México presenta una alta sismicidad y actividad volcánica debido a la convergencia y subducción de placas tectónicas en el Cinturón de Fuego del Pacífico, como señalan el Servicio Sismológico Nacional (SSN) y el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). Esta condición explica la recurrencia de eventos sísmicos en el territorio nacional.
La ubicación en el límite de las placas de Norteamérica, Pacífico, Rivera, Cocos y Caribe incrementa la vulnerabilidad ante los sismos, pues su interacción constante genera la actividad sísmica registrada en la región.
Según estadísticas del SSN, se reportan diariamente múltiples temblores que, en conjunto, alcanzan miles de eventos mensuales, con varios de magnitud superior a 3 de manera cotidiana.
Temblor en México hoy, viernes 19 de septiembre 2025
En el reporte oficial del SSN correspondiente al viernes 19 de septiembre, se detallan los sismos más recientes con información sobre localización, magnitud, hora y profundidad, destacando estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Baja California y Colima.
Asimismo, se subraya la presencia de “microsismos”, temblores de baja intensidad que suelen pasar desapercibidos para los sistemas de alerta pero que se registran con frecuencia en la Ciudad de México (CDMX).
|Temblor en México
|Último sismo del 19 de septiembre 2025
|Fecha
|19/09/2025
|Hora exacta
|—
|Magnitud
|—
|Lugar del epicentro
|—
|Latitud
|—
|Longitud
|—
|Profundidad
|—
|Fuente
|Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la Universidad Nacional Autónoma de México
Consulta las recomendaciones que ofrece el CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres) para estar preparados antes, durante y después de un fuerte sismo y el monitoreo del sistema de alerta sísmica.
¿Cuáles son los estados donde tiembla más la tierra en México?
En este mapa del Cenapred podemos observar a los estados de México que están expuestos a fuertes temblores en tres niveles de riesgo de sismicidad: bajo, medio y alto.
Listas de estados con más registros sísmicos en México:
- Ciudad de México
- Baja California Sur
- Baja California Norte
- Sonora
- Puebla
- Morelos
- Tlaxcala
- Veracruz
- Guanajuato
- Aguascalientes
- Zacatecas
- Sinaloa
- Quintana Roo
- Yucatán
- Campeche
- Hidalgo
- Querétaro
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
- Nuevo León
- Coahuila
- Durango
- Chihuahua
Según el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN), entre 1900 y 2022, se han registrado 260,634 terremotos en la región, 86 de ellos con magnitudes superiores a 7.0. Sólo en 2022, se reportaron 29,872 temblores.
¿Por qué no suena la alerta sísmica en CDMX?
Si en caso sentiste un fuerte sismo, sobre todo, en Ciudad de México (CDMX) y no recibiste algún mensaje de alerta en tu móvil esto puede tratarse de los llamados “microsismos”, temblores de baja intensidad que no superan las magnitudes de 3 grados y que son casi imperceptible en la Tierra. Recuerda que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) solo se activa en los siguientes escenarios:
- 1) Cuando la magnitud del sismo es mayor a 5 grados y ocurre a 170 kilómetros
- 2) Cuando la magnitud es de 6 grados y el epicentro se ubica a más de 350 km de la capital
- 3) Cuando la magnitud supera los 5.5 grados a menos de 350 km.
¿Qué son los microsismos que se producen en la CDMX?
“Estamos buscando más sismos lentos, como los de mayo y diciembre de 2023 en las fallas Barranca del Muerto y Mixcoac, quizás ocurridos en otras fallas más al norte y que estén relacionados con los microsismo recientes”, explicó Víctor Manuel Cruz Atienza, sismólogo de la UNAM, para la Agencia EFE.
¿Qué debo hacer antes, durante y después de un fuerte sismo en México?
Pon en marcha estas acciones clave para prepararse y responder adecuadamente ante un sismo, en México o en cualquier país: organiza, asegura, practica y actúa con calma siguiendo estas recomendaciones de seguridad.
Antes del sismo
- Evalúa la vivienda e instalaciones; repara grietas, fija libreros y asegura objetos pesados o frágiles.
- Define un plan familiar con zonas seguras, rutas de salida, punto de reunión y responsabilidades claras.
- Arma una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio a pilas, botiquín y copias de documentos.
- Aprende a cerrar gas, agua y electricidad; ten a la mano un directorio de emergencias.
- Realiza simulacros e incluye necesidades de niñas y niños, personas mayores y con discapacidad.
Durante el sismo o terremoto
- Mantén la calma y aplica “agáchate, cúbrete y sujétate” en zona de menor riesgo; aléjate de vidrios y objetos que puedan caer.
- Refúgiate bajo una mesa resistente si es posible; evita marcos de puerta que no sean estructurales.
- No uses elevadores; no corras ni empujes. Evacúa solo cuando termine el movimiento y por rutas señalizadas.
- En la calle, aléjate de fachadas, cables, postes y árboles; busca un espacio abierto. En vehículo, detente lejos de puentes y estructuras.
- Si suena la alerta y hay tiempo, evacúa con orden; si no, repliega a una zona segura dentro del inmueble.
Después del sismo
- Revisa fugas de gas y daños en instalaciones; si hay riesgo, corta suministros y desocupa el inmueble.
- Aplica primeros auxilios, solicita apoyo médico y brinda contención emocional; prioriza a población vulnerable.
- No enciendas cerillos, velas ni equipos que generen chispas; evita usar elevadores.
- Limita el uso del celular a lo indispensable y sigue indicaciones de protección civil por fuentes oficiales.
- Documenta daños cuando sea seguro y coordina con autoridades y aseguradoras; no reingreses a estructuras dañadas sin evaluación técnica.
Magnitud vs. intensidad
La magnitud cuantifica la energía liberada en la fuente (único valor por evento), mientras la intensidad describe los efectos y daños en un lugar específico y por eso varía espacialmente. Un mismo sismo puede tener una magnitud, pero múltiples intensidades según distancia, suelo y construcción.