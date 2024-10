“Beauty in Black” es una serie de Netflix creada, dirigida y producida por Tyler Perry (“A Jazzman’s Blues”, “A Madea Homecoming”, “Mea Culpa” y “A Fall from Grace”) y que sigue a una estríper que se cruza con una familia adinerada pero disfuncional que maneja una marca de cosméticos. ¿Quieres conocer más detalles sobre esta historia ambientada en Atlanta y que reúne a una rica familia negra con una bailarina exótica de Magic City?

Se trata de la nueva producción de la asociación creativa de Perry con Netflix. “Durante muchos años me dijeron muchas veces que el entretenimiento negro no viaja por todo el mundo”, indicó el director a Tudum. “Por eso, que Netflix siga desmintiendo eso una y otra vez con todo lo que he publicado en la plataforma ha sido fenomenal”.

Crystle Stewart y Taylor Polidore Williams encabezan el elenco de “Beauty in Black”, que también cuenta con las actuaciones de Amber Reign Smith, Ricco Ross, Debbi Morgan, Richard Lawson, Steven G. Norfleet, Julian Horton, Terrell Carter, D’Kia Anderson, Shannon Wallace, Bryan Tanaka, Joy Rovaris, Xavier Smalls, Charles Malik Whitfield, Tamera ‘Tee’ Kissen, Ursula O. Robinson, Ashley Versher y George Middlebrook.

Taylor Polidore Williams asume el rol Kimmie, una bailarina exótica, en la serie dramática "Beauty in Black" (Foto: Netflix)

“BEAUTY IN BLACK”, ¿SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

Aunque “Beauty in Black” no se basa en una historia real específica, Perry se inspiró en los “clubs de striptease de dos personas” de Atlanta en los años 90 y conoce a familias de dinastías de cuidado del cabello de la vida real.

SINOPSIS DE “BEAUTY IN BLACK”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Beauty in Black”, de Tyler Perry, “narra la historia de dos mujeres con vidas completamente opuestas. Kimmie lucha por salir adelante después de que su madre la echara de casa, mientras que Mallory dirige un exitoso negocio. A pesar de sus diferencias, los caminos de ambas se acaban cruzando inevitablemente”.

¿CÓMO VER “BEAUTY IN BLACK”?

“Beauty in Black” se estrenará el jueves 24 de octubre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie dramática solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “BEAUTY IN BLACK”

REPARTO DE “BEAUTY IN BLACK”

Taylor Polidore Williams como Kimmie

Crystle Stewart como Mallory

Amber Reign Smith como Rain

Ricco Ross como Horace

Debbi Morgan como Olivia

Richard Lawson como Norman

Steven G. Norfleet como Charles

Julian Horton como Roy

Terrell Carter como Varney

D’Kia Anderson como Leslie

Shannon Wallace como Calvin

Bryan Tanaka como el oficial Alex

Joy Rovaris como Gillian

Xavier Smalls como Angel

Charles Malik Whitfield como Jules

Tamera ‘Tee’ Kissen como Body

Ursula O. Robinson como Delinda

Ashley Versher como Lena

George Middlebrook como el oficial Trackson

Debbi Morgan, Steven G. Norfleet y Julian Horton también son parte del elenco de la serie dramática "Beauty in Black" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “BEAUTY IN BLACK”?

“Beauty in Black”, que cuenta con Tyler Perry, Angi Bones y Tony Strickland como productores ejecutivos, tiene 16 episodios.