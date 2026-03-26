Noé Yactayo
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La selección de Bolivia afronta hoy ante Surinam un partido de máxima tensión por el repechaje al Mundial 2026, con la obligación de confirmar en el marcador el crecimiento mostrado en los últimos meses. Desde el puesto 76 del ránking FIFA y con la moral recargada por su histórico triunfo 1-0 sobre Brasil, el equipo de Villegas se aferra al talento de Miguel Terceros y a una propuesta de juego armoniosa, pero necesita ser más contundente. Del otro lado, un Surinam 122 del mundo, pero enriquecido por sus “europeos” como Joël Piroe y Melayro Bogarde, promete un choque cerrado, físico y de detalles finos.

¿Cómo quedó el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO hoy?

EQUIPOSGOLESRESULTADP FINAL
Bolivia
Surinam
17:05

Bolivia y Surinam se miden hoy en un duelo de alto voltaje por el repechaje rumbo a la Copa Mundial 2026, y aquí te acompañamos minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Vivirás el antes, durante y después del encuentro: formaciones oficiales, contexto del repechaje, reacciones y análisis en tiempo real. Súmate al live blog y sigue cada detalle de una noche que puede dejar a la selección de Óscar Villegas a un paso de volver a un Mundial después de 32 años.

BOLIVIA TV, FBF Play y TiGo Sports EN VIVO — ver partido Bolivia vs. Surinam por repechaje al Mundial 2026
Sigue la transmisión en vivo, gratis y en directo del partido Bolivia vs. Surinam por el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El duelo de La Verde se jugará a partir de las 18:00 horas de La Paz en el gramado del Estadio BBVA de Monterrey, México. La cobertura por televisión y streaming estará a cargo de Bolivia TV, TiGo Sports, Entel TV, TuVes, Fútbol Canal, FBF Play y DIRECTV Sports. (VIDEO de @ESPNmx en X)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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