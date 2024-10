En un duelo con pronóstico reservado, Argentina visita a Venezuela en Maturín. La Albiceleste lidera el torneo, pero no puede permitirse otro tropiezo. En tanto, la Vinotinto necesita sumar de a tres y vencer a los campeones del Mundo sería el golpe de efecto definitivo para que los de Batista se ilusionen, en serio, con llegar a su primer Mundial en 2026. Se viene Venezuela vs. Argentina y Telefe tendrá la transmisión exclusiva vía TV y Streaming. Consulta los detalles en este artículo.

La Selección campeona del Mundo llega a Maturín luego de caer por segunda vez en el torneo, esta vez ante Colombia en Barranquilla. Venezuela, por su parte, viene de igualar, en este mismo escenario, 0-0 ante Uruguay.

Venezuela marcha sexto en las Eliminatorias Sudamericanas, es la última selección que se está clasificando de manera directa, pero si no suma, al menos 4 puntos en esta doble fecha, corre riesgo de perder ese lugar y caer al Repechaje o aún más abajo. Argentina, por su parte, no corre ningún tipo de riesgo su clasificación directa, pero sí la cima: Si no gana y si lo hace, Colombia podría perder la exclusividad del liderazgo.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Venezuela?

Aquí te muestro la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV y Flow. De esta forma, podrás ver el partido Argentina vs. Venezuela.

Canal 12 SD y 1001 HD de Telecentro

Canales 123 SD y 1123 HD de DIRECTV

Canales 80.5 de Flow

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?

Descarga las apps de Telefe para ver el partido Argentina-Venezuela desde tu teléfono móvil, Smart TV, PC o Tablet desde Android (Google Play Store) y iOS (App Store). También puedes hacerlo desde el sitio web de Mi Telefe.

¿A qué hora fue el debut de Argentina vs. Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas?

El partido entre Argentina y Venezuela empieza a las 17:00 horas de Venezuela el jueves 10 de octubre desde el Estadio Monumental de Maturín, Monagas (Venezuela).

15:00 horas de México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras

16:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

17:00 horas de Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico

18:00 horas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

