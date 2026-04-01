Bienvenidos al seguimiento en vivo del Bolivia vs. Irak, partido de vida o muerte por la final del repechaje que asegura un lugar en el Mundial 2026. Aquí encontrarás la mejor cobertura: goles, jugadas clave, estadísticas, declaraciones y el impacto que puede tener este choque en el sueño mundialista de ambos equipos. Actualizaremos al instante todo lo que ocurra dentro y fuera de la cancha, con especial atención al protagonismo de las jóvenes figuras de ‘La Verde’ como Moisés Paniagua, Miguel Terceros y Ramiro Vaca, así como las figuras más rutilantes de los ‘Leones de Mesopotamia’.

¿Cómo quedó el partido Bolivia vs. Irak por la final del repechaje a la Copa Mundial 2026?

EQUIPOS GOLES RESULTADO EN DIRECTO Bolivia -- -- Irak -- --

Estadísticas del Bolivia vs. Irak

Irak y Bolivia solo se han enfrentado una vez anteriormente: un empate 0-0 en un partido amistoso disputado en Dubái en noviembre de 2018.

El balance de Irak frente a equipos de la CONMEBOL es de 8 partidos (0 victorias, 2 empates y 6 derrotas). Su único enfrentamiento oficial anterior fue una derrota por 1-0 ante Paraguay en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA de 1986 en México.

Irak solo ha perdido tres de sus últimos 23 partidos de clasificación para la Copa del Mundo (13 victorias y 7 empates).

El historial de Bolivia contra equipos de la AFC es de 18 partidos, con 4 victorias, 7 empates y 7 derrotas. Sus encuentros más recientes fueron una derrota por 2-0 a domicilio ante Corea del Sur, seguida de una derrota por 3-0 a domicilio ante Japón en partidos amistosos disputados en noviembre de 2025.

Bolivia ya se ha enfrentado a rivales de la AFC en una competición de la FIFA en México, tras empatar 0-0 con Arabia Saudita en el Estadio Azteca en la fase de grupos de la Copa Confederaciones de 1999. Su único otro partido de la FIFA contra un equipo de la AFC fue otro empate sin goles, esta vez con Corea del Sur en Boston durante la fase de grupos de la Copa Mundial de 1994.

El boliviano Miguel Terceros ha marcado ocho goles en sus últimos 12 partidos de clasificación para el Mundial.