El Club América se enfrenta al St. Louis CITY SC en los octavos de final de la Leagues Cup 2024 el martes 13 de agosto por la noche en el Dignity Health Sports Park en Los Ángeles, California (Estados Unidos). Si quieres saber el horario por país y cómo ver el duelo tanto por TV como streaming, aquí encontrarás las respuestas a tus interrogantes.

El equipo de CITY PARK buscará dar la sorpresa y eliminar a las poderosos ‘Águilas’ en este encuentro de pronóstico reservado. El ganador del emparejamiento se medirá a Toluca FC o Colorado Rapids en cuartos de final, acercándose a la gran final del 25 de agosto del torneo que enfrenta a equipos de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS).

¿Cómo ver América vs. St. Louis City SC por Leagues Cup 2024 por streaming vía MLS Season Pass?

¿Cómo ver América vs. St. Louis City SC por Leagues Cup 2024 por streaming vía Apple TV?

¿Dónde ver los partidos de la Leagues Cup 2024 en vivo y online?

Además de las apps de MLSoccer.com (en inglés), MLSes.com (en español) y el MLS Season Pass de Apple TV, la plataforma oficial para disfrutar de todos los 77 partidos de la Leagues Cup 2024 es el MLS Season Pass en Apple TV. Este servicio de streaming te ofrece acceso a todos los encuentros, incluyendo los playoffs de la MLS. Para suscribirte al MLS Season Pass, puedes optar por un plan mensual de $14.99 USD o un plan anual de $49 USD. Si prefieres una opción más económica, puedes aprovechar la oferta de $12.99 USD al mes o $39 USD al año si te suscribes a otros servicios de Apple.

¿Cómo ver la Leagues Cup si no tengo Apple TV? No te preocupes, existen otras alternativas para disfrutar de algunos de los partidos más destacados de la Leagues Cup. TelevisaUnivision, FOX Sports (FS1), The Sports Network (TSN) y Réseau des sports (RDS) cuentan con los derechos de transmisión en vivo para algunos de los encuentros más importantes, especialmente durante la fase de grupos. Sin embargo, para tener acceso a todos los partidos y disfrutar de una experiencia completa, el MLS Season Pass es la opción recomendada.

Horarios del América vs. St. Louis City SC

Para disfrutar del partido América vs. St. Louis City SC por los octavos de final de la Leagues Cup 2024 desde Estados Unidos, a continuación te comparto la hora de inicio en países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa:

México: 8:30 p.m.

Colombia: 9:30 p.m.

Perú: 9:30 p.m.

Ecuador: 9:30 p.m.

Panamá: 9:30 p.m.

Chile: 10:30 p.m.

Venezuela: 10:30 p.m.

Bolivia: 10:30 p.m.

Puerto Rico: 10:30 p.m.

República Dominicana: 10:30 p.m.

Argentina: 11:30 p.m.

Brasil: 11:30 p.m.

España: 4:30 a.m. del miércoles 14 de agosto

Francia: 4:30 a.m. del miércoles 14 de agosto

Reino Unido: 3:30 a.m. del miércoles 14 de agosto

Horarios en Estados Unidos:

10:30 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este

9:30 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro

8:30 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña

7:30 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico