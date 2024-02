San Valentín es una fecha muy especial para expresar los sentimientos de una manera más abierta y romántica. Cada 14 de febrero, las parejas aprovechan la ocasión para decirse “te amo” con mayor libertad que cualquier otro día del año. Es una oportunidad para recordarles lo mucho que se quieren y aprecian con el fin de fortalecer el vínculo de enamorados. Otras personas, solteras o con pareja, no dudan en hacer detalles para sorprender al ser amado ya sea con regalos, escribiendo cartas de amor, poemas o bien dedicarles una bonita frase significativa.

Una frase especial de San Valentín puede convertirse en un recuerdo que la pareja atesorará para siempre. Puede ser algo que se repitan el uno al otro año tras año o una frase que les recuerde un momento especial de su relación.

No tiene que ser un poema o una carta larga. Incluso una frase simple como “Te amo mucho, my love” puede tener un gran impacto en tu pareja. Dedicarle tiempo a escribir una frase especial para tu pareja demuestra que te importa y que has hecho un esfuerzo para hacerla sentir especial.

Consejos para escribir una frase de amor en San Valentín

Sé honesto y sincero con palabras que salgan de tu corazón No tengas miedo en ser creativo para armar una bella oración con canciones o frases icónicas Pienso en lo que realmente sientes por tu pareja y transmítelo en tu texto Simple y directo, no te hagas un mundo, él -o ella- estará feliz con tu gesto

A continuación, te recopilamos las 50 mejores frases de amor de diferentes temáticas para que puedas enviar a tu pareja este 14 de febrero del 2024.

Frases graciosas para celebrar San Valentín

1. “Porque el recuerdo de tu dulce amor me llena de riquezas y en esos momentos no cambiaría mi destino por el de un rey” – William Shakespeare .

. 2. “El amor es tan importante como la comida” – Gabriel García Márquez .

. 3. “El amor, como ciego que es, impide a los amantes ver las divertidas tonterías que cometen” – William Shakespeare .

. 4. “Me disparo porque te quiero, pero si me quisiera a mí mismo, te dispararía a ti” – Marilyn Manson .

. 5. “Todo lo que sabemos del amor es que el amor es todo lo que hay” – Emily Dickinson .

. 6. “Cásate con el que sepa lo ridícula que puedes llegar a ser y aun así te ame” – Marilyn Monroe .

. 7. “El diablo es rubio y en sus azules ojos dos estrellitas encendió el amor, con su corbata y sus calzones rojos, el diablo me parece encantador” – Frida Kahlo .

. 8. “Los únicos seres que son suficientemente evolucionados para transmitir un amor puro son los perros y los niños” – Johnny Depp .

. 9. “Eras tan bella como la princesa Leia y tan lista como Yoda” – Homer Simpson .

. 10. “Ven a dormir conmigo: no haremos el amor, él nos lo hará” – Julio Cortázar.

"Todo lo que sabemos del amor es que el amor es todo lo que hay", frase de Emily Dickinson, poeta estadounidense, para dedicar a tu pareja en el Día de San Valentín. (Foto: Canva.com)

Frases de canciones románticas para dedicar por San Valentín

11. “Quisiera ser el aire que escapa de tu risa” – Alejandro Sanz

12. “Sólo dime cuando, no me digas dónde. Miraremos juntos el mismo horizonte damos dando saltos sin tener un norte. Sólo somos fuerzas juntas que se rompen” – Beret .

. 13. “Yo sin tu amor soy un montón de cosas menos yo” – La oreja de Van Goth

14. “No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo” – Rosario

15. “Vas a quedarte porque te juro que esta vez voy a cuidarte. A nuestra historia le hace falta una segunda parte” – Aitana

16. “Antes que ver el sol prefiero escuchar tu voz” – Coti

17. “Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo” – Amaral

18. “Te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos” – La Oreja de Van Gogh

19. “Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase, y aunque otro me acompañe, en silencio te querré tan solo a ti” – La Oreja de Van Gogh

20. “Porque mi amor solo es cuestión de suerte. Este calor que provoca tenerte. Tú mira al cielo cuando no puedas verme porque contigo todo es diferente” – Natalia Lacunza

El cantante Alejandro Sanz dice esta frase de amor “Quisiera ser el aire que escapa de tu risa” en unos de sus temas que bien puedes utilizar en San Valentín. (Foto: Canva.com)

Frases de amistad para enviar en San Valentín

21. “Mis únicos bienes, mis amigos”.

22. “Un amigo es un tesoro, así que escondámonos juntos”.

23. “Me sentiré útil siempre y cuando tenga tu amistad”.

24. “Un amigo de verdad viene cuando el resto se va”.

25. “Las amigas multiplican las sonrisas y reducen las tristezas”.

26. “No busques al amigo para matar las horas, sino busca horas para vivir con él”.

27. “Un enemigo responderá algo que quieras escuchar; un amigo te responderá con honestidad”.

28. “El mejor ingrediente de la vida es una pizca de amistad”.

29. “Podría comparar a mis mejores amigos con una inversión a largo plazo. Cada día tienen más valor”.

30. “Te quiero, tía. De verdad”.

Los lazos de amistad también son importantes durante las celebraciones de San Valentín por lo que puedes enviar alguna de estas frases que te dejamos en la lista. (Foto: Canva.com)

Frases de amor bonitas para compartir en Instagram

31. “Se puede hacer mucho con el odio, pero aún más con el amor” – Shakespeare

32. “La persona que te merece es aquella que, teniendo la libertad de hacer lo que quiere, te elige a ti en todo momento” – Daireth Winehouse

33. “Yo me enamoré de sus demonios. Ella de mi oscuridad. Éramos el infierno perfecto” – Mario Benedetti

34. “El amor verdadero es el que no atosiga, no aísla, no rechaza, no persigue, solamente acepta” – Antonio Gala

35. “El amor no tiene cura, pero es la única cura para todos los males” – Leonard Cohen

36. “Y de pronto llegará alguien que baile contigo, aunque no le guste bailar y lo haga porque es contigo y nada más” – Anónimo

37. “Nadie puede evitar enamorarse. Tal vez pueden negarlo, pero es imposible que la amistad sea la forma más frecuente del amor” – Stieg Larsson -autor de alguno de los libros más vendidos de los últimos 50 años-.

38. "¿Un beso? Un truco encantado para dejar de hablar cuando las palabras se tornan superfluas" – Ingrid Bergman

39. “El amor es la más fuerte de las pasiones porque ataca al mismo tiempo a la cabeza, al cuerpo y al corazón” – Voltaire

40. “El amor no conoce barreras; salta obstáculos, vallas y penetra en muros para llegar a su destino lleno de esperanza” – Maya Angelou

Comparte esta lista de la mejores 50 frases de amor para poder dedicarle a tu enamorada o pareja este 14 de febrero por el Día de San Valentín. (Foto: Canva.com) 50 frases de amor originales por el Día de San Valentín: bonitas y cortas con imágenes y fotos | 14 de febrero

Frases de películas famosos por San Valentín

41. “Bésame, bésame como si fuera la última vez” – Casablanca (1942)

42. “Nací cuando ella me besó, morí cuando me abandonó y viví durante unas semanas mientras me amó” – En un lugar solitario (1950)

43. “Querer es una palabra muy débil para describir lo que siento. Yo te amro, ¿sabes?, yo te amou. ¡Te amoo! Con doble o. Tengo que inventarlo para poder decirlo” – Annie Hall (1977)

44. “Te quiero cuando tienes frío estando a 21º; te quiero cuando tardas una hora para pedir un bocadillo; adoro la arruga que se te forma aquí cuando me miras como si estuviera loco; te quiero cuando después de pasar el día contigo mi ropa huele a tu perfume y quiero que seas tú la última persona con la que hable antes de dormirme por las noches. Y eso no es porque esté solo ni tampoco porque sea nochevieja. He venido aquí esta noche porque, cuando te das cuenta de que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, deseas que el resto de tu vida empiece lo antes posible” – Cuando Harry encontró a Sally (1989)

45. “Amor, estaré bien. Cerraré mis ojos para soñar contigo por siempre” – Titanic (1997)

46. “Si tú saltas, yo salto, ¿recuerdas?” – Titanic (1997)

47. “Mira, pierde la cabeza, encuentra a alguien a quien amar como loca y que te ame de igual manera. ¿Cómo encontrarlo? Olvida el intelecto y escucha tu corazón. Porque lo cierto hija, es que vivir sin eso no tiene sentido alguno” – ¿Conoces a Joe Black? (1998)

48. “Recuerda que solo soy una chica delante de un chico pidiéndole que la quiera” – Notting Hill (1999)

49. “Prefiero vivir una vida mortal a tu lado, que enfrentarme a todas las edades de este mundo sola” – El señor de los anillos (2001)

50. “El mejor tipo de amor es aquel que despierta el alma y nos hace aspirar a más, nos enciende el corazón y nos trae paz a la mente. Eso es lo que tú me has dado y lo que yo esperaba darte siempre” – El diario de Noa (2004)

