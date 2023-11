El ecosistema propio dentro de las redes sociales puede ser difícil de entender y cada cierto tiempo van saliendo cosas a las que debmos adaptarnos. La gran mayoría de las usuarios de estas plataformas son conscientes de que existe un mundo aparte en el internet, con sus figuras muy representativas, llamadas influencers, quienes promocionan productos o cuentan su día a día a sus millones de seguidores, por más que muchas sean creaciones con computadora.

Si eres un habitual usuario de plataformas como Instagram, Facebook, TikTok, entre otras, es muy probable que hayas visto publicaciones de influencers contando acerca de su vida cotidiana, sus relaciones amorosas, enseñándonos algún producto, y cualquier otro tipo de posteo que a sus seguidores les encantan. A base de esfuerzo, hay quienes acumulan miles de fanáticos y hasta millones, que se traduce en más dinero para ellos, ya que lo compartido llega a más personas, por lo que las marcas deben desembolsar una mayor cantidad de plata con la finalidad de colaborar juntos.

Sin embargo, en pleno 2023 la tecnología está avanzando muchísimo y a pasos agigantados. Un ejemplo de esto es la inteligencia artificial que se ha ido creando con diferentes programas y que este año ha tenido un gran apogeo en todo el mundo. Teniendo esta información y la premisa anterior, hay compañías que se decidieron en fabricar sus propios influencer y así utilizarlos para sus marcas correspondientes o con otras que quieran participar al lado de esta figura de internet no real.

Por más que sea de público conocimiento que estas influencers son solo creadas por la IA, sus perfiles sociales han acumulado miles de seguidores. Es más, existen muchas personas que les comentan y envían mensajes privados, como si fueran personas de verdad detrás de las pantallas. Esta confusión puede ser un tanto graciosa, pero no es descabellada y logra ser entendible, pues esta tecnología ha creado a dichas figuras virtuales de una forma muy realista, al punto de que parecen humanos de verdad.

LAS INFLUENCERS CREADAS POR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Si eres uno de los que pensó que estos perfiles de chicas influencers eran de verdad, no te preocupes y continúa tu vida con normalidad, ya que esa confusión la puede tener cualquiera y no es para menos porque sus siluetas y rasgos son casi 100% idénticos a los de un humano real. ¿Te gustaría conocer quiénes son esas chicas que no existen, pero acumulan miles y hasta millones de seguidores en redes sociales? Acá te dejamos una corta lista de ellas, la cual ha sido creada y compartida por el portal de Univision.

Shudu, la primera influencer creada por la IA

Shudu es el nombre de la creación del fotógrafo Cameron-James Wilson y es considerada como la primer modelo virtual de redes sociales que ha sido diseñada gracias a la inteligencia artificial. Tiene una cuenta con cerca de 242 mil seguidores, quienes están al pendiente de cada una de sus publicaciones y hasta de sus historias, las cuales comparte como si fuera una persona de verdad. Shudu ha realizado colaboraciones con prestigiosas marcas como Balmain, Fenty y Tiffany’s.

Shudu se autodenomina como la primera influencer creada por IA (Foto: Aitana López / Instagram)

Noonoori, de influencer a cantante con contrato

Noonoori es una creación de la agencia IMG Models y en su cuenta de Instagram tiene más de 424 mil seguidores que son testigos de cómo ha crecido este personaje. Si bien ella es la que menos parece un humano real de esta lista, es muy carismática y querida por muchos. Hasta allí, la joven virtual es una influencer creada por la IA, pero muchos se caerán de sorpresa al saber que también es cantante y que tien un contrato con Warner Music. Por si fuera poco, lanzó su primer sencillo en 2023, titulado “Dominoes” y tiene videoclip. Una cosa de locos.

Noonoori, además de ser influencer, es cantante (Foto: Aitana López / Instagram)

Miquela, una mezcla de culturas en su “sangre”

La siguiente en esta lista es una “joven” de 19 años, diseñada por la empresa Brud, que es mitad brasileña y mitad española y que vive actualmente en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Miquela, quien tiene una apariencia humana muy real, tiene más de 2.7 millones de seguidores y eso le ha ayudado a trabajar con diferentes marcas y hasta ser parte de eventos, como en Coachella, donde entrevisto a varios artistas en el escenario. Además, esta chica virtual se ha dado el lujo de colaborar en sesiones de fotos con Rosalía y Bella Poarch.

Miquela vive en Los Ángeles, tiene 19 y un novio (Foto: Aitana López / Instagram)

Imma Gram, una japonesa que parece idol de Kpop

Imma Gram es una creación de la compañía ModelingCafe, exerta en este tipo de diseños. Su perfil tiene más de 395 mil seguidores y se describe como una japonesa que le gusta mucho la moda, el arte y el cine. Además, por sus publicaciones podemos notar que tiene ciertos comportamientos como estrella de kpop, por lo que sus fanáticos de todo el mundo la consideran como una “joven” asiática que representa a ambas culturas de la mejor manera posible y hasta mejor que muchas influencers reales.

Imma Gram es una creación de la inteligencia artificial. Es japonesa y tiene miles de fans (Foto: Imma Gram / Instagram)

Aitana López, una española creada por necesidad

Es una creación por Inteligencia Artificial que tiene 25 años —celebró su cumpleaños hace poco— y vive en Barcelona, España. Como información sobre ella podemos mencionar que le encantan los videojuegos, el cosplay y hacer ejercicio. Fue creada por la Agencia de modelaje de IA llamada The Clueless como respuesta a la mala experiencia que han tenido con influencers reales que, en muchas oportunidades, no fueron profesionales por sus egos y generaron pérdidas de dinero y tiempo a la compañía. Su Instagram tiene más de 175 mil seguidores.