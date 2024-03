Hace unos días, una de mis mejores amigas me contó todos los problemas que estaba teniendo en su centro laboral a causa de una coordinadora que se robaba sus ideas y las presentaba como suyas ante los gerentes. Fue ahí que me dijo que no aguantaba más, necesitaba salir de ese lugar y buscar una mejora en todo sentido; sin embargo, no encontraba las palabras correctas para hablar con su superior y dejarle en claro los motivos de su decisión. Me puse a pensar que para muchos puede ser una situación muy sencilla de manejar, mientras que otros ‘sufren’ para hacerlo porque piensan que pueden quedar mal. Si este también es tu caso, hoy te traigo una lista de 30 frases para confesar que quieres renunciar a tu trabajo y te cuento que existe el Día de las verdaderas confesiones, una fecha que se celebra este viernes 15 de marzo. ¡Toma nota y úsalas como motivación para dar el salto y empezar la vida de tus sueños fuera de esa empresa o institución que ya no es de tu agrado!. Recuerda que lo correcto es avisar con dos semanas de anticipación y, un consejo, no olvides dar las gracias, porque así estás reconociendo la oportunidad que te dieron de desarrollarte y aprender.

Frases para confesar que vas a dejar tu trabajo

No me siento valorado en la empresa

Me han ofrecido un puesto de trabajo que no puedo rechazar

He aceptado una nueva posición en otra empresa. Gracias por contratarme y ayudarme a crecer profesionalmente.

He aprendido mucho durante el tiempo que estuve aquí. Les deseo todo el éxito para el futuro. ¡Gracias y adiós!

Gracias por todo lo aprendido, pero esta es una oportunidad completamente nueva y emocionante para mí.

Su apoyo y aliento durante los tiempos difíciles y los buenos tiempos fueron inseparables. ¡Todo lo mejor para sus futuros esfuerzos!

Quería tomarme un momento para expresar mi más sincera gratitud por el maravilloso tiempo que hemos pasado juntos aquí en la empresa, pero he decidido renunciar por motivos personales.

Dejar este lugar y a toda esta gente maravillosa es difícil. Gracias a todos. Hasta la vista.

Dejo esta empresa con el corazón encogido. Los recuerdos me mantendrán vivo. ¡Hasta la vista!

Formar parte de esta empresa me ha enseñado mucho. Agradezco a todos los que han apoyado mi desarrollo. Hasta la vista.

La aventura con todos ustedes ha sido genial. Buena suerte a todos y sigamos en contacto.

Aunque estoy encantada con mi nuevo puesto, me entristece dejar esta organización. Adiós a todos.

He aprendido mucho trabajando aquí bajo la mejor dirección. Lamentablemente, dejo esta empresa. Gracias a todos por su apoyo y ayuda, y ¡adiós!

Ha sido un viaje increíble trabajar con la mejor de las mentes que he conocido en mi carrera profesional. Lamentablemente, me voy con el corazón encogido. Gracias a todos y adiós.

Me rompe el corazón dejar una cultura de trabajo tan colaborativa y unos compañeros tan solidarios. He aprendido mucho de todos. ¡Adiós a todos!

Esta empresa y mis compañeros de trabajo me han dado muchas sorpresas. La mayoría han sido maravillosas. Lamentablemente me voy. Gracias a todos y adiós.

La empresa me ha apoyado incluso en los peores momentos. Sé que es triste y descorazonador que me vaya, pero necesario para mi futuro.

Estoy agradecido a esta empresa por haber valorado mi buen trabajo durante todo mi empleo. Ha sido maravilloso trabajar aquí. Adiós y gracias.

Estoy realmente agradecido por el conocimiento y las habilidades que he adquirido y estoy seguro de que esta experiencia me ha preparado para los nuevos desafíos que tengo por delante.

Estoy realmente agradecido por las experiencias y conocimientos que he adquirido durante mi estancia aquí. El apoyo y la tutoría brindados por usted y el equipo han sido invaluables.

Después de mucha consideración, he decidido buscar una nueva oportunidad profesional que se alinee con mis objetivos profesionales a largo plazo y mi crecimiento personal.

Esta no fue una decisión fácil, ya que realmente valoré mi tiempo en [Nombre de la empresa] y las oportunidades de crecimiento y desarrollo que me brindó.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a usted y al equipo por su orientación, apoyo y colaboración a lo largo de los años.

Acepte esta carta como mi aviso formal de renuncia. Ha sido un privilegio trabajar con [Nombre de la empresa] durante los últimos años y estoy inmensamente agradecido por la camaradería y las experiencias.

FRASES | Usa uno de estos mensajes para confesar que no seguirás en tu trabajo. (Foto: Sora Shimazaki / Pexels)

Frases célebres para decir adiós al trabajo

El trabajo sin amor es esclavitud - Madre Teresa

Si eres lo suficientemente valiente para decir adiós, la vida te recompensará con un nuevo saludo - Paulo Coelho

Encuentra alegría en todo lo que elijas hacer. Cada trabajo, relación, hogar… es tu responsabilidad amarlo o cambiarlo - Chuck Palahniuk

Y luego está el riesgo más peligroso de todos: el riesgo de pasar la vida sin hacer lo que quieres con la apuesta de que puedes comprarte el dinero. libertad para hacerlo más tarde - Randy Kosimar

No desperdicies tu vida viviendo el sueño de otra persona. No intentes emular a las personas que te precedieron excluyendo todo lo demás, retorciéndose en una forma que no encaja - Tim Cook

Aprenda a trabajar más duro en usted mismo que en su trabajo -Jim Rohn