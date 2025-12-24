Ronie Bautista
¡Mensajes que inspiran! 20 imágenes de Feliz Navidad 2025 con frases motivadoras para niños, jóvenes y adultos. Dedica palabras de aliento y alegría este 25 de diciembre. | Crédito: Canva / Composición Gestión Mix
20 Imágenes por ¡Feliz Navidad 2025! con mensajes motivadores para dedicar a niños, jóvenes y adultos este 25 de diciembre

¡Mensajes que inspiran! 20 imágenes de Feliz Navidad 2025 con frases motivadoras para niños, jóvenes y adultos. Dedica palabras de aliento y alegría este 25 de diciembre. | Crédito: Canva / Composición Gestión Mix

"Honraré la Navidad en mi corazón, y trataré de conservarla todo el año" - Charles Dickens | Crédito: Composición Mix / Canva
"No creo que la Navidad trate necesariamente de cosas. Se trata de ser buenos unos con otros, se trata de la ética cristiana, se trata de la bondad" - Carrie Fisher | Crédito: Composición Mix / Canva
"La Navidad es hacer algo extra por alguien" - Charles M. Schulz | Crédito: Composición Mix / Canva
"La mejor manera de difundir la alegría navideña es cantando alto para que todos lo oigan" - Will Ferrell | Crédito: Composición Mix / Canva
"«La Navidad es una fiesta para estar juntos. Ese es mi tipo favorito" - A. A. Milne (de Winnie the Pooh)
"La tierra ha envejecido con su carga de cuidados, pero en Navidad siempre es joven, el corazón de la joya arde lustroso y hermoso, y su alma llena de música rompe el aire, cuando se canta la canción de los ángeles" - Phillips Brooks | Crédito: Composición Mix / Canva
"Los olores de la Navidad son los olores de la infancia" - Richard Paul Evans | Crédito: Composición Mix / Canva
"Mientras luchamos con las listas de la compra y las invitaciones, agravadas por el mal tiempo de diciembre, es bueno que nos recuerden que hay personas en nuestras vidas que merecen este agravio, y personas para las que nosotros valemos lo mismo" - Donald E. Westlake | Crédito: Composición Mix / Canva
"La magia de la Navidad es silenciosa. No la oyes: la sientes, la sabes, la crees" - Kevin Alan Milne | Crédito: Composición Mix / Canva
"La Navidad es el espíritu de dar sin pensar en recibir. Es felicidad porque vemos alegría en la gente. Es olvidarse de uno mismo y encontrar tiempo para los demás. Es descartar lo sin sentido y hacer hincapié en los verdaderos valores" - Thomas S. Monson | Crédito: Composición Mix / Canva
"¿Qué es la Navidad? Es ternura por el pasado, valor por el presente, esperanza por el futuro" - Agnes M. Pahro | Crédito: Composición Mix / Canva
"La paz en la tierra llegará para quedarse, cuando vivamos la Navidad cada día" - Helen Steiner Rice | Crédito: Composición Mix / Canva
"Quien no lleva la Navidad en el corazón, nunca la encontrará debajo de un árbol" - Roy L. Smith | Crédito: Composición Mix / Canva
"La Navidad es una estación para encender el fuego de la hospitalidad en el salón, la llama genial de la caridad en el corazón" - Washington Irving | Crédito: Composición Mix / Canva
"Nunca podrás disfrutar verdaderamente de la Navidad hasta que puedas mirar al rostro del Padre y decirle que has recibido Su regalo de Navidad" - John R. Rice | Crédito: Composición Mix / Canva
"La Navidad es un baby shower que se fue totalmente por la borda" - Andy Borowitz | Crédito: Composición Mix / Canva
"Santa Claus tiene la idea correcta. Visita a la gente sólo una vez al año" - Victor Borge | Crédito: Composición Mix / Canva
"La Navidad es una necesidad. Tiene que haber al menos un día del año para recordarnos que estamos aquí por algo más que por nosotros mismos" - Eric Sevareid | Crédito: Composición Mix / Canva
"Al hacer regalos en Navidad, tenemos que reconocer que compartir nuestro tiempo y a nosotros mismos es una parte tan importante de dar" - Gordon B. Hinckley | Crédito: Composición Mix / Canva
"Cuando recordamos las Navidades pasadas, solemos descubrir que las cosas más sencillas -no las grandes ocasiones- desprenden el mayor resplandor de felicidad" - Bob Hope | Crédito: Composición Mix / Canva
La Navidad 2025 es el momento perfecto para renovar energías y mirar hacia el futuro con fe, por eso te traemos 20 imágenes exclusivas con mensajes motivadores. Esta galería visual ha sido curada pensando en todas las generaciones: desde niños que esperan con ilusión, hasta jóvenes y adultos que buscan una palabra de aliento para cerrar el año con fuerza en EE. UU. Cada diseño incluye frases de superación y alegría, ideales para dedicar este 25 de diciembre a través de Instagram Stories o estados de Facebook. En un mundo digital, una imagen con un mensaje positivo puede cambiarle el día a alguien y recordarle el verdadero significado de estas fiestas. Comparte esperanza, resiliencia y amor con estas piezas gráficas de alta calidad que celebran la vida y los nuevos comienzos. ¡Descarga tu favorita ahora y motiva a tu comunidad con el espíritu navideño más inspirador!

Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres y ejerce el periodismo desde hace 10 años en las ediciones web de varios medios nacionales. Actualmente se desempeña como Analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.

