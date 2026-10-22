El seguimiento de los terremotos en Estados Unidos hoy permite conocer los movimientos telúricos registrados en el país, identificar las zonas donde se localizaron y consultar sus principales características. Este jueves 22 de octubre de 2026, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ofrece información actualizada sobre la actividad sísmica mediante sus registros oficiales, que incluyen la magnitud, la profundidad, la hora y la ubicación del epicentro de cada evento.

A través del mapa de sismos en Estados Unidos en tiempo real, es posible examinar los terremotos detectados en diferentes regiones del territorio, desde California y Nevada hasta Alaska y Hawái. La información publicada por el USGS puede actualizarse conforme se analizan nuevas señales sísmicas y se revisan las estimaciones iniciales, por lo que los parámetros de algunos eventos podrían experimentar cambios.

La actividad sísmica presenta diferencias importantes según la ubicación geográfica. California registra movimientos asociados a sus fallas activas; Alaska destaca por la interacción de placas tectónicas, mientras que en Hawái también se producen terremotos relacionados con procesos volcánicos. La magnitud, la profundidad y la distancia entre el epicentro y las zonas habitadas son factores importantes para evaluar cómo puede percibirse un temblor y cuáles podrían ser sus efectos.

Aunque los sistemas de monitoreo permiten detectar terremotos y estudiar el comportamiento de las fallas, no es posible predecir con exactitud cuándo y dónde ocurrirá el próximo sismo. Por ello, consultar los reportes oficiales y conocer las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades es fundamental para mantenerse informado y reducir los riesgos ante un movimiento telúrico.

Últimos sismos reportados en Estados Unidos hoy, jueves 22 de octubre

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) dispone de un catálogo de terremotos que permite revisar los últimos movimientos registrados durante el día y consultar su ubicación en un mapa interactivo. La herramienta incluye información sobre la magnitud, la profundidad, la hora del evento y las coordenadas del epicentro, además de opciones para filtrar los resultados según el periodo y la región geográfica.

Para consultar los últimos temblores en Estados Unidos hoy, jueves 22 de octubre, puedes acceder al mapa oficial de terremotos del USGS. La plataforma permite identificar los eventos sísmicos registrados en las últimas horas y acceder a los detalles disponibles de cada movimiento, incluidos aquellos que no fueron percibidos por la población.

Los datos publicados inicialmente pueden ser revisados a medida que los especialistas incorporan nuevas observaciones de las estaciones sísmicas. Por este motivo, la magnitud, la profundidad y la localización de un terremoto podrían cambiar respecto de la estimación preliminar. Para confirmar la información de un evento específico, se recomienda consultar su ficha individual en el catálogo oficial.

¿Qué hacer durante un sismo en Estados Unidos?

Si comienza un temblor, lo primero es protegerse y evitar reaccionar de manera impulsiva. Dentro de un edificio, las autoridades recomiendan aplicar la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”, protegiendo la cabeza y el cuello y alejándose de ventanas, estanterías u otros objetos que puedan caer. Mientras dure la sacudida, no se debe correr hacia las salidas ni utilizar ascensores.

Durante un sismo, la recomendación es agacharse, cubrirse y sujetarse hasta que termine la sacudida. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Cuando el movimiento termine, revise si usted o las personas que lo rodean presentan lesiones y preste atención a posibles daños en la estructura, instalaciones eléctricas o tuberías de gas. Manténgase informado a través de los canales oficiales, siga las indicaciones de las autoridades y permanezca alerta ante eventuales réplicas.

Un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y otros suministros básicos puede ayudar a una familia a estar preparada ante un terremoto y sus posibles consecuencias. FOTO DE NOÉ YACTAYO

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los temblores en Estados Unidos

¿Por qué ocurren tantos temblores en Estados Unidos?

La actividad sísmica está relacionada con el movimiento de placas tectónicas, fallas activas y otros procesos geológicos. Alaska, California, Hawái y Nevada se encuentran entre las zonas con mayor actividad.

¿Qué es el USGS?

El Servicio Geológico de Estados Unidos es una de las principales entidades científicas encargadas de monitorear y analizar los terremotos. Sus reportes incluyen información sobre magnitud, profundidad, hora y ubicación de los eventos registrados.

¿Dónde puedo ver los últimos temblores en Estados Unidos?

El USGS dispone de una plataforma de Latest Earthquakes donde se pueden consultar los movimientos sísmicos más recientes registrados en Estados Unidos y otras partes del mundo.

ShakeAlert es el sistema de alerta temprana que detecta terremotos en curso y puede enviar avisos antes de que las sacudidas más fuertes lleguen a determinadas zonas de California, dando a la población unos segundos para ponerse a salvo. FOTO DE USGS

¿Se pueden predecir los terremotos?

No existe actualmente un método científico capaz de predecir con precisión cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto. Los sistemas de monitoreo pueden detectar el movimiento una vez iniciado y, en determinadas regiones, emitir alertas tempranas.

¿Qué debo hacer si estoy dentro de un edificio durante un temblor?

La recomendación general es protegerse de inmediato mediante la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”, evitando ventanas y objetos que puedan caer, y esperar a que termine la sacudida antes de evacuar si las condiciones lo permiten.