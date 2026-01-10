México se caracteriza por una actividad sísmica prácticamente ininterrumpida, consecuencia directa de su posición geográfica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las franjas tectónicamente más activas del planeta. En esta región interactúan varias placas litosféricas, entre ellas la de Cocos, la de Norteamérica, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe, configurando un entorno geodinámico complejo que sitúa al país entre las naciones con mayor peligrosidad sísmica a nivel mundial (Servicio Sismológico Nacional, UNAM).

La mayor parte de los sismos de moderada y gran magnitud en México se asocia con el proceso de subducción de la placa de Cocos bajo la placa de Norteamérica a lo largo de la costa del Pacífico. Sin embargo, no todos los eventos se generan en los límites entre placas. También existen fallas internas en la corteza continental capaces de producir sismos someros que, dependiendo de su magnitud y proximidad a zonas pobladas, pueden resultar claramente perceptibles. Por estas razones, entidades como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima, Jalisco y Baja California se catalogan como regiones de alta actividad sísmica y de exposición recurrente a la deformación tectónica.

Las estadísticas operativas del Servicio Sismológico Nacional (SSN) indican que, en México, la ocurrencia de temblores es diaria. Cada día se registran numerosos eventos de baja y mediana magnitud, la mayoría sin ser percibidos por la población. La densa red de estaciones sismológicas distribuidas en el territorio nacional permite detectar miles de sismos al mes, muchos con magnitudes inferiores a 4.0, lo que refleja una actividad sísmica muy frecuente y persistente, característica de un país situado en un contexto tectónico tan activo.

Dentro de este panorama destacan los llamados microsismos, definidos por el SSN como sismos de magnitud muy pequeña, usualmente menor a 3.0. Este tipo de eventos rara vez es sentido por la población, pero su monitoreo resulta clave para la comprensión del subsuelo. En la Ciudad de México, estos microsismos se han vinculado con fallas locales ubicadas principalmente en el sector poniente y en el sur de la capital. Se trata, en general, de sismos someros, de corta duración y limitada intensidad, que aportan información valiosa sobre la estructura geológica del Valle de México y contribuyen a mejorar los modelos de amenaza sísmica en áreas urbanas densamente pobladas.

La sismicidad no es el único fenómeno geológico relevante en el territorio mexicano. A ella se suma la presencia de importantes sistemas volcánicos, entre los que sobresale el Eje Neovolcánico Transmexicano. En esta provincia geológica se encuentran volcanes activos de gran interés científico y de alto potencial de riesgo, como el Popocatépetl y el volcán de Colima. La combinación de alta sismicidad y vulcanismo activo enfatiza la importancia de mantener políticas permanentes de prevención, fortalecer la cultura de protección civil y promover campañas de educación sobre las acciones recomendadas antes, durante y después de un sismo.

Actividad sísmica reciente: 10 de enero de 2026

La actividad sísmica cotidiana de México se refleja en los reportes de “últimos sismos” que el Servicio Sismológico Nacional actualiza prácticamente en tiempo real en su portal oficial. Estos informes incluyen datos esenciales sobre cada evento, como la magnitud, la hora de ocurrencia, la localización del epicentro y la profundidad focal.

Para el 10 de enero de 2026, los registros oficiales del SSN muestran una concentración de sismos a lo largo de la franja del Pacífico mexicano. En particular, se reportan eventos en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Colima y Baja California, lo cual es consistente con la configuración tectónica de la región. La recurrencia de sismos pequeños y moderados observada en estas entidades se considera parte del comportamiento esperado en un país atravesado por múltiples contactos de placas.

¿Qué debes hacer antes, durante y después de un sismo en México?

Antes de un sismo

Elabora y practica un plan familiar de protección civil, incluyendo rutas de evacuación y puntos de reunión seguros.

Identifica zonas de menor riesgo dentro de tu vivienda, escuela u oficina (junto a columnas, muros estructurales, lejos de ventanas y objetos que puedan caer).

Asegura muebles grandes, repisas, televisores y objetos pesados que puedan desplomarse durante un temblor.

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de baterías, botiquín, documentos importantes y cargadores.

Mantente informado a través de fuentes oficiales como el SSN, Protección Civil y sistemas de alerta sísmica.

Durante un sismo

Conserva la calma y aplica la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate” si estás en el interior de un edificio.

Aléjate de ventanas, espejos, objetos de vidrio, lámparas y muebles que puedan desplazarse o caer.

No uses elevadores y evita correr hacia las escaleras mientras el movimiento fuerte continúe.

Si estás en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos, fachadas, espectaculares y muros que puedan colapsar.

Si vas en vehículo, detente en un lugar seguro, lejos de puentes, pasos a desnivel y construcciones que puedan derrumbarse.

Después de un sismo

Revisa si hay heridos a tu alrededor y brinda primeros auxilios básicos si sabes cómo hacerlo; llama a los servicios de emergencia si es necesario.

Verifica posibles daños en tu vivienda (grietas, fugas de gas, agua o cables expuestos) y, si detectas riesgo, evacúa y reporta a las autoridades.

Mantente alerta ante réplicas y sigue las indicaciones de Protección Civil, así como los protocolos de evacuación si se requieren.

No difundas rumores; infórmate únicamente mediante canales oficiales y medios confiables.

Participa en la organización comunitaria para apoyar a personas vulnerables, como adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre sismos en México

¿Por qué tiembla tanto en México?

Porque el país se encuentra sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde interactúan varias placas tectónicas (Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Caribe), lo que genera una alta actividad sísmica.

¿Qué estados de México son más propensos a sismos?

Principalmente los ubicados en la costa del Pacífico: Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima, Jalisco y Baja California, aunque los efectos de los sismos pueden sentirse en otras regiones del país.

¿Qué es un microsismo?

Es un sismo de muy baja magnitud, generalmente menor a 3.0, que casi nunca es percibido por la población y rara vez genera daños. Son comunes en zonas como la Ciudad de México.

¿Se pueden predecir los sismos en México?

No. Hasta ahora no existe un método científico confiable para predecir con exactitud la fecha, hora y magnitud de un sismo. Lo que sí se puede hacer es estimar la peligrosidad sísmica de una región y contar con sistemas de alerta temprana.

¿Qué diferencia hay entre temblor y sismo?

Ninguna. Ambos términos se usan para describir el mismo fenómeno: la liberación repentina de energía en la corteza terrestre que genera ondas sísmicas.

¿Qué es el Servicio Sismológico Nacional (SSN)?

Es la institución encargada de monitorear, registrar y analizar la actividad sísmica en México. Publica reportes en tiempo casi real sobre los últimos sismos, incluyendo magnitud, ubicación y profundidad.

¿Qué debo tener en una mochila de emergencia?

Agua potable, alimentos no perecederos, linterna, pilas, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, copia de documentos importantes, dinero en efectivo, silbato, baterías externas para celular y artículos de higiene personal.

¿Por qué se sienten tan fuerte los sismos en la Ciudad de México?

Porque buena parte de la ciudad se ubica sobre antiguos lagos con suelos blandos que amplifican las ondas sísmicas, lo que provoca movimientos más intensos y prolongados en comparación con zonas de suelo firme.

¿Las réplicas son siempre más débiles que el sismo principal?

En la mayoría de los casos sí, pero algunas réplicas pueden tener magnitudes importantes y causar daños adicionales, sobre todo en estructuras previamente afectadas.

¿Cada cuánto tiempo ocurre un sismo fuerte en México?

No existe una periodicidad exacta. Sin embargo, la historia sísmica del país muestra la ocurrencia recurrente de sismos de gran magnitud, por lo que la preparación y la prevención deben ser permanentes.