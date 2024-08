El próximo 5 de noviembre, Estados Unidos elegirá a su nuevo presidente de la República entre cinco candidatos, uno de ellos es Donald Trump, quien busca nuevamente ocupar este máximo cargo; si el empresario y magnate gana otra vez las elecciones, tal como lo hizo en 2017, se convertirá en el mandatario número 47. Pero él no llegará solo a la Casa Blanca, lo hará de la mano de su esposa Melania Trump. ¿Quién es ella? En esta nota, todo lo que debes saber sobre la mujer que conquistó a la también personalidad televisiva.

Cabe mencionar que las elecciones de 2024 serán las sexagésimas elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde se elige al presidente y vicepresidente que gobernarán los siguientes cuatro años.

Donald Trump y Melania Trump después de aceptar la nominación de su partido el último día de la Convención Nacional Republicana de 2024 en el Foro Fiserv en Milwaukee, Wisconsin, el 18 de julio (Foto: Angela Weiss / AFP)

1. DATOS PERSONALES DE MELANIA TRUMP

Nombre completo: Melania Trump

Melania Trump Nombre de nacimiento: Melanija Knavs

Melanija Knavs Lugar de nacimiento: Novo Mesto, antigua Yugoslavia y actual Eslovenia

Novo Mesto, antigua Yugoslavia y actual Eslovenia Nacionalidad: Eslovena y estadounidense

Eslovena y estadounidense Fecha de nacimiento: 26 de abril

26 de abril Año de nacimiento: 1970

1970 Edad: 54 años

54 años Instagram: @melaniatrump

@melaniatrump X: @MELANIATRUMP

@MELANIATRUMP Facebook: @MelaniaTrump

Cuando Melania Trump era primera dama de Estados Unidos. Aquí, antes de abordar el Air Force One en la base conjunta Andrews en Maryland el 20 de enero de 2021 (Foto: Alex Edelman / AFP)

2. ¿QUIÉN ES MELANIA TRUMP?

Melania Trump es la esposa del expresidente Donald Trump, motivo por el que fue primera dama de los Estados Unidos de 2017 a 2021. En su juventud fue una modelo muy destacada, pues no sólo conquistó con su belleza y porte, también por su despliegue de elegancia.

Cuando Donald Trump y su esposa Melania llegaron a la Gala Time 100 en The World at Jazz en el Lincoln Center el 26 de abril de 2016 en Nueva York (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

3. FUE UNA PRIMERA DAMA MUY DISTINTA

Cuando Trump asumió la Presidencia en 2017, ella se convirtió en la segunda primera dama estadounidense en haber nacido en el extranjero, la segunda en profesar la religión católica y la primera cuya lengua nativa no es el inglés.

Cuando Melania Trump leyó un libro navideño a los niños pacientes del Hospital Nacional de Niños el 15 de diciembre de 2020 en Washington, DC. (Foto: Jacquelyn Martin / POOL / AFP)

4. ¿QUIÉNES SON LOS PADRES DE MELANIA TRUMP?

Su padre es Viktor Knavs, quien administraba concesionarios de automóviles y motocicletas para un fabricante de vehículos de propiedad estatal, mientras que su madre Amalija, quien falleció en enero de 2024, trabajó como patronista en el fabricante de ropa infantil Jutranjka en Sevnica.

La vez que Melania Trump dirigió la Conferencia Legislativa de la Asociación Nacional de Padres y Maestros (PTA) de 2020 (Foto: Olivier Douliery / AFP)

5. SE INICIÓ EN EL MODELAJE CUANDO ERA ADOLESCENTE

La carrera en el mundo del modelaje de Melania comenzó cuando tenía 16 años, dos años después firmó con una agencia de modelos en Milán, Italia. Desde ese momento, trabajó en varias Europa hasta que se mudó a Nueva York en 1996.

La vez que Melania Trump llegó a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) en Washington, DC, el 25 de abril de 2015 (Foto: Nicholas Kamm / AFP)

6. FUE PORTADA DE REVISTAS

Ya en Estados Unidos, fue contratada por varias agencias de renombre que la llevaron a convertirse en la portada de revistas como Vogue, Harper’s Bazaar, GQ, entre otras.

La vez que Melania Trump como entonces primera dama dirigió la Conferencia Legislativa de la Asociación Nacional de Padres y Maestros (PTA) de 2020 (Foto: Olivier Douliery / AFP)

7. POSÓ DESNUDA PARA UNA REVISTA

Cuando Melania tenía 24 años posó desnuda para las revistas de adultos Max Magazine y New York Post Office. En aquella ocasión usó el seudónimo de “Melania K”.

Aquí durante una recepción del Mes de la Historia Afroamericana en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de febrero de 2020 (Foto: Nicholas Kamm / AFP)

8. ESTUDIÓ ARQUITECTURA POR UN AÑO

Pensando tener una profesión, ella cursó la carrera de Arquitectura, pero lo abandonó un año después.

Cuando Melania Trump saludó mientras salía del escenario después de un mitin para su esposo el 3 de noviembre de 2016 en el Main Line Sports Center en Berwyn, Pensilvania (Foto: Mandel Ngan / AFP)

9. AMANTE DE LA MODA

Ella tiene un estilo muy marcado a la hora de vestir, convirtiéndose en un símbolo de elegancia. Le fascina la moda de alta costura, por lo que sus prendas son de Dior, Gucci, Hermès y Dolce & Gabbana.

Cuando Melania Trump, siendo primera dama, recibió el árbol de Navidad de la Casa Blanca en la Casa Blanca en Washington, DC, el 23 de noviembre de 2020 (Foto: Nicholas Kamm / AFP)

10. ESCRIBIÓ SUS MEMORIAS

La esposa de Donald Trump escribió su libro autobiográfico titulado “Melania”, que sale al mercado el 1 de octubre. Ella describió sus memorias como un viaje “lleno de altibajos emocionales” que la han llevado a convertirse en la mujer que ahora es.

11. SU FACETA EN LOS NEGOCIOS

En 2010, lanzó su propia línea de joyería llamada Melania Timepieces and Jewelry; asimismo, una colección de cuidado de la piel Melania. Aunque estas empresas figuraban en la biografía oficial de la Casa Blanca, en la investidura de Donald Trump, en 2017, fueron eliminadas. Un portavoz señaló que dichas compañías no están activas porque no querían usar la posición de la primera dama con fines de lucro.

La ex primera dama estadounidense, Melania Trump, en una mesa redonda, el martes 20 de marzo de 2018, en la Casa Blanca, en Washington, EE.UU. (Foto de Shawn Thew / EFE)

12. COMBATE EL CIBERACOSO

Ya como primera dama, Melania Trump creó la iniciativa Be Best con el fin de combatir el ciberacoso. En diversos foros realizados en Egipto, Malaui, Ghana, Kenia, el estado de Washington, Oklahoma, Nevada y Tennessee habló sobre su importancia.

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acompañado por la exprimera dama Melania Trump, llega para hablar en el Mar-a-Lago Club en Palm Beach, Florida, el 15 de noviembre de 2022 (Foto de ALON SKUY / AFP)

13. ES POLÍGLOTA

La esposa del expresidente reveló que habla varios idiomas: esloveno, serbocroata, italiano, francés, alemán, inglés y español.

Donald Trump y Melania Trump frente a la Iglesia Católica Romana de San Vicente Ferrer después del funeral de Ivana Trump en Nueva York, el 20 de julio de 2022 (Foto: Yuki Iwamura / AFP)

14. SU RELACIÓN CON DONALD TRUMP

Donald Trump conoció a Melania en 1998 durante una fiesta que él organizó en Nueva York. En ese momento, estaba en proceso de divorcio de su segunda esposa Marla Maples. Al poco tiempo comenzaron a salid y comenzaron un romance, que llegó a formalizarse en 2004. En enero de 2005, se casaron en Palm Beach, Florida.

Donald Trump y su esposa Melania llegan a la cena y fiesta de Vanity Fair para celebrar la 77ª edición de los Premios de la Academia, el 27 de febrero de 2005, en West Hollywood, California (Foto: Rich Schmitt / AFP)

15. TIENE UN HIJO CON DONALD TRUMP

Fruto del matrimonio del magnate con la eslovena nació su hijo Barron Trump en 2006. Ella desempeñó un papel importante en su crianza, toda vez que le dedica la mayor parte de su tiempo.

El expresidente estadounidense Donald Trump (centro derecha) junto a su esposa Melania Trump (centro izquierda) y su hijo Barron Trump (centro) el 18 de enero de 2024. (Foto: Giorgio Viera/AFP)

16. LOS PROBLEMAS QUE TUVO CON DONALD TRUMP

En 2018, Melania dejó de acompañar a Trump en sus presentaciones oficiales después que se supo que la estrella porno Stormy Daniels habría recibido US$130,000 para que callara sobre el romance que tuvo con Donald en 2006, poco después de que naciera su hijo Barron. Pero esa no fue la única acusación, ya que otra exconejita de Playboy, Karen McDougal, también aseguró haber tenido una relación con el empresario entre junio de 2006 y abril de 2007. Aunque esto hizo que la entonces primera dama se aleje de su esposo, con el tiempo lo perdonó.

Donald Trump y su esposa Melania llegan al Museo de Arte Moderno el 1 de noviembre de 2005 en Nueva York para una recepción en honor del Príncipe Carlos de Gran Bretaña y su esposa Camilla (Foto: AFP)