¿A qué hora empieza y dónde mirar el Clásico Real Madrid vs Barcelona en vivo? Este sábado 28 de octubre desde las 4:15 p.m. en el Olímpico de Montjuic por la jornada 11 de LaLiga EA Sports , los dos equipos más grandes de España definirán quién será el nuevo líder en la tabla de posiciones. Con un punto de diferencia, los merengues tratarán de mantener o alargar ese margen. A continuación, revise los horarios, canales TV, alineaciones y otras estadísticas de relevancia sobre los protagonistas.

El último campeón de La Liga, comenzó su temporada de gran manera ya que se mantiene invicto. En el certamen doméstico, ganó siete partidos e igualó en los otros tres mientras que en la Champions, los Culés tienen puntaje perfecto y son líderes del Grupo H que comparten junto con Porto, Shakhtar y Royal Antwerp. En su último compromiso, los Blaugranas vencieron a los ucranianos por 2-1. Por su parte, en su último partido por el certamen español, los dirigidos por Xavi se impusieron por la mínima al Athletic Bilbao con un gol de Marc Guiu.

El equipo comandado por Carlo Ancelotti comenzó su temporada de gran manera ya que perdió un solo encuentro hasta el momento (3-1 ante el Atlético Madrid), igualó en su último compromiso de La Liga ante el Sevilla por 1-1 y luego ganó todos sus partidos. En su último partido, los Merengues vencieron por 2-1 al Braga por la tercera fecha del Grupo D de la Champions League y de esta forma se ubica como primero de grupo con puntaje ideal.

Barcelona vs. Real Madrid juegan por la jornada 11 de LaLiga.

¿A qué hora juegan, Real Madrid vs. Barcelona en vivo desde Montjuic?

España: 16:15hs

Argentina: 11:15hs

Brasil: 11:15 hs

Uruguay: 11:15 hs

Paraguay: 11:15 hs

Chile: 11:15 hs

Venezuela: 10:15 hs

Bolivia: 10:15 hs

Colombia: 9:15 hs

Ecuador: 9:15 hs

Perú: 9:15 hs

México: 8:15 hs

Barcelona vs Real Madrid en vivo: horario para ver desde Estados Unidos

Dado que Estados Unidos tiene varias zonas horarias (ET, PT, CT, MT y AT), el partido Barcelona vs Real Madrid tendrá diferentes horarios según la ciudad donde te encuentres. Aquí los detalles

HORARIOS CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS 11:15 a.m. AT (UTC-4) Islas Vírgenes de EEUU y Puerto Rico (San Juan) 10:15 a.m. ET (UTC-5) Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 9:15 a.m. CT (UTC-4) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 8:15 a.m. MT (UTC- 7) Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 7:15 a.m. PT (UTC-8) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿Cómo ver Barcelona vs. Real Madrid por TV desde México?

La cadena internacional Sky Sports HD tendrá la señal del partido Barcelona vs. Real Madrid en exclusiva para los países de México, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Panamá y Guatemala. También se podrá observar vía Blue to Go Everywhere en la televisión mexicana.

¿Cómo ver Barcelona vs. Real Madrid por TV desde los Estados Unidos?

En los Estados Unidos habrá cobertura especial del clásico Barcelona-Real Madrid en idioma inglés y español latino desde ESPN+ y ESPN Deportes respectivamente. Recordar que el precio de ESPN+ es de $9.99 (Mensual), $99.99 (Anual) y $12.99 (Combo de ESPN+ con Disney+ y Hulu).

¿Cómo ver Barca vs Real Madrid en vivo desde Estados Unidos?

En Estados Unidos, el derbi español podrá seguirse de forma íntegra a través de ESPN y su servicio de streaming ESPN+, que ofrece planes de suscripción individuales o combinados con plataformas como Disney Plus y Hulu. También podrás seguirlo por Star Plus.

¿Cómo ver Barcelona vs. Real Madrid por TV en Sudamérica?

Si te encuentras en Sudamérica, la cadena ESPN y la plataforma streaming Star+ tendrán los derechos para transmitir el duelo Barça-Madrid en los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Italia, Alemania, Bélgica, Japón, Portugal y Austria podrán seguir el Barcelona contra Real Madrid vía DAZN; Reino Unido por LaLiga TV y Francia tendrá más opciones con Free, beIN SPORTS CONNECT y beIN Sports 1.