Best Buy ya no vende productos físicos en sus tiendas e, incluso, a través de su página web. Esa es la realidad de la cadena de tiendas de productos electrónicos para 2024. Discussing Film informó que ya se están retirando los exhibidores de sus más de 900 locales en Estados Unidos. Esto significa también que ya no venderá DVD ni Blu-ray de series y películas.

El proceso, por supuesto, será gradual, por lo que todavía se podrán ver que, en su web oficial, todavía ofrecen productos físicos. Sin embargo, esto cambiará de manera definitiva con el pasar de las semanas.

Esta decisión, además, no es repentina, ya que se había conocido, en octubre de 2023, de las intenciones de los responsables de Best Buy de optar por otro camino, a pesar de las nuevas tendencias de comprar productos físicos, como en el caso de series y películas que no se encuentran en plataformas de streaming y la web.

De esta manera, se espera que las tiendas de Best Buy dejen de vender productos físicos. Esto es lo que se sabe de la ruta distinta que ha tomado Best Buy, lo que muchos han tomado como un verdadero final de una era.

Un local de Best Buy cerrado durante la pandemia del coronavirus en Estados Unidos (Foto: AFP)

¿POR QUÉ BEST BUY YA NO VENDE DVD Y BLU-RAY?

Best Buy ya no venderá DVD ni Blu-ray como parte de su política general de no tener más productos físicos en sus tiendas. Y esto se debe a que la empresa busca más espacio y posibilidades de ofrecer nuevas tecnologías a sus clientes.

“Para decir lo obvio, la forma en que vemos películas y programas de televisión es muy diferente hoy que hace décadas”, fue el comunicado de la empresa en octubre de 2023.

Y se agregó que “realizar este cambio nos brinda más espacio y oportunidad para ofrecer a los clientes tecnología nueva e innovadora para que exploren, descubran y disfruten”.

Se indicó que el cambio iniciaría a principios del 2024, pero ya se ha reportado que ha empezado tan pronto como fue posible, en los primeros días de enero.

¿CÓMO COMPRAR DVD A PARTIR DE AHORA?

Best Buy tenía cerca de 24 mil DVD en su web, de acuerdo a CBS News, por lo que significa un duro golpe para los compradores de estos productos. Los discos, además, ya se estaban retirando progresivamente, con el pasar de los años, en las tiendas de la empresa minorista.

A partir de ahora, los clientes pueden conseguir DVD en las tiendas físicas y virtuales de Amazon, Target y Walmart.