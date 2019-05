"Alianza Lima tendrá nueva sede para menores en Santa María del Mar"

Alianza Lima como institución está en un proceso concursal para pagar sus acreencias, pero además tiene que solucionar una serie de problemas legales vinculados a predios que administra. Renzo Ratto, gerente general del club, conversó con Gestión y dio detalles de estos procesos.

¿Cuál es la situación financiera de Alianza Lima?

Pusimos metas para el 2018 y hubo un nivel importante de cumplimiento. Por ejemplo, se logró la ampliación del plazo del usufructo que tiene Alianza Lima en un terreno de Santa María del Mar por un plazo de seis años más.

¿Cuál es el inmueble de Santa María del Mar?

Hay un inmueble que en el año 2010 le dio el Estado peruano a Alianza Lima como una cesión de uso por 10 años. Al año 2017, no se había hecho absolutamente nada. La anterior administración hizo una gestión para sacar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) para construir en ese predio, cuando yo entré se otorgó ese certificado pero nos recortaban el espacio asignado que eran de 15 hectáreas.

¿En qué situación está el terreno?

Había un riesgo porque no se había hecho nada y el Estado quiere un desarrollo. Nosotros hemos presentado el CIRA para recuperar el espacio que nos habían recortado y presentamos un proyecto con una inversión considerable para que se apruebe y se ha logrado que nos den una extensión de seis años más, hasta el 2024.

¿Qué se planea hacer allí?

Esté quien esté en la administración, deberían gestionar de la mejor manera los recursos para hacer algo en ese predio y no se pierda. El predio fue cedido para un proyecto de divisiones menores y la intención es comenzar con construir canchas naturales, un camarín, un comedor y una estancia para que los niños puedan estar allí.

¿Cuándo deben iniciar la construcción de esta infraestructura?

En los próximos dos años deberíamos comenzar, si la institución sigue con el ordenamiento financiero, a hacer los campos deportivos. Si no hacemos nada, el predio va a regresar al Estado.

Explanada del estadio de Alianza Lima

¿Cuál es la situación de la explanada del estadio Alejandro Villanueva?

Está en proceso judicial. No hay solo una demanda sino una por cada predio. Hay 14 predios que han sido subdivididos y cada vez más se van subdividiendo. Tenemos 17 procesos, había 14 prescripciones adquisitivas iniciales y después nos dimos cuenta que habían sido subdivididos y ahora son 17 procesos.

¿Cada uno es independiente de otro?

Sí. Además hay una inversión de la institución de tener los planos, todos los requisitos que se piden para la prescripción adquisitiva, además de todos los testimonios. No es solo un tema documentario, sino también financiero.

¿Hasta antes de la invasión por parte de la iglesia evangélica no se había hecho nada en este tema?

En la administración anterior se empezó con un predio, pero quedaron los demás. Anteriormente a la invasión de la iglesia evangélica, hubo un intento de apropiarse un predio, hace como tres o cuatro años, en la anterior administración por parte de personas particulares.

¿Por qué no se siguió con el resto y se actúa solo reactivamente?

No es una reacción reactiva de la institución, ya hemos venido trabajando en eso, pero los recursos no ayudaban y se buscaron para afrontarlo.

¿Alguno de estos procesos está avanzado?

Aún todos están en proceso. Pero legalmente también teníamos problemas con la cancha que se ubica en la zona norte del estadio que no se podía recuperar.

¿Quién tenía esa cancha?

El terreno es de Alianza Lima y se había alquilado a una tercera persona para que rente las canchas para eventos deportivos y no querían entregar los campos.

¿Siguen en ese problema?

Ya se logró resolver el tema y ya se logró recuperar el campo para que lo pueda usar Alianza Lima.

