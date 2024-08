Australia se apodera de una de los mejores peleas del año en el UFC. El sudafricano Dricus du Plessis, vigente campeón de la división de peso mediano, enfrentará al nigeriano de nacionalidad neozelandesa Israel Adesanya en el combate estelar del UFC 305 que se realizará este sábado 17 de agosto en el octágono del RAC Arena , también conocido como Perth Arena, ubicado en Wellington Street, Peth. En este artículo, te compartiré todo lo que necesitas saber de la lucha con los horarios, canales de televisión y servicios streaming para que pueda verlo.

Con 30 años de edad, Du Plessis posee un récord de 21 victorias y 2 derrotas dentro de su carrera en las artes marciales mixtas (MMA). Stillknocks, apodo del peleador, logró el título de la mencionada categoría al vencer al estadounidense Sean Strickland en la estelar del UFC 297 y elevó su racha a 9 triunfos consecutivos. Una marca importante que intentará romper Adesanya que, con 35 años, vuelve a la acción en la jaula de acero desde aquella derrota ante el mismo Strickland en el UFC 293.

“Siempre he considerado a Israel Adesanya como el gran referente de la división de peso medio. Lo he observado y siempre he sabido: ‘Éste tipo es a quien tengo que vencer si quiero ser el mejor del mundo’. Es de los mejores de la historia. Por eso, ésta pelea -para mí- me va a poner en esa posición. Si gano, me pondré dentro del GOAT. Aquí es donde mis años de construcción y ascenso en esa escalera que son las MMA me llevarán a la cima”, dijo Dricus du Plessis.

“Peleé con el peso mediano más grande y peligroso que hemos visto, Alex Pereira, y lo noqueé. Entonces, ¿qué creen que va a pasarle a Dricus (Du Plessis)? Simplemente, se trata de volver a ser yo mismo. Nunca más me alejaré de mi estilo sólo para complacer a alguien más. De ahora en adelante, me ceñiré ciento por ciento a lo que mejor hago: golpear a mis rivales de una manera fantástica. Lo he hecho durante casi toda mi carrera y quiero volver a hacerlo”, indicó Israel Adesanya.

¿A qué hora es la pelea del UFC 305: Du Plessis vs. Adesanya? Horario en tu país

Desde las 8 pm ET, el UFC 305 inicia con sus peleas preliminares la noche del sábado 17 de agosto. Recién, a partir de las 10 pm ET, se darán inicio a las estelares en el RAC Arena. Se espera que el combate principal entre Du Plessis y Adesanya de comienzo a las 12:30 am ET del domingo 16. A continuación, te daré más detalles de los horarios, según el país donde te encuentres.

Horario, según tu país Preliminares Principales Pelea estelar Estados Unidos 8 pm ET | 7 pm CT | 6 pm MT | 5 pm PT 10 pm ET | 9 pm CT | 8 pm MT | 7 pm PT 12:30 am ET | 11:30 pm CT | 10:30 pm MT | 9:30 pm PT México 18:00 20:00 22:30 Costa Rica 18:00 20:00 22:30 El Salvador 18:00 20:00 22:30 Guatemala 18:00 20:00 22:30 Honduras 18:00 20:00 22:30 Nicaragua 18:00 20:00 22:30 Colombia 19:00 21:00 23:30 Ecuador 19:00 21:00 23:30 Panamá 19:00 21:00 23:30 Perú 19:00 21:00 23:30 Venezuela 20:00 22:00 00:30 (domingo 16) Bolivia 20:00 22:00 00:30 (domingo 16) Puerto Rico 20:00 22:00 00:30 (domingo 16) Rep. Dominicana 20:00 22:00 00:30 (domingo 16) Argentina 21:00 23:00 01:30 (domingo 16) Chile 21:00 23:00 01:30 (domingo 16) Paraguay 21:00 23:00 01:30 (domingo 16) Uruguay 21:00 23:00 01:30 (domingo 16) España 02:00 (domingo 16) 04:00 (domingo 16) 06:30 (domingo 16) Reino Unido 01:00 (domingo 16) 03:00 (domingo 16) 05:30 (domingo 16)

¿Dónde ver pelea Du Plessis vs. Adesanya por el UFC 305? Canales de TV y streaming

ESPN+ (ESPN Plus) será el encargado de transmitir el UFC 305: Du Plessis vs. Adesanya en los Estados Unidos. No obstante, las primeras preliminares se podrán observar GRATIS por el canal de YouTube del UFC y UFC Fight Pass. Aquí te comparto los canales de TV y servicio streaming para ver todas las luchas de la velada en Australia.

Estados Unidos (USA): ESPN+, ESPN Deportes, UFC Fight Pass y fuboTV

México: FOX Sports, FOX Sports Premium, ESPN+ y UFC Fight Pass

España: MAX y UFC Fight Pass

Latinoamérica (Argentina, Colombia, Chile, Perú y más): Disney+ y UFC Fight Pass

Si en caso en tu país no hay transmisión oficial del UFC 305, tienes la opción para verlo desde una VPN desde cualquier parte del mundo. Esta Red Privada Virtual te permitirá ver el evento bajo una conexión online, segura y privada. Recuerda conseguir una VPN de sitios webs oficiales con un proveedor de confianza y de cifrado potente.

Cartelera del UFC 305: Du Plessis vs. Adesanya

Principales

Peso mediano: Dricus du Plessis (c) vs. Israel Adesanya

Peso mosca: Kai Kara-France vs. Steve Erceg

Peso ligero: Mateusz Gamrot vs. Dan Hooker

Peso pesado: Tai Tuivasa vs. Jairzinho Rozenstruik

Peso wélter: Li Jingliang vs. Carlos Prates

Preliminares

Peso pesado: Junior Tafa vs. Valter Walker

Peso pluma: Joshua Culibao vs. Ricardo Ramos

Peso mosca: Casey O’Neill vs. Luana Santos

Peso pluma: Jack Jenkins vs. Herbert Burns

Peso ligero: Tom Nolan vs. Alex Reyes

Peso wélter: Song Kenan vs. Ricky Glenn

Peso mosca: Stewart Nicoll vs. Jesús Santos Aguilar