“El juego del calamar: El desafío” (“Squid Game: The Challenge” en inglés), al igual que la exitosa serie coreana de Netflix creada por Hwang Dong-hyuk, cuenta con 456 participantes que deben superar una serie de juegos infantiles para ganar un increíble premio de 4.56 millones de dólares.

El gigante del streaming adelantó que en los 10 episodios, que se filmaron en el Reino Unido, “cada jugador fue llevado al límite y obligado a preguntarse hasta dónde llegará para ganar, con alianzas oportunistas, estrategias despiadadas y traiciones oportunas a seguir”, lo que más tarde, dio pie a una gran controversia.

Desde enero de 2023, surgieron informes de que “El juego del calamar: El desafío” se grababa en pésimas condiciones y los concursantes recibieron un trato “inhumano”, incluso señalaron que la competencia estaba “amañada”. Entonces, ¿qué sucedió realmente?

La reacción de algunos concursantes del reality "El juego del calamar: El desafío" (Foto: Netflix)

LAS ACUSACIONES DE LOS PARTICIPANTES DE “EL JUEGO DEL CALAMAR: EL DESAFÍO”

Las primeras acusaciones surgieron en enero de 2023. The Sun informó que la filmación del primer juego (Luz roja, luz verde) se convirtió en una gélida pesadilla cuando los concursantes comenzaron a sentirse mal con temperaturas de -3 ° C. “Incluso si la hipotermia se activaba, la gente estaba dispuesta a quedarse el mayor tiempo posible porque había mucho dinero en juego. Muchos estaban decididos a no moverse, por lo que permanecieron allí durante demasiado tiempo. Había gente que llegaba pensando que iba a ser millonaria pero se marchaba llorando”, reveló uno de los exconcursantes.

En febrero, la revista Rolling Stone conversó con algunos exparticipantes que aseguraron que el juego estaba lleno de “tormento y trauma”. “Fue la cosa más cruel y mezquina por la que he pasado”, dijo uno de ellos. Otro señaló que debido a las condiciones en el primer juego al menos 10 personas colapsaron.

Los concursantes de “Squid Game: The Challenge” que hablaron con Variety contaron que los miembros de la producción informaron que el juego tomaría “aproximadamente dos horas para jugar y filmar”, pero que en realidad se convirtió en “una prueba de casi siete horas para algunos”.

Otro participantes comparó el reality con un “programa de supervivencia de Bear Grylls” y recalcó que él y los otros jugadores probablemente no habrían “seguido adelante” si la producción “nos hubiera dicho que iba a hacer tanto frío”.

Varios concursantes se quejaron de las pésimas condiciones del set de grabación del reality de “El juego del calamar: el desafío” (Foto: Netflix)

LA RESPUESTA DE NETFLIX

En febrero de 2023, Netflix, Studio Lambert y The Garden emitieron un comunicado a través de Vanity Fair. “Nos preocupamos profundamente por la salud de nuestro elenco y equipo, y por la calidad de este programa. Cualquier sugerencia de que la competencia está amañada o afirmaciones de daños graves a los jugadores son simplemente falsas”.

“Hemos tomado todas las precauciones de seguridad adecuadas, incluido el cuidado posterior a los concursantes, y un juez independiente supervisa cada juego para garantizar que sea justo para todos”, aseguraron.