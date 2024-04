Durango será uno de los 3 estados privilegiados de México donde se podrá ver el eclipse solar total este lunes 8 de abril, según pudo confirmar la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). Recuerda utilizar gafas especiales con certificación de la norma ISO 12312-2 para seguir el fenómeno espacial, así no te dañarás los ojos al momento de observar al Sol, cuando te encuentres en las ciudades de Bermejillo, La Ciudad, Canatlán, La Blanca, Juaja, Chavarría, El Lucero, El Salto, Cruz de Piedra, Coneto de Comonfort, Guatimapé, Gómez Palacio, Lerdo, Corralitos, Francisco I. Madero, Durango, Guadalupe Victoria, Cuencamé de Ceniceros, Cuencamé, Ignacio Valencia, Las Bayas, Ceballos y General Simón Bolívar.

¿Dónde puedo ver mejor el eclipse solar total del 8 de abril en Durango?

El volcán Jagüey, que se encuentra ubicado en el municipio de Canatlán, Durango, será uno de los mejores puntos para observar el eclipse solar total del lunes 8 de abril. Se espera la asistencia de una gran cantidad de público local y turistas en esta famosa zona del territorio mexicano para ver al fenómeno. De la misma forma, la Laguna de Santuaguillo, del municipio de Nuevo Ideal, será otro lugar importante para seguir el evento.

Lugares donde se verá mejor el eclipse solar total en Durango

Nazas

Dolores Hidalgo

Volcán Jaguëy

Laguna de Santuaguillo

Rodeo

Nuevo Ideal

Ciudad Laredo

Tlahualillo de Zaragoza

Gómez Palacio

San Padre del Gallo

Santiago Papasquiaro

Coneto de Comonfort

Cuencamé

Canatlán

Guadalupe Victoria

Cuauhtémoc

Ignacio Allende

Nombre de Dios

¿Cómo ver el eclipse solar de Durango en vivo vía NASA TV y Time and Date?

Las redes sociales de NASA TV y Time and Date transmitirán de forma gratuita el paso del eclipse solar total en todos los estados de México. Si te encuentras en Durango y no deseas salir de la casa ese día en especial, verlo de esta manera será un excelente opción. Solo debes ingresas a los canales oficiales de NASA y Time and Date desde YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Threat.

¿A qué hora empieza el eclipse solar del 8 de abril en Durango?

Desde Durango, el eclipse solar en su fase parcial a las 10:55:10 horas (CDMX) que será el momento donde se encontrará a una altura de 56° sobre el horizonte. Cuando el reloj marque las 12:12:00, se dará inicio al eclipse total.

El punto máximo del fenómeno espacial ocurrirá a las 12:13:56. El Sol estará en una altura de 70° y su acimut será de 144°. Aquí, la Luna cubrirá el 105.7% del Sol.

Finalmente, el eclipse solar total de Durango termina su paso a las 12:15:52.

La fase parcial comienza a las 10:55:10 (horario CDMX)

La totalidad comienza a las 12:12:00 (horario CDMX)

El eclipse máximo es a las 12:13:56 (horario CDMX)

La totalidad finaliza a las 12:15:52 (horario CDMX)

¿Cuánto tiempo dura el eclipse solar total en Durango?

Según Sociedad Astronómica, la duración del eclipse solar total en Durango será de 4 minutos con 29.9 segundos desde el municipio de Nazas, donde se producirá la totalidad del fenómeno y el mejor punto para verlo desde el cielo con las respectivas medidas de seguridad como las gafas certificadas por la norma ISO 12312-2.

¿Cuánto tiempo dura el eclipse en Durango? Lista de estados y horarios

Aquí te compartimos una tabla con los horarios y duraciones del eclipse solar total en diferentes ciudades del estado de Durango, México.

Ciudades de Durango Empieza el eclipse solar total Duración del eclipse Bermejillo 12:17:07 4:27 La Ciudad 12:09:34 4:27 Canatlán 12:12:36 4:27 La Blanca 12:13:34 4:26 Juaja 12:17:38 4:26 Chavarría 12:09:31 4:26 El Lucero 12:17:29 4:25 El Salto 12:10:12 4:23 Cruz de Piedra 12:10:32 4:23 Coneto de Comonfort 12:13:33 4:18 Guatimapé 12:12:59 4:19 Gómez Palacio 12:16:51 4:17 Lerdo 12:16:40 4:18 Corralitos 12:09:39 4:03 Francisco I. Madero 12:13:25 3:48 Durango 12:12:10 3:46 Guadalupe Victoria 12:14:02 3:24 Cuencamé de Ceniceros 12:15:34 3:22 Cuencamé 12:15:50 3:22 Ignacio Valencia 12:15:50 2:47 Las Bayas 12:18:46 2:44 Ceballos 12:18:46 1:54 General Simón Bolívar 12:17:45 0:54

Sigue la transmisión oficial vía NASA TV en vivo y Time and Date online para ver el eclipse solar total y Cometa Diablo este lunes 8 de abril en los países como Estados Unidos, México y Canadá.

Horarios para ver el eclipse solar total del 8 de abril en México

De forma general, el horario oficial para ver el eclipse solar total del 8 de abril en México será desde las 10:50 horas. Sin embargo, cada estado y ciudad cuenta con un tiempo diferente del inicio del fenómeno y aquí te lo compartimos:

Campeche: 11:14 (Inicio) - 12:31 (Punto máximo) - 13:48 (Final)

Tuxtla Gutiérrez: 11:04 (Inicio) - 12:19 (Punto máximo) - 13:40 (Final)

Ciudad Victoria: 11:02 (Inicio) - 12:22 (Punto máximo) - 13:45 (Final)

Veracruz: 11:00 (Inicio) - 12:19 (Punto máximo) - 13:40 (Final)

CDMX: 10:55 (Inicio) - 12:14 (Punto máximo) - 13:36 (Final)

Zacatecas: 10:55 (Inicio) - 12:15 (Punto máximo) - 13:38 (Final)

Guadalajara: 10:50 (Inicio) - 12:09 (Punto máximo) - 13:32 (Final)

Durango: 10:55 (Inicio) - 12:14 (Punto máximo) - 13:36 (Final)

Chetumal: 12:19 (Inicio) - 13:32 (Punto máximo) - 14:47 (Final)

Mazatlán (Sinaloa): 09:51 (Inicio) - 11:09 (Punto máximo) - 12:32 (Final)

Hermosillo: 09:59 (Inicio) - 11:13 (Punto máximo) - 12:32 (Final)

Chihuahua: 11:03 (Inicio) - 12:20 (Punto máximo) - 13:41 (Final)

Monclova: 11:05 (Inicio) - 12:24 (Punto máximo) - 13:47 (Final)

Oaxaca: 10:56 (Inicio) - 12:13 (Punto máximo) - 13:34 (Final)

La Paz: 09:49 (Inicio) - 11:05 (Punto máximo) - 12:26 (Final)

Piedras Negras: 10:57 (Inicio) - 12:17 (Punto máximo) - 13:39 (Final)

Querétaro: 10:55 (Inicio) - 12:14 (Punto máximo) - 13:37 (Final)

Chilpancingo: 10:51 (Inicio) - 12:09 (Punto máximo) - 13:31 (Final)

Mérida: 11:18 (Inicio) - 12:35 pm (Punto máximo) - 13:52 (Final)

San Luis Potosí: 10:57 (Inicio) - 12:16 (Punto máximo) - 13:39 (Final)

Monterrey: 11:04 (Inicio) - 12:24 (Punto máximo) - 13:46 (Final)

Tepic: 09:49 (Inicio) - 11:08 (Punto máximo) - 12:31 (Final)

Torreón (Coahuila): 10:59 (Inicio) - 12:19 (Punto máximo) - 13:41 (Final)

Morelia: 10:52 (Inicio) - 12:11 (Punto máximo) - 13:34 (Final)

Tijuana: 10:03 (Inicio) - 11:11 (Punto máximo) - 12:23 (Final)

(Recuerda que los estados más importantes son los de Durango, Sinaloa y Coahuila)

¿Cuál es el pronóstico del clima en Durango en el día del eclipse solar total?

Arturo Galindo Cavada, coordinador estatal de Protección Civil, sostuvo que sí habrá nubes en el estado de Durango. Sin embargo, aquello no será ningún impedimento para observar el eclipse solar total del 8 de abril.

Por otro lado, la directora de Fomento Económico y de Turismo Municipal, Valeria Gutiérrez expresó que “estos días se pronóstican vientos, si ustedes se pueden meter a la aplicación del clima en Durango se pronostican vientos, sí hemos visto estos días con los vientos que mueven las nubes, entonces tenemos esa expectativa y hay que ir viendo cómo van a estar estos pronósticos de aquí al lunes”.