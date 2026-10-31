Canelo Álvarez y Christian Mbilli protagonizarán la pelea estelar de este sábado 31 de octubre de 2026 en el Kingdon Arena de Riad, Arabia Saudita, por el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El mexicano buscará recuperar un título mundial frente al invicto campeón francés, en una función que también tendrá tres peleas por campeonatos mundiales con la participación de Jaime Munguía, Rafael Espinoza y Lindolfo Delgado. Los resultados se actualizarán durante el desarrollo de la cartelera, con los ganadores, métodos de victoria y tarjetas oficiales de cada enfrentamiento.

¿Quién ganó la pelea entre Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli?

El combate entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli todavía no se ha disputado. La pelea está programada a 12 asaltos y tendrá en juego el cinturón mundial supermediano del CMB, actualmente en poder del francés. El resultado permitirá conocer si Mbilli conserva el campeonato en su primera defensa o si el mexicano vuelve a conquistar el título de las 168 libras.

La cartelera también reunirá otros enfrentamientos por campeonatos mundiales. Jaime Munguía defenderá su título supermediano de la AMB ante Nikita Zon; Rafael Espinoza expondrá el cinturón pluma de la OMB frente a Lorenzo Parra, mientras que Lindolfo Delgado y Arthur Biyarslanov disputarán el título superligero vacante de la FIB. Los resultados de estos combates se incorporarán conforme terminen las peleas.

La siguiente tabla reúne los enfrentamientos anunciados para la función en Arabia Saudita . Los marcadores se actualizarán durante la jornada del sábado 31 de octubre.

CATEGORÍA/DIVISIÓN PELEA RESULTADOS Peso supermediano — título mundial CMB Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli Pendiente Peso supermediano — título mundial AMB Jaime Munguía vs. Nikita Zon Pendiente Peso pluma — título mundial OMB Rafael Espinoza vs. Lorenzo Parra Pendiente Peso superligero — título mundial FIB Lindolfo Delgado vs. Arthur Biyarslanov Pendiente Peso supergallo David Picasso vs. Carl Jammes Martin Pendiente Peso superpluma Raymundo Rojas vs. Reito Tsutsumi Pendiente Peso superpluma Erick Villegas vs. Sultan Almohammed Pendiente Peso supermediano Marcos Vázquez vs. Bek Nurmaganbet Pendiente Peso mediano Carlos Emiliano Rojo Vázquez vs. Flavius Biea Pendiente Peso supermediano Héctor Octavio Aguirre vs. Brayan Leon Salgado Pendiente

Canelo vs. Mbilli: pelea por el campeonato mundial supermediano

Christian Mbilli defenderá por primera vez el campeonato mundial supermediano del CMB desde que fue elevado a campeón absoluto en enero de 2026. El francés-camerunés llega con un récord de 29 victorias, un empate y ninguna derrota, con 24 triunfos por nocaut. Su último combate terminó en empate dividido frente a Lester Martínez, en septiembre de 2025.

Canelo Álvarez, por su parte, regresará al cuadrilátero después de perder por decisión unánime ante Terence Crawford en septiembre de 2025. El mexicano tiene una marca profesional de 63 victorias, tres derrotas y dos empates, con 39 nocauts. En Riad buscará recuperar el cinturón del CMB en una división donde ya fue campeón indiscutido en dos ocasiones.

Cartelera completa de Canelo vs. Mbilli

Cartelera principal

Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli — campeonato mundial supermediano del CMB.

Jaime Munguía vs. Nikita Zon — campeonato mundial supermediano de la AMB.

Rafael Espinoza vs. Lorenzo Parra — campeonato mundial pluma de la OMB.

Raymundo Rojas vs. Reito Tsutsumi — peso superpluma.

Preliminares

Lindolfo Delgado vs. Arthur Biyarslanov — título superligero vacante de la FIB.

David Picasso vs. Carl Jammes Martin — peso supergallo.

Erick Villegas vs. Sultan Almohammed — peso superpluma.

Marcos Vázquez vs. Bek Nurmaganbet — peso supermediano.

Carlos Emiliano Rojo Vázquez vs. Flavius Biea — peso mediano.

Héctor Octavio Aguirre vs. Brayan Leon Salgado — peso supermediano.

La función se transmitirá internacionalmente por DAZN. La cartelera principal tendrá como atractivo central el enfrentamiento entre Canelo y Mbilli, mientras que las peleas por los títulos de la AMB, OMB y FIB completarán una jornada con cuatro campeonatos mundiales en disputa.

La pelea entre Saúl «Canelo» Álvarez y Christian Mbilli se disputará este sábado 31 de octubre de 2026 en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, con el campeonato mundial de la categoría peso supermediano (168 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego. El boxeador mexicano buscará recuperar protagonismo en la división frente al invicto púgil francocanadiense, en un combate estelar cuya campana está prevista aproximadamente para las 3:00 p. m. en México y las 4:00 p. m. ET / 1:00 p. m. PT en Estados Unidos. Para seguir la transmisión EN VIVO, online y gratis, los aficionados mexicanos tendrán la alternativa de TV abierta por Azteca 7, además de las plataformas digitales de Azteca Deportes y Box Azteca, mientras que en Estados Unidos estará disponible mediante DAZN PPV. También surgen búsquedas sobre Prime Video, Canal 5 y ESPN KnockOut, así como sobre la posibilidad de seguir la reacción de la pelea por YouTube; sin embargo, estas opciones no deben confundirse con los canales que tienen confirmada la transmisión en directo del combate y entérate quién ganó la pelea. (VIDEO DE X: @ringmagazine)