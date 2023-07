Cada 4 de julio, Estados Unidos conmemora el Día de la Independencia. Esta Fiesta Nacional rememora la firma de la Declaración de Independencia de 1776 y la separación formal del país norteamericano del Imperio británico. Por eso, es común que diversas producciones audiovisuales de Hollywood centren sus tramas en este festejo.

Ya sea para mostrarnos cómo ocurrió aquel momento histórico, para contarnos algunas hazañas de EE. UU., para narrarnos cómo se vive ese día en la actualidad o para representar algún impresionante hecho ficticio, varios cineastas estadounidenses han explorado esta premisa.

¿Te gustaría ver algún largometraje o serie en esta fecha especial? En las siguientes líneas, te presentamos 10 películas y series que puedes disfrutar el 4 de julio.

LAS 10 MEJORES PRODUCCIONES SOBRE EL 4 DE JULIO

10. “Independence Day” (1996)

Empezamos la lista con “Día de la Independencia”, una famosa película dirigida por Roland Emmerich y protagonizada por Will Smith. Este éxito de taquilla ganó el Óscar en la categoría Mejores efectos visuales.

¿De qué trata? En la víspera del 4 de julio, una nave alienígena llega al planeta Tierra con la intención de destruirlo. Para evitar esta implacable aniquilación, un grupo de gente de lo más dispar tendrá que unir todas sus fuerzas.

¿Dónde ver? En Latinoamérica, a través de Star Plus; en España, desde Movistar Plus y Disney+; y en Estados Unidos, vía iTunes.

9. “1776″ (1972)

Peter H. Hunt dirige esta adaptación del musical de Broadway de Peter Stone sobre la Independencia de los Estados Unidos. Las estrellas William Daniels y Howard Da Silva lideran el reparto del film.

¿De qué trata? Ambientado en Filadelfia en el verano de 1776, es un relato ficticio de los eventos que llevaron a la firma de la Declaración de Independencia. Partes de los diálogos y algunas letras fueron tomadas directamente de las cartas y memorias de los participantes reales del Segundo Congreso Continental.

¿Dónde ver? Si te encuentras en Estados Unidos, puedes verla a través de iTunes.

8. “Sons of Liberty” (2015)

“Hijos de la libertad” es una miniserie de 3 episodios dirigidos por Kari Skogland. Se lanzó con el respaldo de History Channel y cuenta con las actuaciones principales de Dean Norris y Ben Barnes.

¿De qué trata? La producción dramatiza los primeros eventos de la Revolución Americana en Boston, el comienzo de la Guerra Revolucionaria y las negociaciones del Segundo Congreso Continental que dieron como resultado la redacción y firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.

¿Dónde ver? Si te encuentras en Estados Unidos, puedes verla a través de iTunes.

7. “The Patriot” (2000)

Esta cinta de Roland Emmerich está protagonizada por Mel Gibson, Heath Ledger y Joely Richardson. Obtuvo 3 nominaciones al Óscar: Mejor sonido, Fotografía y Banda sonora original.

¿De qué trata? Año 1776, Guerra de Independencia entre los colonos de Nueva Inglaterra y las tropas de Jorge III (1760-1820). Un veterano héroe de guerra viudo quiere vivir en paz y trabajar en su tierra, hasta que un cruel oficial británico lleva la guerra a su puerta.

¿Dónde ver? En Latinoamérica, a través de Star Plus y HBO Max; en España, desde Netflix; y en Estados Unidos, vía iTunes.

6. “TURN” (2014)

Jamie Bell lidera el elenco de “TURN: Espías de Washington”, una serie creada por Craig Silverstein. Está basada en el libro “Washington’s Spies: The Story of America’s First Spy Ring” de Alexander Rose y se desarrolla a lo largo de 4 temporadas.

¿De qué trata? La historia cubre los eventos de 1776 a 1781 y presenta a un granjero y sus amigos de la infancia. Ellos forman un grupo poco probable de espías llamado “Culper Ring”, que eventualmente ayuda a cambiar el rumbo durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.

¿Dónde ver? Si te encuentras en Estados Unidos, puedes verla a través de AMC+ y iTunes.

5. “Gettysburg” (1993)

Este largometraje bélico de Ronald F. Maxwell se basa en la novela “The Killer Angels” de Michael Shaara. A lo largo de 248 minutos, nos presenta un extenso relato sobre la Guerra Civil Americana y grandes actuaciones de Tom Berenger y Jeff Daniels.

¿De qué trata? El 1 de julio de 1863, más de 150.000 soldados americanos esperaban el momento clave de su destino final, previo a la batalla más importante de la Guerra Civil Norteamericana, que tendrá lugar en Gettysburg, Pensilvania.

¿Dónde ver? En España, desde Filmin; y en Latinoamérica y Estados Unidos, vía iTunes.

4. “Born on the Fourth of July” (1989)

“Nacido el cuatro de julio” es el film basado en la autobiografía de Ron Kovic. Este drama bélico está dirigido por Oliver Stone y cuenta con las actuaciones estelares de Tom Cruise y Willem Dafoe.

¿De qué trata? Narra la historia de un joven que se alista como voluntario para ir a la guerra, convencido de que defender a su país es la mejor manera de demostrarle su amor. Pero sus convicciones cambiarán radicalmente cuando regrese como veterano de guerra, postrado en una silla de ruedas y atendido en un cochambroso hospital.

¿Dónde ver? En Latinoamérica, a través de iTunes; en España, desde Movistar Plus y Filmin; y en Estados Unidos, vía Netflix.

3. “Drums Along the Mohawk” (1939)

“Corazones indomables” es una película de John Ford protagonizada por Claudette Colbert y Henry Fonda. Este western basado en la novela homónima de Walter D. Edmonds consiguió 2 nominaciones a los premios Óscar.

¿De qué trata? A principios de la Guerra de la Independencia Norteamericana (1775-1783), un grupo de campesinos rebeldes se establecen en una zona fronteriza del norte del estado de Nueva York y luchan contra las tropas británicas y contra los indios.

¿Dónde ver? Si te encuentras en Estados Unidos, puedes verla a través de iTunes.

2. “John Adams” (2008)

Esta estupenda miniserie de 7 episodios está dirigida por Tom Hooper y lleva la marca HBO. La producción ganó 13 Emmys, incluido el premio a Mejor Actor para Paul Giamatti.

¿De qué trata? Narra la vida de John Adams, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Él fue el abogado defensor de los soldados británicos que, en 1770, protagonizaron la “masacre de Boston”. Tras ganar el caso, fue invitado a participar en el Congreso Continental. Su prestigio se consolidó tanto que llegó a ser vicepresidente con George Washington y después presidente.

¿Dónde ver? La producción está disponible alrededor del mundo a través de HBO Max.

1. “Hamilton” (2020)

La lista es liderada por la versión alternativa de la vida de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Esta exitosa obra de Broadway fue dirigida por Thomas Kail y escrita por Lin-Manuel Miranda.

¿De qué trata? La versión filmada del exitoso musical “Hamilton” combina lo mejor del teatro en vivo y de la cinematografía en una asombrosa mezcla de hip-hop, jazz, R&B y comedia musical. Este relato constituye un momento revolucionario en el teatro y narra la historia desde una perspectiva actual.

¿Dónde ver? La producción está disponible alrededor del mundo a través de Disney Plus.