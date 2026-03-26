La selección de Bolivia afronta hoy ante Surinam un partido de máxima tensión por el repechaje al Mundial 2026, con la obligación de confirmar en el marcador el crecimiento mostrado en los últimos meses. Desde el puesto 76 del ránking FIFA y con la moral recargada por su histórico triunfo 1-0 sobre Brasil, el equipo de Villegas se aferra al talento de Miguel Terceros y a una propuesta de juego armoniosa, pero necesita ser más contundente. Del otro lado, un Surinam 122 del mundo, pero enriquecido por sus “europeos” como Joël Piroe y Melayro Bogarde, promete un choque cerrado, físico y de detalles finos.
¿Cómo quedó el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO hoy?
|EQUIPOS
|GOLES
|RESULTADP FINAL
|Bolivia
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|Surinam
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Bolivia y Surinam se miden hoy en un duelo de alto voltaje por el repechaje rumbo a la Copa Mundial 2026, y aquí te acompañamos minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Vivirás el antes, durante y después del encuentro: formaciones oficiales, contexto del repechaje, reacciones y análisis en tiempo real. Súmate al live blog y sigue cada detalle de una noche que puede dejar a la selección de Óscar Villegas a un paso de volver a un Mundial después de 32 años.