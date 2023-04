Shakira le dijo adiós a España el domingo 2 de abril y se mudó a Miami, Estados Unidos, para empezar una nueva vida con sus hijos tras la ruptura mediática con Gerard Piqué. El fin de los sueños de la cantante colombiana de tener una familia con el exfutbolista también ha significado dejar la casa donde han quedado las ruinas de ese anhelo. Con Clara Chía Martí y el cruce de indirectas entre los exenamorados, no queda ninguna posibilidad de reconciliación. Shakira dejó de llorar, facturó millones con sus canciones para superar su tristeza y se fue de Barcelona. La gran pregunta que ha surgido es: ¿qué pasará con esa vivienda de Esplugues de Llobregat?

Donde antes había una familia, ahora solo han quedado cajas con objetos personajes de la cantante colombiana. De acuerdo a Europa Press, la estrella de la música dejó una docena de paquetes que un equipo de mudanza se ha encargado de retirar para enviarlo a Estados Unidos.

El personal ha ingresado por el garaje para hacer más fluida la salida de las pertenencias de Shakira y sus hijos, quienes ya están asentados en Miami. Ese sería el rezago de la conexión de la celebridad con el lugar donde anidaron sus ilusiones de tener una familia con Gerard Piqué.

Medios españoles informaron que Joan Piqué habría comunicado a Shakira de que solo tenía hasta el 30 de abril para abandonar la propiedad. La artista colombiana no esperó más y, en el segundo día de ese mes, tomó sus cosas más esenciales y se fue con sus hijos del lugar.

La vivienda que fuera el hogar de Shakira en Colombia, con una bruja apuntando a la casa de la madre de Gerard Piqué (Foto: Europa Press)

¿QUÉ SUCEDERÁ CON LA CASA QUE DEJÓ SHAKIRA EN BARCELONA?

La casa donde vivían Shakira y Gerard Piqué, junto a sus hijos Sasha y Milan, en Barcelona, le pertenece a Inversiones BCN Two & Two SL desde setiembre de 2022, empresa que administra Joan Piqué, padre del exfutbolista español, y que tiene como único socio a Kerad Holding SL.

Aunque no se ha especificado qué pasará con la vivienda de Esplugues de Llobregat, se han conocido rumores de que Piqué estaría evaluando mudarse ahí con Clara Chía Martí, dejando atrás la vida familiar pasada que tenía con la cantante colombiana y sus pequeños. Sin embargo, esta información todavía no ha sido confirmada.

De igual forma, tampoco se ha descartado que la propiedad sea vendida, como en un momento informó “Sálvame” de Telecinco: de acuerdo a dicho medio, el lugar podría alcanzar la cifra de 14 millones de dólares, un negocio nada desfavorable para la familia de Piqué.

Tras la mudanza de Shakira, los reporteros asentados en el exterior de la vivienda se encontraron con Joan Piqué. Sin embargo, el padre del exjugador no declaró a los medios: ni siquiera bajó las lunas de su vehículo y, con un gesto de aparente molestia, siguió su camino.

Shakira cantando para su público (Foto: AFP)

ASÍ SE DESPIDIÓ SHAKIRA DE BARCELONA

Shakira no se fue en silencio de Barcelona, sino que también se despidió de la prensa que la acompañó en el aeropuerto y de sus millones de seguidores en redes sociales, a través de un mensaje reflexivo sobre el tiempo que estuvo en la ciudad española.

“Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad”, escribió la estrella.