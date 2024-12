La temporada 5 de “Yellowstone” ha dejado a los fans sin aliento con sus giros inesperados. La reciente muerte de Colby Mayfield, interpretada por Denim Richards, conmocionó al público tras su heroico intento de salvar a Carter en el episodio 12, titulado Counting Coup . Esto es lo que dijo el actor sobre su adiós a la serie.

En la segunda mitad de la temporada 5 de “Yellowstone”, el vaquero intenta salvar a Carter (Finn Little) de ser atacado por el indomable caballo de 3 años, apodado ‘devorador de hombres’, pero es alcanzado por una patada mortal en el pecho.

La partida de Colby episodio 12 de “Yellowstone” se suma a otros dos dolorosas muertes en la serie: la de John Dutton, interpretado por Kevin Costner, y la de la villana Sarah Atwood, encarnada por la actriz Dawn Olivieri, quien declaró sentirse sorprendida por la salida de su personaje.

Colby, interpretado por Denim Richards, salió de Yellowstone enla quinta temporada (Foto: Denim Richards/instagram)

¿QUÉ DIJO DENIM RICHARDS SOBRE SU LA MUERTE DE SU COLBY EN “YELOWSTONE”?

En una entrevista con Entertainment Weekly, el actor Denim Richards habló sobre la salida de su personaje, el vaquero Colby Mayfield, de “Yellowstone”, serie que acompañó desde sus inicios. “Siento que todavía lo estoy procesando. Realmente pensé que con la muerte de John [Kevin Costner] y luego de Sarah [Dawn Olivieri], todos los demás estaban a salvo”, dijo el actor de 36 años.

Richards, natural de California, destacó que, aunque la escena fue difícil de filmar debido a retrasos y condiciones climáticas complicadas, se trató de una representación auténtica de los peligros inherentes a la vida de los vaqueros, especialmente en “Yellowstone”, donde la muerte puede llegar de manera inesperada.

A pesar de la tragedia, Richards expresó su gratitud por la oportunidad de formar parte de una serie tan exitosa y por la profunda conexión con los fans, quienes demostraron una reacción visceral ante su adiós. “No siempre sabemos cuándo es el final. Sin duda, fue un final interesante y triste, pero todo lo bueno termina. Fue hermoso poder ver una respuesta tan visceral de nuestros increíbles fans, lo que, con suerte, significa que hicimos un buen trabajo”, expresó.

El actor también recordó cómo fue informando sobre su salida, lo que ocurrió justo antes de recibir el guion del episodio: “Me enteré, creo, un día antes de que me enviaran los guiones. Estaba volando de regreso desde Texas y recibí una llamada que me decía lo que iba a pasar. Así que esto debe haber sido en mayo”. Richards, sin duda, ha logrado captar la atención de los fanáticos.

