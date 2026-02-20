La seguridad de tu familia es lo primero este viernes 20 de febrero de 2026 ante la actividad sísmica en EE. UU. Desde las fallas en California hasta las zonas vigiladas en Texas y Nueva York, el monitoreo es constante y vital. Como residentes hispanos, estar informados sobre los últimos temblores nos permite reaccionar con calma y proteger nuestros hogares hoy mismo. No ignores las alertas tempranas; el subsuelo estadounidense se mantiene activo y la prevención es tu mejor herramienta de defensa. Consulta aquí el reporte actualizado de sismos en tu estado para garantizar la tranquilidad de todos tus seres queridos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ofrece datos en vivo sobre la magnitud y el epicentro de cada sacudida. Gracias a su tecnología de punta, hoy puedes conocer la hora exacta del último temblor y las posibles réplicas en tiempo real. Estos reportes oficiales son fundamentales para activar planes de emergencia y entender la gravedad de los eventos en suelo americano. Al contar con información veraz en español, nuestra comunidad puede evaluar riesgos estructurales y actuar con una base científica sólida. Sigue de cerca cada vibración detectada por los sismógrafos para estar siempre un paso adelante ante cualquier desastre natural.

Fomentar una cultura de prevención sísmica este 20 de febrero implica revisar rutas de evacuación y suministros de emergencia básicos. Los mapas de sacudimiento actuales ayudan a fortalecer los códigos de construcción, pero tu preparación individual marca la diferencia real. La educación en nuestro idioma es clave para reducir el miedo y transformar la incertidumbre en acciones concretas de protección. Mantente conectado a nuestra cobertura directa para recibir las alertas del USGS y consejos prácticos sobre sismos en Estados Unidos. La tecnología es nuestra gran aliada hoy: úsala para proteger tu vida, tu patrimonio y el futuro de tu comunidad.

Sismos reportados en Estados Unidos hoy, viernes 20 de febrero de 2026

Durante este viernes 20 de febrero de 2026, el USGS mantiene en actualización permanente su listado de los “últimos sismos” registrados en el país. Este seguimiento en tiempo casi real ofrece a la población y a las autoridades una referencia confiable para consultar la ubicación, magnitud y horario de cada evento sísmico, reforzando las acciones de vigilancia, preparación y comunicación del riesgo a escala nacional.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo en EE.UU.?

Antes de un sismo

Elaborar un plan familiar de emergencia con puntos de encuentro y contactos fuera de la zona afectada.

Preparar una mochila con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a baterías, botiquín y copias de documentos importantes.

Asegurar y fijar muebles, estanterías y objetos pesados para evitar que caigan durante el movimiento.

Identificar zonas seguras dentro de casa, oficina o escuela (bajo mesas resistentes o junto a muros estructurales) y conocer las rutas de evacuación.

Durante un sismo

Aplicar la técnica “agáchate, cúbrete y sujétate”: proteger cabeza y cuello bajo un mueble resistente y mantenerse allí hasta que termine el temblor.

Alejarse de ventanas, vitrinas, estanterías y objetos que puedan caer o romperse, y no usar ascensores.

Si se está en la calle, alejarse de postes, cables, fachadas y buscar un área abierta; si se conduce, detenerse en un lugar seguro lejos de puentes y estructuras.

Después de un sismo

Verificar lesiones propias y de quienes están cerca, y brindar primeros auxilios básicos si es posible.

Revisar posibles fugas de gas, daños eléctricos o estructurales y evacuar con calma si el edificio no es seguro.

Mantenerse informado a través de canales oficiales, estar atento a posibles réplicas y no regresar a zonas dañadas hasta que sean declaradas seguras por autoridades competentes.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre temblores en EE. UU.

1. ¿Por qué ocurren tantos temblores en Estados Unidos?

Estados Unidos se ubica sobre varias placas tectónicas activas, lo que favorece la ocurrencia de temblores en distintas regiones del país. Las zonas más expuestas se encuentran principalmente en la costa oeste y en áreas con fallas geológicas importantes.

2. ¿Cuáles son los estados donde más tiembla?

Los sismos se registran con mayor frecuencia en California, Alaska, Hawái, Nevada y otros estados de la franja oeste, aunque también se reportan eventos en Texas y la costa este. La actividad sísmica puede variar en intensidad y profundidad según la región.

3. ¿Qué es el USGS y qué información ofrece sobre los temblores?

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) es la entidad oficial encargada de monitorear y reportar la actividad sísmica en el país. A través de su plataforma digital, publica en tiempo real datos sobre la hora, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro de cada evento.

4. ¿Qué es el sistema ShakeAlert y para qué sirve?

ShakeAlert es un sistema de alerta temprana que detecta las primeras ondas de un sismo y envía avisos a la población antes de que se sientan las sacudidas más fuertes. Estos segundos de anticipación pueden ser clave para que las personas se protejan y se activen protocolos de emergencia.

5. ¿Dónde puedo ver el mapa de los últimos temblores en EE. UU.?

El USGS ofrece un mapa interactivo en línea, conocido como “Latest Earthquakes”, donde se pueden consultar los sismos más recientes registrados en el territorio estadounidense. Allí es posible filtrar por fecha, magnitud y ubicación para un seguimiento detallado.

6. ¿Se pueden predecir los temblores?

Hasta el momento no existe un método científico confiable que permita predecir con exactitud cuándo y dónde ocurrirá un terremoto. Los sistemas actuales solo pueden detectar el inicio del sismo y emitir alertas con segundos de anticipación, pero no anticipar el evento con días u horas de ventaja.

7. ¿Qué debo hacer durante un temblor si estoy en un edificio?

Las recomendaciones generales indican no salir corriendo y resguardarse de inmediato en el interior, aplicando la técnica de “agacharse, cubrirse y sujetarse” bajo un mueble resistente. Una vez que termine el movimiento, se sugiere evacuar con calma si la estructura está estable y las salidas son seguras.

8. ¿Es más seguro salir a la calle cuando empieza a temblar?

Los especialistas advierten que, mientras dura el sismo, intentar evacuar puede exponer a caídas, objetos que se desploman o vidrios que se rompen. Por ello, se considera más seguro protegerse dentro del inmueble y salir solo cuando el temblor haya terminado y se hayan evaluado los riesgos inmediatos.

9. ¿Qué tan útiles son las réplicas y por qué ocurren?

Las réplicas son sismos de menor magnitud que se producen en la misma zona del evento principal y forman parte del proceso de reajuste de la falla. Aunque suelen ser más débiles, pueden resultar peligrosas para estructuras ya dañadas por el terremoto inicial.

10. ¿Cómo puedo prepararme ante un posible temblor?

Las autoridades recomiendan contar con un plan familiar de emergencia, un kit de suministros básicos y conocer las zonas seguras dentro del hogar o lugar de trabajo. También se sugiere informarse a través de fuentes oficiales y revisar periódicamente las rutas de evacuación y puntos de encuentro.