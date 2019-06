Se importaron más de 10,000 vehículos de movilidad personal entre enero y abril

La llegada al Perú de aplicaciones como Grin y Movo han iniciado la masificación de los vehículos ligeros eléctricos como alternativa de transporte en el Perú, principalmente Lima. Así, según cifras de la Cámara de Comercio de Lima a las que tuvo acceso Gestión.pe, las importaciones de los scooters, bicimotos y trimotos creció en 765% entre enero y abril del 2019, con respecto al mismo periodo del 2018.

Es decir, si entre enero y abril del 2018 se importaron 1,220 unidades entre scooters, bicimotos y trimotos; entre enero y abril del 2019 se importaron 10,550 unidades de estos vehículos eléctricos. Estos vehículos no necesariamente se importan para ser utilizados por apps, sino también para la venta comercial.

Fuente: CCL Fuente: CCL

"Antes lo veíamos un productos de niños o jóvenes, pero ahora todas las importaciones de vehículos eléctricos superan los US$ 3 millones. Lo controversial es que aumentan las importaciones de scooters y también las importaciones de bicicletas. El tráfico en Lima es un factor determinante. Hay que tener en cuenta que los scooters están pasando por un proceso de regulación", comenta Ricardo Espejo, coordinador de inteligencia comercial del Centro de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima.

Al revisar el detalle de las marcas, se tiene que en los primeros cuatro meses del 2019 ingresaron 2,771 scooters de la marca Ninebot, es decir casi la cuarta parte de los vehículos importados. En segundo lugar se encuentra la marca de trimotos Greenline, con 972 unidades. De igual forma, la marca de motos eléctricas Luyuan, con 110 unidades, entre otros.

Fuente: CCL Fuente: CCL

El impacto en la ciudad

Alfonso Flórez, gerente general de Transitemos, considera que el ingreso masivo de estos vehículos de movilidad personal puede tener un impacto positivo si es que genera que mayor cantidad de personas deje de utilizar el automóvil para sustituirlo por un scooter, una moto eléctrica o bicimoto, pues también se generarían menos emisiones de gases de efecto invernadero.

Del otro lado, un primer punto negativo podría ser quienes dejen la rutina de caminata diaria dentro de la ciudad para sustituirla por un vehículo eléctrico. Sin embargo, el mayor riesgo es el incremento masivo de los accidentes de tránsito por falta de regulación.

"Lo que puede ocurrir es que si la gente no emplea bien y no conoce las reglas de tránsito, se pueden ocasionar muchos accidentes. Falta una mayor reglamentación porque el Reglamento Nacional de Tránsito no está pensado para este tipo de vehículos. Además, ya está descartado que no pueden andar por la vereda. Otro tema a trabajar es la fiscalización", dijo Flórez a Gestión.pe

El experto indica que estos vehículos, sobre todos los scooters, están diseñados para movilizarse en un rango promedio de cuatro kilómetros dentro de la ciudad. Aunque inicialmente se encuentran en distritos como San Isidro o Miraflores, el resto de la ciudad tampoco tiene infraestructura vial suficiente para la llegada masiva de estos vehículos.

"Ninguna ciudad está preparada. Por reglamento este vehículo debe circular por las calles. Hay sitios donde las calles están en tal estado de deterioro que un conductor se puede matar porque la pista no tienen mantenimiento. Si no hay infraestructura vial, si no hay segregación, puede ser muy peligroso", añade.