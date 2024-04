Uno de los mejores puntos en México para poder observar el eclipse solar en su fase de totalidad será el estado de Coahuila este lunes 8 de abril. De los 30 municipios que entrarán dentro la trayectoria del fenómeno astronómico, Torreón ha sido elegido como el epicentro del evento para albergar a una gran cantidad de visitantes y, también, a los expertos de la NASA llevará quienes transmitirán las imágenes del cielo mexicano a las pantallas de todo el mundo. También se destacan Monclova y Piedras Negras como sitios claves para seguirlo.

¿Dónde puedo ver mejor el eclipse solar total del 8 de abril en Coahuila?

En Coahuila habrá dos grandes ciudades en las que se podrá ver el eclipse: Torreón y Monclova. En la primera, el mejor momento para mirar el eclipse total se dará a partir de las 12:19 horas, durará 4 minutos y 9 segundos, de las 12:16 a las 12:21, mientras que la fase parcial se dará desde las 11:05 hasta las 13:47.

Por otro lado, en Coahuila, los municipios de El Bragado, Hidalgo y Sierra Mojada serán los más beneficiados, con una magnitud del 99% del eclipse. En esta región, el evento comenzará alrededor de las 11:01 de la mañana.

“Durante el eclipse baja la emisión solar y puede haber cambios en la ionosfera porque durante todo ese tiempo está recibiendo menos radiación, puede bajar un poquito la temperatura sobre todo en la fase de totalidad y esto puede ocasionar pequeños en nuestro planeta”, indicó Xóchiti Blanco Cano, investigadora del Departamento de Física Espacial del Instituto de Geofísica de la UNAM.

Municipios donde se verá mejor el eclipse solar total en Coahuila

Laguna del Rey

Torreón

San Pedro

Cuatro Ciénegas de Carranza

Lamadrid

Nadadores

Monclova

Minas de Barroterán

Ocampo

Ciudad Melchor Múzquiz

Palaú, Sabinas

Nueva Rosita

Guerrero

Allende

Nava

Morelos

Piedras Negras

Ciudad Acuña

¿Cómo ver el eclipse solar de Coahuila en vivo vía NASA TV y Time and Date?

Las redes sociales de NASA TV y Time and Date transmitirán de forma gratuita el paso del eclipse solar total en todos los estados de México. Si te encuentras en Durango y no deseas salir de la casa ese día en especial, verlo de esta manera será un excelente opción. Solo debes ingresas a los canales oficiales de NASA y Time and Date desde YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Threat.

¿A qué hora empieza el eclipse solar del 8 de abril en Coahuila?

La fase parcial comienza a las 10:55:10 (CST)

La totalidad comienza a las 12:16:00 (CST)

El eclipse máximo es a las 12:32 (CSDT)

La totalidad finaliza a las 13:51 (CST)

¿Cuánto tiempo dura el eclipse solar total en Coahuila?

Según la NASA, la duración del eclipse solar total en Coahuila será de 4 minutos con 11 segundos desde el municipio de Torreón, donde se producirá la totalidad del fenómeno y el mejor punto para verlo desde el cielo con las respectivas medidas de seguridad como las gafas certificadas por la norma ISO 12312-2.

Más horarios en el resto de ciudades de Coahuila con su tiempo de duración

Aquí te compartimos una tabla con los horarios y duraciones del eclipse solar total en diferentes ciudades del estado de Coahuila, México.

Ciudades de Coahuila Empieza el eclipse solar total Duración del eclipse Laguna del Rey 12:21:52 4:23 Torreón 12:16:59 4:08 San Pedro 12:18:17 3:45 Cuatro Ciénegas de Carranza 12:21:52 4:14 Lamadrid 12:22:35 3:57 Nadadores 12:23:08 3:27 Monclova 12:23:47 2:17 Minas de Barroterán 12:24:20 4:27 Ocampo 12:21:52 4:23 Ciudad Melchor Múzquiz 12:24:19 4:27 Palaú 12:12:59 4:19 Guerrero 12:16:51 4:17 Allende 12:27:22 3:42 Nava 12:09:39 4:22 Morelos 12:26:20 4:25 Sabinas 12:25:04 4:11 Piedras Negras 12:14:02 3:24 Ciudad Acuña 12:28:23 3:26

Sigue la transmisión oficial vía NASA TV en vivo y Time and Date online para ver el eclipse solar total y Cometa Diablo este lunes 8 de abril en los países como Estados Unidos, México y Canadá.

Horarios para ver el eclipse solar total del 8 de abril en México

De forma general, el horario oficial para ver el eclipse solar total del 8 de abril en México será desde las 10:50 horas. Sin embargo, cada estado y ciudad cuenta con un tiempo diferente del inicio del fenómeno y aquí te lo compartimos:

Campeche: 11:14 (Inicio) - 12:31 (Punto máximo) - 13:48 (Final)

Tuxtla Gutiérrez: 11:04 (Inicio) - 12:19 (Punto máximo) - 13:40 (Final)

Ciudad Victoria: 11:02 (Inicio) - 12:22 (Punto máximo) - 13:45 (Final)

Veracruz: 11:00 (Inicio) - 12:19 (Punto máximo) - 13:40 (Final)

CDMX: 10:55 (Inicio) - 12:14 (Punto máximo) - 13:36 (Final)

Zacatecas: 10:55 (Inicio) - 12:15 (Punto máximo) - 13:38 (Final)

Guadalajara: 10:50 (Inicio) - 12:09 (Punto máximo) - 13:32 (Final)

Durango: 10:55 (Inicio) - 12:14 (Punto máximo) - 13:36 (Final)

Chetumal: 12:19 (Inicio) - 13:32 (Punto máximo) - 14:47 (Final)

Mazatlán (Sinaloa): 09:51 (Inicio) - 11:09 (Punto máximo) - 12:32 (Final)

Hermosillo: 09:59 (Inicio) - 11:13 (Punto máximo) - 12:32 (Final)

Chihuahua: 11:03 (Inicio) - 12:20 (Punto máximo) - 13:41 (Final)

Monclova: 11:05 (Inicio) - 12:24 (Punto máximo) - 13:47 (Final)

Oaxaca: 10:56 (Inicio) - 12:13 (Punto máximo) - 13:34 (Final)

La Paz: 09:49 (Inicio) - 11:05 (Punto máximo) - 12:26 (Final)

Piedras Negras: 10:57 (Inicio) - 12:17 (Punto máximo) - 13:39 (Final)

Querétaro: 10:55 (Inicio) - 12:14 (Punto máximo) - 13:37 (Final)

Chilpancingo: 10:51 (Inicio) - 12:09 (Punto máximo) - 13:31 (Final)

Mérida: 11:18 (Inicio) - 12:35 pm (Punto máximo) - 13:52 (Final)

San Luis Potosí: 10:57 (Inicio) - 12:16 (Punto máximo) - 13:39 (Final)

Monterrey: 11:04 (Inicio) - 12:24 (Punto máximo) - 13:46 (Final)

Tepic: 09:49 (Inicio) - 11:08 (Punto máximo) - 12:31 (Final)

Torreón (Coahuila): 10:59 (Inicio) - 12:19 (Punto máximo) - 13:41 (Final)

Morelia: 10:52 (Inicio) - 12:11 (Punto máximo) - 13:34 (Final)

Tijuana: 10:03 (Inicio) - 11:11 (Punto máximo) - 12:23 (Final)

(Recuerda que los estados más importantes son los de Durango, Sinaloa y Coahuila)

¿Cuál es el pronóstico del clima en Coahuila en el día del eclipse solar total?

Según el sitio web especializado Weather Channel, el cielo estaría nublado para el día del eclipse solar, con vientos moderados de 10 a 15 km/h. Esta situación contrasta con las predicciones previas, que auguraban condiciones ideales para observar el fenómeno con cielos despejados.

¿Cuáles son los observatorios confirmados para ver el eclipse total en Torreón, Coahuila?

Hasta el momento se ha confirmado a 233 centro de observación donde se destacan los siguientes, según Planetarium Torreon:

Bosque Urbano

La Plaza Mayor

La Ciudad Universitaria

El Cristo de las Notas

El Centro de Convenciones