Los locales comerciales en Estados Unidos han sido afectados en los últimos años por ingresos inferiores de lo que se tenía planeado, provocando el cierre de varios negocios y sucursales de tiendas muy famosas y esto es algo que no ha sido ajeno con Family Dollar, cadena que, sin duda, te habrá servido de mucha utilidad, al menos en una oportunidad, y sin importar el tamaño de tu compra. Por más mínima que haya sido tu adquisición, de alguna forma ha formado y forma parte de tu vida.

Lamentablemente, la cadena se ha visto en la obligación de tomar medidas drásticas frente a las pérdidas económicas y una de ellas es cerrar cerca de 600 sucursales de la tienda durante la primera parte del 2024, mientras que otras 400 tendrán la misma suerte durante los siguientes años, siendo este un duro golpe para sus empleados que se quedarán sin trabajo, así como sus clientes, quienes ya no podrán seguir haciendo compras en el local en el que estaban acostumbrados.

Pero no todo es tan malo para los consumidores, ya que, como es costumbre en estos casos, la cadena está rematando sus productos que tiene en el almacén de las tiendas, así que es bueno realizar las compras y ahorrarse un poco de dinero, aunque no debes desesperarte un poco, ya que hay productos que no representan algún beneficio. En cambio, hay otros que sí representan una considerable victoria para los bolsillos de la gente y ahora repasaré cuáles son.

PRODUCTOS PARA COMPRAR ANTES QUE CIERREN ALGUNAS SUCURSALES DE FAMILY DOLLAR

El medio Best Life ha conversado con especialistas en comercio minorista y ha podido recolectar la información suficiente para elaborar una lista de productos que resultan beneficiosos si los adquieres en Family Dollar:

1. Tarjeta de felicitaciones

De acuerdo con la especialista Andrea Waroch, se puede escoger una gran cantidad de tarjetas de felicitación, ya sea para un cumpleaños, día importante o festividad y lo mejor de todo es el precio, el cual suele estar menos de un dólar. Lo mismo sucede con otros productos relacionados con regalos, como papel para envolver, lazos, entre otros.

2. Globos

Sí tienes planeado realizar un evento grande y necesitas muchos globos, Family Dollar puede ser un gran aliado como lo dice la misma especialista, ya que allí se suele comprar este producto a un precio menor que en otros lados. De esta forma, podrías ahorrar dinero en algún cumpleaños u otra actividad.

3. Productos de limpieza

Loretta Kilday , portavoz de Debt Consolidation, asegura que en este establecimiento los productos para hacer limpieza tienen precios inferiores a diferencia de grandes cadenas, así que es siempre una opción si planeas hacer alguna remodelación en casa o el aseo cotidiano. Es más, hasta se puede hallar implementos de reconocidas marcas a un costo menos elevado.

4. Vajilla desechable

Si tienes alguna fiesta o recibes algún invitado de forma imprevista y no quieres lavar platos, seguramente has pensado en comprar vajilla desechable o quizá sacaste un poco de tu reserva que tenías. Es por ello que adquirir este producto es algo vital y hacerlo en Family Dollar es una muy buena opción, ya que los precios son bajos, de acuerdo con David Bakke, experto en DollarSanity.

5. Artículos básicos en el hogar

Por más que los productos que se vendan en este establecimiento no suelen ser de reconocidas marcas, comprar básicos de la despensa en Family Dollar es una decisión acertada, ya que pueden salvar a cualquier persona para una merienda o cena imprevista.