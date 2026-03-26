La selección de Bolivia afronta hoy ante Surinam un partido de máxima tensión por el repechaje al Mundial 2026, con la obligación de confirmar en el marcador el crecimiento mostrado en los últimos meses. Desde el puesto 76 del ránking FIFA y con la moral recargada por su histórico triunfo 1-0 sobre Brasil, el equipo de Villegas se aferra al talento de Miguel Terceros y a una propuesta de juego armoniosa, pero necesita ser más contundente. Del otro lado, un Surinam 122 del mundo, pero enriquecido por sus “europeos” como Joël Piroe y Melayro Bogarde, promete un choque cerrado, físico y de detalles finos.

¿Cómo quedó el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO hoy?

EQUIPOS GOLES RESULTADP FINAL Bolivia — — Surinam — —

Sigue la transmisión en vivo, gratis y en directo del partido Bolivia vs. Surinam por el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El duelo de La Verde se jugará a partir de las 18:00 horas de La Paz en el gramado del Estadio BBVA de Monterrey, México. La cobertura por televisión y streaming estará a cargo de Bolivia TV, TiGo Sports, Entel TV, TuVes, Fútbol Canal, FBF Play y DIRECTV Sports. (VIDEO de @ESPNmx en X)