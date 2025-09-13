En Las Vegas se escribe una noche de historia: Saúl “Canelo” Álvarez, monarca indiscutible del supermediano, recibe al invicto Terence Crawford, quien persigue la hazaña de ser el primer campeón absoluto en tres divisiones de la era de los cuatro cinturones, en un choque de legado contra grandeza pura. Con foja de 63-2-2y39 KO, Canelo llega como amo del 168; enfrente, Crawford presume 41-0 con 31 nocauts y los cuatro cetros ya conquistados en superligero y welter, decidido a firmar un capítulo inédito saltando dos categorías.
Cartelera de la pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford
- Peso supermediano (títulos AMB, CMB, OMB y FIB): Canelo Álvarez (C) vs. Terence Crawford (12 rounds)
- Peso superwélter: Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. (10 rounds)
- Peso supermediano: Christian Mbilli vs. Lester Martínez (12 rounds)
- Peso ligero: Mohammed Alakel vs. John Ornelas (10 rounds)
- Peso mediano: Serhii Bohacuk vs. Brandon Adams (10 rounds)
- Peso pesado: Iván Dychko vs. Jermaine Franklin (10 rounds)
- Peso superpluma: Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez (10 rounds)
- Peso superligero: Sultán Almohammed vs. Martín Caraballo (10 rounds)
- Peso semipesado: Steven Nelson vs. Raiko Santana (10 rounds)
- Peso supermediano: Marco Verde vs. Marcos Osorio Betancourt (10 rounds)
Canelo vs. Crawford en vivo — cartelera en directo
Sigue el desarrollo de todas las peleas:
No solo sonarán las campanas en el Allegiant Stadium de Las Vegas, también se escucharán —y a todo pulmón— la estrofas del himno nacional de México. A vísperas del Día de la Independencia, el boxeador Canelo Álvarez espera darles una alegría a sus compatriotas defendiendo sus cuatro cinturones —AMB, CMB, OMB y FIB— ante el estadounidense Terence Crawford. El combate pactado en 12 round se vivirá al máximo este sábado 23 de septiembre, a partir de las 9 pm ET (6 pm PT), con televisación de la plataforma online de Netflix. Aquí te daremos todos los resultados de la velada de boxeo.