Por la fecha 9 de las Eliminatorias 2026, Chile vs. Brasil se enfrentan este jueves 10 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago. El elenco de Ricardo Gareca suma 5 puntos y está a punto de complicar en serio sus chances para ir al próximo Mundial; por su parte, la Canarinha exhibe dos caras: es uno como local y otro fuera de su país. En esa condición, encadena derrotas ante Uruguay, Colombia y Paraguay y también cayó por primera vez como local en toda la historia de las Eliminatorias, ante la Selección Argentina en el Maracaná. Consulta el canal de TV y Streaming que transmitirá el encuentro desde México y Estados Unidos.

El choque entre las selecciones sudamericanas se juega el jueves 10 de octubre desde las 9:00 p.m. hora de Santiago y Brasilia. En tanto, en México, comenzará a las 6:00 p.m. y En Estados Unidos, el duelo dará inicio sobre las 8:00 p.m. ET (7:00 p.m. CT/6:00 p.m. MT/5:00 p.m. PT).

Horario por país para ver el Chile vs. Brasil por las Eliminatorias 2026 (Foto: Composición Mix)

¿Qué canal transmite Chile vs. Brasil por TV y Streaming desde México?

El partido entre Chile vs. Brasil únicamente estará disponible en la TV cerrada, y los derechos los tiene la compañía Sky. Es decir, por televisión, el choque se podrá seguir por Sky Sports (Canal 1510). Mientras que vía streaming por internet estará disponible a través de la aplicación de Blue to Go Video Everywhere.

¿Qué canal transmite Chile vs. Brasil por TV y Streaming desde Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido entre Chile y Brasil en el Estadio Nacional de Santiago estará disponible únicamente por señal Streaming; es decir, no será transmitido por TV abierta ni cerrada. Por tanto, si quieres seguir el encuentro por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas desde estados como California, Miami, Nueva York, Texas; etc, podrás hacerlo desde la plataforma Fanatiz USA.

Cabe señalar que si el Chile vs. Brasil no está disponible para ver online en tu país o si estás viajando, puedes usar una VPN (conexión privada virtual, en inglés), que proporciona una conexión online segura y privada, permitiéndote atravesar las restricciones geográficas para acceder a tus servicios de streaming favoritos desde cualquier lugar del mundo.