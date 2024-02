Regalar flores amarillas en ciertas fechas es algo que mucho han comenzado a hacer los últimos años gracias a las redes sociales, especialmente en determinadas fechas. Esta nueva costumbre refleja el efecto que estas plataformas han tenido dentro de nuestra sociedad.

El hecho de regalar este tipo de flores se ha convertido en un dolor de cabeza, en muchos casos, para los que están enamorados, principalmente para los varones, que son quienes hacen estos presentes a sus novias. Y es que, en muchas oportunidades, se hace de todo por conseguir este regalo que, en determinados días, están escasos o con los precios por las nubes. Sin embargo, la emoción de recibir este obsequio hace que la otra persona se ponga muy feliz y no hay comparación para esa satisfacción que uno puede sentir.

Regalar flores amarillas se ha convertido en una costumbre implantada por las redes sociales gracias a una canción de “Floricienta”, telenovela argentina de los años 2000, en la que la protagonista canta un tema llamado “Flores amarillas”, cuya letra hace referencia a que espera que su amado llegue con este tipo de regalo para ella. Desde allí se comenzó a viralizar eso hasta el punto de en casi todo el mundo, principalmente en América Latina, se obsequia un ramo con estas flores.

Lo normal es que el regalo se haga el día que comienza la primavera y eso depende de la parte del mundo en la que te encuentras ya que en los hemisferios norte y sur las estaciones no son iguales respecto a sus inicios y finales. Sin embargo, las redes sociales nuevamente están haciendo de las suyas y parece que añadieron una nueva costumbre en nuestra sociedad, pues unos videos de TikTok han generado que también se deba hacer estos regalos el jueves 29 de febrero. ¿Quieres saber por qué?

¿POR QUÉ REGALAN FLORES AMARILLAS EL 29 DE FEBRERO?: MORAT TIENE QUE VER

Como lo mencionamos líneas arriba, el tener que regalar flores amarillas el 29 de febrero se debe a algo de las redes sociales, precisamente de TikTok y nuevamente tiene que ver una canción, aunque esta vez no de una telenovela, sino de una famosa banda colombiana que muchos la habrán escuchado. El grupo musical en cuestión es Morat, que, por lo general, hace música romántica y que en los últimos años ha ganado una notable fama en toda América Latina y también en España.

Para explicar todo lo que acontece en esta nueva “costumbre” digital, es obligatorio mencionar la canción “Cómo te atreves” de Morat. En su letra se hace mención a que hay una persona del pasado que ha regresado a la vida de otra, como si no hubiera pasado nada, con las intenciones de retomar lo que anteriormente tenían. Es así que, el tema musical, en vez de ser una dedicatoria bonita”, es un exaltado reclamo a la otra parte, quien cree que puede ir y venir cuando ya no le quedan otras opciones sentimentales. Es allí que el estribillo repite lo siguiente: “¿cómo te atreves a volver?”.

Al tener presente ese contexto, pasamos al siguiente. en la letra del tema musical hay una parte en la que se habla de la fecha que solo aparece en un año bisiesto, justo como el de ahora, 2024. “Cuatro años sin mirarte, tres postales y un bolero. Dos meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste Un 29 de febrero”.

No es normal que atravesemos un año bisiesto, así que es raro ver un 29 de febrero, como dice la canción, así que varios fanáticos de Morat se han grabado cantando esa parte de la canción y, posteriormente, la subieron a TikTok, plataforma con la que llegaron a millones, volviendo esa canción viral y porque también muchos se han sentido identificados por estar enamorados y no ser correspondidos, hasta el extremo de que la otra persona no la piensa ni ese día.

Sin embargo, partiendo de eso hay quienes empezaron a crear un supuesto, en el que se imaginan que, de manera sorpresiva, dicho día le lleguen unas flores amarillas con el mensaje de “claro que te pensé hoy”, dándole la contra a la canción de Morat y otorgando un hermoso detalles a la persona que tienen al lado.

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS FLORES AMARILLAS?

Regalar flores es una cuestión cargada de amor y romanticismo y las de color amarillo representan eso, pero también tienen otro significado que va más allá del enamoramiento. El color amarillo significa felicidad y muy buen humor, así mismo también representa la amistad, por lo que las flores amarillas se pueden dar también a los mejores amigos o simplemente a alguien que necesita tener una sonrisa en determinado momento.