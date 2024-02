Febrero trae consigo eventos especiales para los fanáticos de la astronomía. Entre estos, destaca la Luna de Nieve, uno de los eventos astrológicos más esperados y se convierte en el segundo plenario del año. Bajo ese contexto, Gestión Mix te comparte todos los detalles y a qué hora ver el fenómeno en vivo.

El origen de su nombre remonta a como era nombrada por las antiguas tribus norteamericanas, debido a que coincidía con el mes en el que se producían nevadas más intensas en el hemisferio norte del planeta. Por los fuertes efectos a los que se le asociaba, también se le denominaba ‘Luna de tormenta’ o ‘Luna del Hambre’, por las condiciones climatológicas que tenían lugar en ese entonces y complicaba la recolección de alimentos para los pobladores.

¿A qué hora ver la Luna de Nieve 2024 en vivo?

La Luna de Nieve EN VIVO podrá ser apreciado el sábado 24 de febrero, desde las 07:30 a.m. ET (4:30 a.m. PT), según información de la NASA y el Departamento de Aplicaciones Astronómicas del Observatorio Naval de Estados Unidos.

Dependiendo del país; conoce la hora exacta, según datos del portal Time and Date:

México: 03:30 a.m.

España: 10:54 a. m.

Panamá: 04:30 a.m.

Perú: 04:30 a.m.

Costa Rica: 03:30 a.m.

Argentina: 06:30 a.m.

Chile: 06:30 a.m.

¿Cómo ver la luna de Nieve 2024?

Para ver la Luna llena de nieve 2024 no es necesario utilizar ningún dispositivo o aparato de observación astronómica, basta con mirar fijamente el fenómeno y disfrutar.

Algunas recomendaciones:

Encuentra un lugar oscuro. Cuanto más oscuro esté el cielo, mejor podrás ver el evento.

Evita la contaminación lumínica. Si estás cerca de las luces de la ciudad, intenta buscar un lugar alejado del centro de la ciudad.

Ten paciencia. Si el cielo no está completamente despejado, la Luna puede ocasionalmente quedar oscurecida por las nubes.