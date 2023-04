El especialista neozelandés en efectos especiales Richard Taylor, ganador de cinco óscar, considera una entrevista con EFE que tiene que haber “una búsqueda constante de inspiración y de originalidad” en el cine, donde “se complementan artesanía y tecnología”.

La empresa Weta Workshop, fundada por Taylor junto a su esposa y socia comercial Tania Rodger hace más de 25 años, ha trabajado para las galardonadas películas “The Lord of the Rings” , “King Kong”, por las que en la década de 2000 logró los premios de Hollywood a mejores efectos visuales, maquillaje y vestuario, “Avatar” o “The Chronicles of Narnia” , entre otras producciones.

Richard Taylor y Tania Rodger estuvieron esta semana en Barcelona (España) para impartir una conferencia en la Universidad Internacional de Cataluña.

La empresa empezó en un pequeño taller en Wellington (Nueva Zelanda), centrado en la publicidad, y se encaminó hacía el cine con la incorporación de su compatriota Peter Jackson, director de la trilogía de “The Lord of the Rings”, con quien compartían gran parte de la pasión creativa.

A partir de aquí, Weta Workshop comenzó a crecer gracias a que tenían “algo único que ofrecer”, destaca el cineasta, porque su deseo era enriquecer e inspirar a todo el mundo.

Richard Taylor explica que un 60 por ciento del trabajo físico que realizan está asistido en mayor o menor medida por tecnología informática, aunque aún no están implementando herramientas con inteligencia artificial (IA), ya que considera que tienen como prioridad ser unos pioneros y mejorar lo que ya existe.

El cineasta está convencido de que la inteligencia artificial “va a afectarlo todo, específicamente el cine”, un ámbito donde “interesa que la propiedad intelectual de todo lo que aparece en las películas no se pueda disputar”.

A esto, añade que la inteligencia artificial “plantea toda una serie de dilemas éticos”, que cree que “por ahora están muy reñidos con la originalidad”, a pesar de que muchas empresas rivales sí que están utilizando la inteligencia artificial en sus procesos creativos.

No obstante, Taylor destaca los beneficios potenciales que tendrá la inteligencia artificial en el cine, que permitirá que cualquier persona pueda “hacer oír su voz y llegar hasta arriba a través de un gran relato, una narrativa increíble o un imaginario visual extraordinario”.

Por su parte, Tania Rodger apunta que los procesos y materiales que utilizaban inicialmente “eran muy sencillos y muy básicos”, porque trabajaban “en películas de muy bajo presupuesto”, por lo que los cambios también se han reflejado en la empresa, transformando su trabajo para obtener resultados complejos y sofisticados.

A lo largo de su carrera, Richard Taylor, además de los cinco óscar de la Academia de Hollywood por el maquillaje de efectos especiales, efectos visuales y diseño de vestuario, ha ganado cuatro premios BAFTA de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión y dos THEA de la Themed Entertainment Association, agrupación internacional del sector del entretenimiento, entre sus numerosos reconocimientos internacionales.

Fuente: EFE

