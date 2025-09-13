En Las Vegas se escribe una noche de historia: Saúl “Canelo” Álvarez, monarca indiscutible del supermediano, recibe al invicto Terence Crawford, quien persigue la hazaña de ser el primer campeón absoluto en tres divisiones de la era de los cuatro cinturones, en un choque de legado contra grandeza pura. Con foja de 63-2-2y39 KO, Canelo llega como amo del 168; enfrente, Crawford presume 41-0 con 31 nocauts y los cuatro cetros ya conquistados en superligero y welter, decidido a firmar un capítulo inédito saltando dos categorías.

Cartelera de la pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Peso supermediano (títulos AMB, CMB, OMB y FIB): Canelo Álvarez (C) vs. Terence Crawford (12 rounds)

Peso superwélter: Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. (10 rounds)

Peso supermediano: Christian Mbilli vs. Lester Martínez (12 rounds)

Peso ligero: Mohammed Alakel vs. John Ornelas (10 rounds)

Peso mediano: Serhii Bohacuk vs. Brandon Adams (10 rounds)

Peso pesado: Iván Dychko vs. Jermaine Franklin (10 rounds)

Peso superpluma: Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez (10 rounds)

Peso superligero: Sultán Almohammed vs. Martín Caraballo (10 rounds)

Peso semipesado: Steven Nelson vs. Raiko Santana (10 rounds)

Peso supermediano: Marco Verde vs. Marcos Osorio Betancourt (10 rounds)

Canelo vs. Crawford en vivo — cartelera en directo

Sigue el desarrollo de todas las peleas: