Lamine Yamal es la sensación de la Selección de España en la Eurocopa 2024. Reconocido como uno de los mejores delanteros en la actualidad, este joven extremo, con apenas 16 años, posee un talento único. Sin embargo, una de las noticias relacionadas con él en Alemania no es deportiva, sino legal ya que se dice que no puede jugar después de las 23:00 horas debido a que una ley laboral alemana se lo impide. ¿Qué hay de cierto en ello? Aquí en Gestión Mix te contamos la verdad.

Tras el partido contra la selección de Italia, el diario alemán Bild, insinuó que ‘La Roja’ podría enfrentar una multa económica debido a las leyes de protección juvenil de Alemania que prohíben a los menores de 18 años trabajar después de las 23:00 horas, lo cual afectaría directamente a la revelación del torneo de fútbol.

Alemania es conocida por su riguroso sistema de leyes laborales y de protección juvenil. Según la Ley de Protección de la Juventud en el Trabajo, los menores de 18 años tienen restricciones específicas sobre las horas en que pueden trabajar. Esta ley se aplica no solo a los ciudadanos alemanes, sino también a los menores de edad extranjeros que se encuentran en Alemania por cualquier motivo, incluidos los deportistas.

Según Bild, en el mencionado encuentro en el Mercedes-Benz Arena en Stuttgart, Yamal fue sustituido por Ferran Torres cerca de las 22:30 horas, cumpliendo con la ley alemana. Sin embargo, el problema surgió cuando, después del partido, concedió entrevistas, lo que podría considerarse una infracción de la normativa.

Lamine Yamal celebra el primer gol de su equipo durante el partido de semifinales de la Eurocopa 2024 entre España y Francia el 9 de julio de 2024. (Franck Fife / AFP)

La verdad sobre la ley de Alemania y Lamine Yamal

Según el experto jurídico Stephan Gräf, consultado por Bild, las probables consecuencias para la selección de España no incluirían sanciones deportivas, como la anulación del resultado del partido. Sin embargo, “podría imponerse una multa que podría llegar hasta los 30,000 euros”. No obstante, Gräf también aclaró que, en la práctica, las autoridades alemanas no han actuado en casos similares dentro del ámbito deportivo, lo que sugiere que la multa es más una posibilidad teórica que una realidad inminente.

Además, el caso de la joven promesa del fútbol español ha abierto un debate sobre si las leyes de protección juvenil alemanas deben adaptarse mejor a la realidad del deporte profesional, donde los horarios de los partidos y las necesidades de recuperación no siempre coinciden con las restricciones laborales estándar.

¿Quién es Lamine Yamal?

Lamine Yamal no solo es el jugador más joven en jugar la Eurocopa con apenas 16 años, 11 meses y 2 días, sino también se convirtió en el más joven en anotar en toda la historia del campeonato europeo tras lograr con un golazo el empate parcial contra la selección de Francia en la semifinal del último martes. La selección de España terminó ganando el partido por 2-1 y ahora Yamal estará el domingo en la final de Berlín.

El delantero, cuyo nombre completo es Lamine Yamal Nasraoui Ebana, ya ha jugado 51 veces con el Barcelona FC y ha anotado siete goles, por lo que no debería sorprendernos verlo entre los mejores jugadores de Europa. Yamal cumplirá 17 años el 13 de julio, en la víspera de la final de la Eurocopa.

