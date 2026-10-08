Los registros sísmicos de Estados Unidos reflejan una actividad que se mantiene en distintos puntos del territorio y que presenta características muy diferentes según la región. Un movimiento puede quedar limitado a la detección de los instrumentos, mientras otro puede sentirse en varias localidades y generar reportes de percepción entre la población. California, Alaska y Hawái concentran algunos de los principales escenarios de esta actividad, aunque los terremotos también se producen en otras zonas del país.
El seguimiento de cada evento se realiza mediante una extensa red de estaciones que registra las ondas generadas por el movimiento del terreno. Con estos datos, los especialistas determinan la ubicación del epicentro, estiman la magnitud y profundidad del sismo y analizan la distribución de la sacudida. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reúne esta información y actualiza su catálogo a medida que recibe y procesa nuevas señales.
La configuración tectónica del país explica buena parte de las diferencias regionales. En California existen numerosos sistemas de fallas capaces de generar terremotos, mientras Alaska se ubica en una zona de intensa interacción entre placas. Hawái presenta además una actividad sísmica relacionada con los procesos volcánicos que caracterizan al archipiélago. Fuera de estos territorios, otros estados también registran movimientos, incluidos algunos asociados con estructuras geológicas alejadas de los límites de placas más conocidos.
La magnitud constituye uno de los parámetros principales, pero no determina por sí sola cómo se percibe un terremoto. La profundidad del foco, la distancia hasta una población y las condiciones geológicas del terreno influyen en la intensidad del movimiento registrado en superficie. Estos factores explican por qué un sismo de menor magnitud puede generar una percepción significativa en una zona determinada, mientras otro de mayor magnitud puede tener un impacto limitado sobre áreas habitadas.
Los registros obtenidos por las estaciones sísmicas también permiten estudiar el comportamiento de las fallas y evaluar la respuesta del terreno en diferentes comunidades. El análisis de estos datos contribuye a mejorar los modelos de riesgo y el conocimiento sobre la actividad sísmica de cada región. Aunque no existe un método capaz de determinar con precisión cuándo y dónde ocurrirá un gran terremoto, la vigilancia permanente permite disponer de información cada vez más precisa sobre los movimientos que se producen bajo la superficie.
Últimos sismos reportados en Estados Unidos hoy, jueves 8 de octubre de 2026
El USGS mantiene actualizado su catálogo de terremotos registrados en Estados Unidos durante la jornada. La consulta permite conocer la hora, magnitud, profundidad y ubicación de los eventos detectados por la red sísmica, así como identificar las zonas donde se concentra la actividad durante este jueves 8 de octubre.
Los parámetros publicados tras un movimiento pueden cambiar durante los primeros minutos del análisis. La incorporación de nuevas señales procedentes de las estaciones de monitoreo permite a los especialistas ajustar la localización del epicentro, la profundidad o la magnitud estimada. Por ello, el registro oficial puede presentar modificaciones respecto de los primeros datos difundidos.
Temblor de magnitud 3.3 al suroeste de Hope, Alaska
Entre los registros más recientes destaca un movimiento de magnitud 3.3 localizado a 22 kilómetros al suroeste de Hope, Alaska. El sismo ocurrió a las 5:45 p. m. UTC y tuvo una profundidad de 22.9 kilómetros. El reporte del USGS incluye además una intensidad máxima estimada de II en ShakeMap y registros de personas que indicaron haberlo sentido, con una intensidad máxima reportada de III.
- Magnitud: 3.3
- Epicentro: 22 km al suroeste de Hope, Alaska
- Hora: 5:45 p. m. UTC del 7 de octubre
- Profundidad: 22.9 km
- ShakeMap: II
- Did You Feel It?: III, con 9 reportes
- Agencia: USGS
Temblor de magnitud 3.6 al suroeste de Coyanosa, Texas
Texas también aparece entre los estados con actividad sísmica reciente. El USGS reportó un movimiento de magnitud 3.6 a 10 kilómetros al suroeste de Coyanosa. El evento ocurrió a las 5:17 p. m. UTC del 7 de octubre y tuvo una profundidad de apenas 2.51 kilómetros, por lo que se trata de uno de los registros más superficiales de esta selección. El ShakeMap del USGS estimó una intensidad máxima de IV.
- Magnitud: 3.6
- Epicentro: 10 km al suroeste de Coyanosa, Texas
- Hora: 5:17 p. m. UTC del 7 de octubre
- Profundidad: 2.51 km
- ShakeMap: IV
- Agencia: USGS
Temblor de magnitud 2.5 al noroeste de Preston, Nevada
En Nevada, el USGS identificó un movimiento de magnitud 2.5 localizado a 20 kilómetros al noroeste de Preston. El sismo fue registrado a las 5:06 p. m. UTC del 7 de octubre, con una profundidad de 5.81 kilómetros. Este evento se suma a los movimientos de baja magnitud detectados durante la jornada en distintos puntos del oeste de Estados Unidos.
- Magnitud: 2.5
- Epicentro: 20 km al noroeste de Preston, Nevada
- Hora: 5:06 p. m. UTC del 7 de octubre
- Profundidad: 5.81 km
- Agencia: USGS
Temblor de magnitud 2.5 al sureste de Akutan, Alaska
Otro de los últimos movimientos registrados corresponde a un sismo de magnitud 2.5 localizado a 85 kilómetros al sureste de Akutan, en Alaska. El evento tuvo lugar a las 5:02 p. m. UTC del 7 de octubre y presentó una profundidad de 75.8 kilómetros.
- Magnitud: 2.5
- Epicentro: 85 km al sureste de Akutan, Alaska
- Hora: 5:02 p. m. UTC del 7 de octubre
- Profundidad: 75.8 km
- Agencia: USGS
Temblor de magnitud 2.7 al norte de Kobuk, Alaska
El USGS registró además un sismo de magnitud 2.7 a 33 kilómetros al norte de Kobuk, Alaska. El movimiento se produjo a las 11:50 a. m. UTC del 7 de octubre y tuvo una profundidad de 20.9 kilómetros. El evento forma parte de la actividad sísmica reciente detectada en el estado.
- Magnitud: 2.7
- Epicentro: 33 km al norte de Kobuk, Alaska
- Hora: 11:50 a. m. UTC del 7 de octubre
- Profundidad: 20.9 km
- Agencia: USGS
Temblor de magnitud 2.7 al oeste de Preston, Nevada
Cierra esta selección un sismo de magnitud 2.7 registrado a 18 kilómetros al oeste de Preston, Nevada. Según el USGS, el movimiento ocurrió a las 11:31 a. m. UTC del 7 de octubre y tuvo una profundidad de 5.14 kilómetros, dentro del rango de eventos superficiales registrados en la región.
- Magnitud: 2.7
- Epicentro: 18 km al oeste de Preston, Nevada
- Hora: 11:31 a. m. UTC del 7 de octubre
- Profundidad: 5.14 km
- Agencia: USGS
¿Con qué frecuencia tiembla en Estados Unidos?
En Estados Unidos se registran temblores todos los días, aunque la mayoría son de baja magnitud y no se sienten gracias a la densa red de monitoreo del USGS.
Temblor en EE.UU. hoy, 7 de octubre de 2026: epicentro en Alaska
¿Cuándo y a qué hora fue el temblor? – 2026-10-07 13:59:56 (UTC-05:00)
¿De qué magnitud? – 2.8 grados
¿Dónde fue el epicentro? – A 16 km al oeste-suroeste de Anchor Point, Alaska
Ubicación – 59,734°N 152,115°O
Profundidad – 73.7 km
Fuente - United States Geological Survey (USGS)
Temblor en EE.UU. hoy, 7 de octubre de 2026: epicentro en Oklahoma
¿Cuándo y a qué hora fue el temblor? – 2026-10-07 13:47:24 (UTC-05:00)
¿De qué magnitud? – 2.7 grados
¿Dónde fue el epicentro? – 7 km al ESE de Chickasha, Oklahoma
Ubicación – 35,017°N 97,865°O
Profundidad – 1.6 km
Fuente - United States Geological Survey (USGS)
Temblor en EE.UU. hoy, 7 de octubre de 2026: epicentro en Alaska
¿Cuándo y a qué hora fue el temblor? – 2026-10-07 12:45:15 (UTC-05:00)
¿De qué magnitud? – 3.3 grados
¿Dónde fue el epicentro? – A 22 km al suroeste de Hope, Alaska
Ubicación – 60,773°N 149,933°O
Profundidad – 22.9 km
Fuente - United States Geological Survey (USGS)
Temblor en EE.UU. hoy, 7 de octubre de 2026: epicentro en Alaska
¿Cuándo y a qué hora fue el temblor? – 2026-10-07 06:50:02 (UTC-05:00)
¿De qué magnitud? – 2.7 grados
¿Dónde fue el epicentro? – 33 km al norte de Kobuk, Alaska
Ubicación – 67.208°N 156.866°O
Profundidad – 20.9 km
Fuente - United States Geological Survey (USGS)
Temblor en EE.UU. hoy, 7 de octubre de 2026: epicentro en Nevada
¿Cuándo y a qué hora fue el temblor? – 2026-10-07 06:31:45 (UTC-05:00)
¿De qué magnitud? – 2.7 grados
¿Dónde fue el epicentro? – A 18 km al oeste de Preston, Nevada
Ubicación – 38,902°N 115,278°O
Profundidad – 5.1 km
Fuente - United States Geological Survey (USGS)
Último temblor en Estados Unidos: magnitud 2.5 a 8 km de Waikoloa, Hawái
El último movimiento sísmico de la lista se registró cerca de Waikoloa, en la isla de Hawái, donde el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó un temblor de magnitud 2.5. El evento ocurrió a poca profundidad, a 1.85 kilómetros, y fue localizado a 8 kilómetros al sureste de Waikoloa.
- Magnitud: 2.5
- Lugar: 8 km al sureste de Waikoloa, Hawái
- Fecha del sismo: martes 6 de octubre de 2026
- Hora ET: 10:42:59 p. m.
- Hora PT: 7:42:59 p. m.
- Hora UTC: 2:42:59 a. m. del 7 de octubre
- Profundidad: 1.85 km
- Coordenadas: 19.867666° N, 155.752838° O
- Fuente: USGS
Último temblor en Estados Unidos: magnitud 2.6 a 8 km de Pa‘auilo, Hawái
La actividad sísmica en las inmediaciones de Pa‘auilo también incluyó un movimiento de magnitud 2.6, localizado a 8 kilómetros al sur de la localidad. El USGS calculó una profundidad de 6.74 kilómetros, por lo que se trató de uno de los eventos más superficiales de esta relación.
- Magnitud: 2.6
- Lugar: 8 km al sur de Pa‘auilo, Hawái
- Fecha: martes 6 de octubre de 2026
- Hora ET: 5:09:44 p. m.
- Hora PT: 2:09:44 p. m.
- Hora UTC: 9:09:44 p. m.
- Profundidad: 6.74 km
- Coordenadas: 19.9615° N, 155.379667° O
- Fuente: USGS
Último temblor en Estados Unidos: magnitud 3.0 a 197 km de Chiniak, Alaska
En Alaska, el USGS registró un sismo de magnitud 3.0 a 197 kilómetros al sureste de Chiniak. El movimiento tuvo una profundidad de 5 kilómetros, de acuerdo con el catálogo sísmico consultado.
- Magnitud: 3.0
- Lugar: 197 km al sureste de Chiniak, Alaska
- Fecha: martes 6 de octubre de 2026
- Hora ET: 4:36:34 p. m.
- Hora PT: 1:36:34 p. m.
- Hora UTC: 8:36:34 p. m.
- Profundidad: 5.00 km
- Coordenadas: 56.175° N, 150.368° O
- Fuente: USGS
Último temblor en Estados Unidos: magnitud 3.5 a 198 km de Perryville, Alaska
El siguiente movimiento sísmico registrado en la lista alcanzó una magnitud de 3.5 y tuvo su epicentro a 198 kilómetros al sureste de Perryville, Alaska. El USGS situó la profundidad en 32.80 kilómetros y reportó una intensidad máxima estimada de I en ShakeMap.
- Magnitud: 3.5
- Lugar: 198 km al sureste de Perryville, Alaska
- Fecha: martes 6 de octubre de 2026
- Hora ET: 4:34:34 p. m.
- Hora PT: 1:34:34 p. m.
- Hora UTC: 8:34:34 p. m.
- Profundidad: 32.80 km
- Coordenadas: 54.711° N, 156.832° O
- ShakeMap: intensidad máxima I
- Fuente: USGS
Último temblor en Estados Unidos: magnitud 3.4 a 160 km de Nikolski, Alaska
El décimo movimiento más reciente de esta recopilación fue un sismo de magnitud 3.4 localizado a 160 kilómetros al suroeste de Nikolski, Alaska. El evento tuvo una profundidad de 22.70 kilómetros y se produjo minutos después de los sismos registrados cerca de Perryville y Chiniak.
- Magnitud: 3.4
- Lugar: 160 km al suroeste de Nikolski, Alaska
- Fecha: martes 6 de octubre de 2026
- Hora ET: 4:32:59 p. m.
- Hora PT: 1:32:59 p. m.
- Hora UTC: 8:32:59 p. m.
- Profundidad: 22.70 km
- Coordenadas: 51.826° N, 170.353° O
- Fuente: USGS
La actividad sísmica continúa registrándose en distintos puntos de Estados Unidos, con movimientos detectados principalmente en Hawái y Alaska durante las últimas horas. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó entre sus registros más recientes un sismo de magnitud 2.5 a 8 kilómetros al sureste de Waikoloa, Hawái, seguido por otro de la misma magnitud a 8 kilómetros al este de Sterling, Alaska. En esta cobertura en vivo encontrarás la actualización de los últimos temblores, con sus horarios en ET y PT, magnitud, ubicación, profundidad y coordenadas, conforme sean incorporados al catálogo sísmico.
¿Qué hacer durante un sismo en Estados Unidos?
Si comienza un temblor, lo primero es protegerse y evitar reaccionar de manera impulsiva. Dentro de un edificio, las autoridades recomiendan aplicar la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”, protegiendo la cabeza y el cuello y alejándose de ventanas, estanterías u otros objetos que puedan caer. Mientras dure la sacudida, no se debe correr hacia las salidas ni utilizar ascensores.
Cuando el movimiento termine, revise si usted o las personas que lo rodean presentan lesiones y preste atención a posibles daños en la estructura, instalaciones eléctricas o tuberías de gas. Manténgase informado a través de los canales oficiales, siga las indicaciones de las autoridades y permanezca alerta ante eventuales réplicas.
FAQ: Preguntas frecuentes sobre los temblores en Estados Unidos
¿Por qué ocurren tantos temblores en Estados Unidos?
La actividad sísmica está relacionada con el movimiento de placas tectónicas, fallas activas y otros procesos geológicos. Alaska, California, Hawái y Nevada se encuentran entre las zonas con mayor actividad.
¿Qué es el USGS?
El Servicio Geológico de Estados Unidos es una de las principales entidades científicas encargadas de monitorear y analizar los terremotos. Sus reportes incluyen información sobre magnitud, profundidad, hora y ubicación de los eventos registrados.
¿Dónde puedo ver los últimos temblores en Estados Unidos?
El USGS dispone de una plataforma de Latest Earthquakes donde se pueden consultar los movimientos sísmicos más recientes registrados en Estados Unidos y otras partes del mundo.
¿Se pueden predecir los terremotos?
No existe actualmente un método científico capaz de predecir con precisión cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto. Los sistemas de monitoreo pueden detectar el movimiento una vez iniciado y, en determinadas regiones, emitir alertas tempranas.
¿Qué debo hacer si estoy dentro de un edificio durante un temblor?
La recomendación general es protegerse de inmediato mediante la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”, evitando ventanas y objetos que puedan caer, y esperar a que termine la sacudida antes de evacuar si las condiciones lo permiten.
Temblor de magnitud 2.8 al norte de Chase, Alaska
El registro más reciente corresponde a un sismo de magnitud 2.8 localizado a 61 kilómetros al norte de Chase, en Alaska. El movimiento ocurrió a las 1:11 a. m. UTC del jueves 8 de octubre y tuvo una profundidad de 96.1 kilómetros, de acuerdo con el reporte del USGS. Por su localización y profundidad, el registro corresponde a la actividad sísmica monitoreada en el interior de Alaska.