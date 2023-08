¿Cuándo es el próximo día festivo en Estados Unidos? El Gobierno Federal reconoce 11 feriados, días donde tú y tu familia pueden disfrutar el tiempo en salir, planear un viaje o hacer diferentes actividades entretenidas. Consulta aquí el calendario 2023 de festivos de este año. ¿Cuántos restan? No solo conocer el día en el que se celebran, sino también si caen en fin de semana y si no no se trabaja. Te compartimos el cronograma completo a continuación.

Cabe mencionar que los días festivos en USA están designados por el Congreso en el Título V del Código de los Estados Unidos. Según la Oficina de Administración de Personal, este poder del Estado norteamericano tiene la autoridad de declarar días no laborable para las instituciones gubernamentales (federales); aunque las instituciones estatales y privadas también las incluyen como días libres pagados para sus trabajadores.

Por otro lado, si un feriado cae día sábado, para la mayoría de los empleados federales, el viernes anterior se tratará como un feriado a efectos de pago y licencia. Por otro lado, si un feriado cae en domingo, para la mayoría de los empleados federales, el lunes siguiente se tratará como un feriado a efectos de pago y licencia.

¿Cuáles son los días festivos de Estados Unidos en 2023?

A inicios de 2023, el Congreso de USA ha establecido los días festivos del año, y a pesar de que hay días específicos para ciertos feriados, algunos de estos se observan en un día diferente si caen en fin de semana. Es decir, si un feriado cae en sábado, la mayoría de los empleados federales y otras instancias observarán el festivo el viernes anterior a efectos de pago y licencia. Pero si un feriado cae en domingo, se tratará como un feriado, a efectos de pago y licencia, el siguiente lunes. Dicho esto, a continuación, te presentamos todos los feriados para el año en curso en el país.

Los días festivos en Estados Unidos para 2023:

Día del calendario Celebración / Festivo Lunes 2 de enero* New Year / Año Nuevo Lunes 16 de enero Martin Luther King, Jr. Day / Día de Martin Luther King, Jr. Viernes 20 de enero** United States Presidential Inauguration / Investidura presidencial de Estados Unidos Lunes 20 de febrero Presidents’ Day / Día de los Presidentes Lunes 29 de mayo Memorial Day / Día de la Conmemoración de los Caídos Lunes 19 de junio “Juneteenth” / Día de la Liberación Martes 4 de julio Independence Day / Día de la Independencia Lunes 4 de septiembre Labor Day / Día del Trabajo Lunes 9 de octubre Columbus Day / Día de la Raza Viernes 10 de noviembre*** Veterans Day / Día de los Veteranos Jueves 23 de noviembre Thanksgiving / Día de Acción de Gracias Lunes 25 de diciembre Christmas / Navidad

** Esta festividad se celebra cada 4 años tras una elección presidencial

*** Es importante destacar que el día festivo referido como “Cumpleaños de Washington” es el término oficial utilizado en la Sección 6103(a) del Título 5 del Código de los Estados Unidos, que establece los días festivos para los empleados federales. Aunque otras entidades pueden utilizar nombres distintos para los días festivos, la política de la Oficina de Administración de Personal (United States Office of Personnel Management) se basa en hacer referencia a los días festivos según los nombres designados por la ley.