la rutina (Foto: Freepik)

LISTA COMPLETA DE LAS FECHAS FESTIVAS 2024 EN MADRID

El calendario laboral 2024 y los días festivos en Madrid y en toda España:

1 de enero (lunes): Año Nuevo

Año Nuevo 6 de enero (sábado): Epifanía del Señor

Epifanía del Señor 29 de marzo (viernes): Viernes Santo

Viernes Santo 1 de mayo (miércoles): Día del Trabajo

Día del Trabajo 15 de agosto (jueves): Asunción de la Virgen

Asunción de la Virgen 12 de octubre (sábado): Fiesta Nacional

Fiesta Nacional 1 de noviembre (viernes): Todos los Santos

Todos los Santos 6 de diciembre (viernes): Día de la Constitución Española

Día de la Constitución Española 25 de diciembre (miércoles): Día de Navidad

Días festivos autónomos en la Comunidad de Madrid 2024, afectando laboralmente a quienes trabajen en esta jurisdicción.

28 de marzo (jueves): Jueves Santo

Jueves Santo 2 de mayo (jueves): Día de la Comunidad de Madrid

Día de la Comunidad de Madrid 25 de julio (jueves): Día del Santiago Apóstol

Días festivos locales en la Comunidad de Madrid 2024, los cuales afectarán a todos los residentes y trabajadores de la zona

15 de agosto (jueves) : Día de la Asunción de la Virgen

: Día de la Asunción de la Virgen 9 de noviembre (sábado): Día de la Almudena

LISTA COMPLETA DE LOS PUENTES DE 2024 EN MADRID