Una importante cantidad de ciudadanos de los Estados Unidos suelen hacer sus compras en Walmart, convirtiendo al negocio en uno de los más grandes de todo el país en su rubro. Es más, es muy probable que la gran mayoría de personas que conozcas hayan realizado, al menos, una compra en el mencionado establecimiento y lo mismo sucede contigo, así que seguramente te habrá brillado los ojos al conocer que existe la posibilidad de que la empresa te otorgue dinero por algunas de tus compras.

Así como lo leíste, la compañía devolverá dinero a un enorme grupo de personas, pero todo esto no se trata de una oferta o promoción para fidelizar a sus clientes, sino que ha surgido como respuesta a una demanda de colectiva. Sea como fuera, el hecho de recibir un dinero extra —no planeado—, le cae bien a cualquiera, por lo que te estarás preguntando qué se debe hacer y cómo calificar a este beneficio. Es por ello que en las siguientes líneas te lo explico todo.

WALMART DEVOLVERÁ DINERO A SUS CLIENTES

En 2022 se presentó una demanda en colectivo en contra de Walmart que alegaba que los clientes de Estados Unidos y Puerto Rico, por comprar determinadas carnes y mariscos vendidos por peso, así como ciertos cítricos vendidos en bolsas a granel, habían pagado más dinero que el que figuraba en los precios debajo de cada producto, provocando una pérdida extra en los bolsillos de los que realizan comprar en dicho negocio.

Mediante un comunicado, Walmart ha dado a conocer su posición, asegurando que ellos no aceptan las acusaciones y que no hicieron ello con malicia. Pese a no hacerse cargo de aquellos alegatos, la empresa ha decidido acabar con todo el proceso judicial al llegar a un acuerdo, el cual consta con la devolución de dinero a sus clientes en un máximo de 45 millones de dólares en total. Esto ha hecho que miles de compradores de la cadena se interesen en saber cómo recuperar dinero.

La cadena Walmart, presente en Estados Unidos y otros países, ofrecerá una devolución de dinero para algunos clientes (Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP)

¿CÓMO SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE WALMART?

Primero hay que entender que los beneficiados con esta devolución no son todos los clientes, sino los que, entre el 19 de octubre de 2018 y el 19 de enero de 2024, hayan comprado alguno de los productos que mencionamos líneas arriba. Además, debe quedar en claro que el monto que le tocará a cada uno dependerá de la cantidad de estos artículos que hayan adquirido. Es decir, deberá ser proporcional, aunque existe un tope que luego te detallaré.

Para ingresar una solicitud al sistema de Walmart, debes acceder al sitio web correcto y llenar el formulario de la solicitud. Existe la posibilidad de llamar a la central de la compañía y pedir que te envíen el formulario de manera física o virtual para luego hacer el llenado y registrarlo a través de un mensaje al correo electrónico que se te especificará.

Vale precisar que es preferible enviar la documentación con los recibos de compras que certifiquen que, efectivamente, calificas para recibir esta devolución. Sin embargo, existe una manera de pedir el dinero para aquellos que no acostumbran guardar los comprobantes por muchos años.

¿QUÉ SUECEDE SI YA NO TIENES GUARDADOS LOS RECIBOS?

Lo lógico es que, para demostrar que has comprado tales productos, enseñes los respectivos comprobantes, pero todos somos conscientes de que casi nadie los guarda por mucho tiempo. Es más, hasta la compañía sabe ello a la perfección, así que ha tomado cartas en el asunto y elaboró una estrategia para realizar los desembolsos de dinero a sus clientes que no tienen el comprobante consigo.

Se puede presentar la solicitud sin tener el recibo y tentar la posibilidad de obtener entre 5 y 25 dólares, dependiendo de la cantidad de estos productos que adquirieron. En tanto, los que sí guardaron sus comprobantes pueden recibir hasta el 2% de cada elemento comprado y aquí viene el tope que mencioné anteriormente. Y es que este grupo de personas no van a percibir más de 500 dólares.

Las solicitudes pueden ser presentadas hasta el 5 de junio y una semana después se hará la audiencia final para aprobar el desembolso de dinero.