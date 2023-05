La UFC 288 tendrá como evento central el enfrentamiento entre Aljamain Sterling (22-3) y Henry Cejudo (16-2) por el título Gallo desde el Prudential Center de Newark, New Jersey, este sábado 6 de mayo. La pelea empezará aproximadamente a las 22:15 CDMX, 0:15 ET, 1:15 AR y 6:15 ES. No te pierdas todos los detalles del enfrentamiento a través de Gestión Mix.