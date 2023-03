El mercado financiero ha crecido en los últimos años y son varios los bancos que compiten entre sí para que sus clientes logren ahorrar y reciban un beneficio por ello. Muchos tienen con dos figuras: las cuentas donde te piden un monto mínimo y logras participar en sorteos, y los depósito a plazo fijo.

Esta vez daremos a conocer los la utilidad de cada uno, pues no todos están dispuestos a no tocar su dinero, y no todos desean no recibir una tasa de ahorra muy baja.

Cuentas con beneficios y sorteos

En el primer caso, bancos como BCP, Interbank, Scotiabank y BBVA han creado cuentas como “Premio”, “Millonaria”, “Súper Cuenta” y “Ganadora”, respectivamente.

Con estas buscan que las personas ahorren un monto superior, en la mayoría a S/ 1,000, que les permita participar en sorteos trimestrales de departamentos, carros o becas de estudio. Sin embargo, tiene con una tasa (TEA) de 0.25% o 1.00%, en el caso de BCP.

Interbank, por su lado, ofrece una TEA de 0.5% por el plazo de 360 días. En Scotiabank, la TEA varía en 025% como mínimo y 0.50% como máximo. Mientras que BBVA tiene un 0% de TEA. De acuerdo con las páginas web de las mencionadas entidades.

Es que el principal beneficio de este tipo de cuentas no es hacer crecer tu dinero, sino brindar sorteos de departamentos, miles de soles o autos para sus usuarios, siempre y cuando ellos mantengan el monto mínimo que impone la financiera.

Depósito a plazo fijo

A diferencia de las cuentas con beneficios, en el depósito a plazo fijo su dinero sí puede crecer en un tiempo determinado. Solo no puedes tener acceso al efectivo -una vez lo deposites- y debes esperar un largo tiempo para ver el fruto del ahorro.

Mejor tasa depósito a plazo

Lo que uno debe considerar es la Tasa de Rendimiento Efectivo Anual (TREA) que te brinda la entidad. Por lo que al hacer las comparaciones en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) se puede conocer dónde conviene invertir su dinero.

Dentro de la herramienta de comparación de la SBS se puede conocer lo siguiente:

En el caso de los depósitos a plazo por S/ 5,000 a S/ 20,000 a 360 días, la entienda que mejor paga es Financiera OH con 8.25% de TREA. Le sigue CRAC Los Andes (7.8%), Banco Ripley (7.5%) y Banco Falabella (7.5%).

Al lado contrario, las entidades que pagan muy poco TREA son Banco de Crédito (0.25%), Interbank (0.5%), Mi Banco (1.15%), BanBif (1.4%) y Banco Pichincha (1.75%).

Otro punto a considerar es si la cooperativa, caja municipal, financiera o banco tiene los permisos adecuados de la SBS, lo cual garantizará que tu dinero no desaparecerá.

Además, se debe señalar que hay bancos que aceptan montos en depósitos con menor periodicidad, lo mínimo es 3 meses en el país.

Al final es el usuario el que debe escoger qué opción le conviene, puede hacerse estas preguntas: ¿necesito el dinero dentro de poco tiempo?, ¿el monto que depositaré es suficiente para ver ganancias? y más.

