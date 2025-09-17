México registra alta sismicidad y vulcanismo por la convergencia y subducción de placas en el Cinturón de Fuego del Pacífico, como documentan el Servicio Sismológico Nacional (SSN) y el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), lo que explica la recurrencia de eventos sísmicos en el territorio nacional.

La ubicación en el límite de las placas de Norteamérica, Pacífico, Rivera, Cocos y Caribe incrementa la vulnerabilidad sísmica; su interacción sostenida genera la sismicidad regional observada.

De acuerdo con estadísticas operativas del SSN, se registran múltiples sismos diarios y acumulados mensuales de miles de eventos, con algunos de magnitud superior a 3 por día.

Temblor en México hoy, miércoles 17 de septiembre 2025

Para el miércoles 17 de septiembre, el reporte oficial del SSN presenta los últimos sismos con localización, magnitud, hora y profundidad, destacando entidades como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Baja California y Colima.

También haremos hincapié en los denominados “microsismos”, temblores de baja intensidad y que suelen pasar desapercibidos por los sistemas de alerta, que suelen registrarse en la Ciudad de México (CDMX).

Temblor en México Último sismo del 17 de septiembre 2025 Fecha 17/09/2025 Hora exacta — Magnitud — Lugar del epicentro — Latitud — Longitud — Profundidad — Fuente Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la Universidad Nacional Autónoma de México

Consulta las recomendaciones que ofrece el CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres) para estar preparados antes, durante y después de un fuerte sismo y el monitoreo del sistema de alerta sísmica.

¿Cuáles son los estados donde tiembla más la tierra en México?

En este mapa del Cenapred podemos observar a los estados de México que están expuestos a fuertes temblores en tres niveles de riesgo de sismicidad: bajo, medio y alto.

Mapa sísmico de México donde podrás ver los estados donde hay mayor y menor riesgo de producirse temblores, según datos oficial del SSN. (Foto: Servicio Sismológico Nacional / UNAM)

Listas de estados con más registros sísmicos en México:

Ciudad de México

Baja California Sur

Baja California Norte

Sonora

Puebla

Morelos

Tlaxcala

Veracruz

Guanajuato

Aguascalientes

Zacatecas

Sinaloa

Quintana Roo

Yucatán

Campeche

Hidalgo

Querétaro

San Luis Potosí

Tamaulipas

Nuevo León

Coahuila

Durango

Chihuahua

Según el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN), entre 1900 y 2022, se han registrado 260,634 terremotos en la región, 86 de ellos con magnitudes superiores a 7.0. Sólo en 2022, se reportaron 29,872 temblores.

¿Por qué no suena la alerta sísmica en CDMX?

Si en caso sentiste un fuerte sismo, sobre todo, en Ciudad de México (CDMX) y no recibiste algún mensaje de alerta en tu móvil esto puede tratarse de los llamados “microsismos”, temblores de baja intensidad que no superan las magnitudes de 3 grados y que son casi imperceptible en la Tierra. Recuerda que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) solo se activa en los siguientes escenarios:

1) Cuando la magnitud del sismo es mayor a 5 grados y ocurre a 170 kilómetros

2) Cuando la magnitud es de 6 grados y el epicentro se ubica a más de 350 km de la capital

3) Cuando la magnitud supera los 5.5 grados a menos de 350 km.

Infografía que explica qué es y cómo funciona el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX). | Crédito: simulacronacional.sspc.gob.mx

¿Qué son los microsismos que se producen en la CDMX?

“Estamos buscando más sismos lentos, como los de mayo y diciembre de 2023 en las fallas Barranca del Muerto y Mixcoac, quizás ocurridos en otras fallas más al norte y que estén relacionados con los microsismo recientes”, explicó Víctor Manuel Cruz Atienza, sismólogo de la UNAM, para la Agencia EFE.

La SSN y la UNAM estudian la causa de la fractura que atraviesa Benito Juárez y Álvaro Obregón donde suelen producirse los microsismos. (Foto: Instituto de Ingeniería UNAM)

¿Qué debo hacer antes, durante y después de un fuerte sismo en México?

Pon en marcha estas acciones clave para prepararse y responder adecuadamente ante un sismo, en México o en cualquier país: organiza, asegura, practica y actúa con calma siguiendo estas recomendaciones de seguridad.

Antes del sismo

Evalúa la vivienda e instalaciones; repara grietas, fija libreros y asegura objetos pesados o frágiles.

Define un plan familiar con zonas seguras, rutas de salida, punto de reunión y responsabilidades claras.

Arma una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio a pilas, botiquín y copias de documentos.

Aprende a cerrar gas, agua y electricidad; ten a la mano un directorio de emergencias.

Realiza simulacros e incluye necesidades de niñas y niños, personas mayores y con discapacidad.

Durante el sismo o terremoto

Mantén la calma y aplica “agáchate, cúbrete y sujétate” en zona de menor riesgo; aléjate de vidrios y objetos que puedan caer.

Refúgiate bajo una mesa resistente si es posible; evita marcos de puerta que no sean estructurales.

No uses elevadores; no corras ni empujes. Evacúa solo cuando termine el movimiento y por rutas señalizadas.

En la calle, aléjate de fachadas, cables, postes y árboles; busca un espacio abierto. En vehículo, detente lejos de puentes y estructuras.

Si suena la alerta y hay tiempo, evacúa con orden; si no, repliega a una zona segura dentro del inmueble.

Después del sismo

Revisa fugas de gas y daños en instalaciones; si hay riesgo, corta suministros y desocupa el inmueble.

Aplica primeros auxilios, solicita apoyo médico y brinda contención emocional; prioriza a población vulnerable.

No enciendas cerillos, velas ni equipos que generen chispas; evita usar elevadores.

Limita el uso del celular a lo indispensable y sigue indicaciones de protección civil por fuentes oficiales.

Documenta daños cuando sea seguro y coordina con autoridades y aseguradoras; no reingreses a estructuras dañadas sin evaluación técnica.

Sigue los consejos del Cenapred para saber como debes actuar antes, durantes y después de un fuerte sismo en México (Foto: gob.mx/cenapred)

Los fenómenos naturales son eventos imprevistos y, a menudo, repentinos. Por ese motivo, en este video te explicaremos la importancia de contar con una mochila de emergencia para enfrentar emergencias ocasionadas por un sismo en México.