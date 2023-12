“A Disturbance in the Force” (“Una perturbación en la fuerza” en español) es un documental dirigido por Jeremy Coon (“Napoleon Dynamite”) y Steve Kozak (“The Tonight Show with Jay Leno”). La producción narra la realización del infame “Star Wars Holiday Special”, que se emitió en 1978 y nunca más se volvió a ver después de eso.

El cinta que tiene una duración de 85 minutos incluye entrevistas con Seth Green, Weird Al Yankovic, Gilbert Gotftried, Kevin Smith y otros exmiembros del equipo de “Star Wars”. Cada uno de ellos comparte sus opiniones sobre el especial navideño que en su única emisión fue visto por por 13 millones de personas.

El documental “A Disturbance in the Force” fue producido por Septembre Club, la misma compañía detrás de otros documentales destacados como “The Last Blockbuster”, “The Disappearance of Madeleine McCann” y “Murder Among the Mormons”.

Afiche del documental "A Disturbance in the Force" (Foto: Giant Pictures)

SINOPSIS DE “A DISTURBANCE IN THE FORCE”

De acuerdo con la descripción oficial de “A Disturbance in the Force”, “En 1978, se convenció a George Lucas para que sacara provecho de la moda de ‘Star Wars’ produciendo un especial de televisión de variedades navideño. ¿Qué podría salir mal?”

“Viaja de regreso a una galaxia muy, muy lejana: el infame ‘Star Wars Holiday Special’. Este documental profundiza en el misterio de cómo sucedió y por qué 45 años después se ha convertido, para disgusto de George Lucas, en el clásico de culto por excelencia entre los Fanáticos de La Guerra de las Galaxias”.

¿CÓMO VER EL DOCUMENTAL “A DISTURBANCE IN THE FORCE”?

“A Disturbance in the Force”, que ha recibido críticas positivas, se estrenó el 11 de marzo de 2023 en South by Southwest.

Además, contó con una presentación limitada en cines antes de su lanzamiento digital y Blu-Ray el 5 de diciembre de 2023.

TRÁILER DE “A DISTURBANCE IN THE FORCE”

¿QUIÉNES SON PARTE DE “A DISTURBANCE IN THE FORCE”?

Seth Green

Kevin Smith

Patton Oswalt

Paul Scheer

Weird Al Yankovic

Donny Osmond

Bruce Vilanch