Desde el colegio no enseñaron que el Perú es un país altamente sísmico, por eso muchas generaciones hemos crecido con la conciencia de saber cómo actuar antes, durante y después de temblor o terremoto. Además, nos ha servido de mucho los simulacros que realizan nuestras autoridades. No obstante, nunca está de más tener información adicional; sobre todo, porque el Instituto Geofísico del Perú (IGP) nos viene advirtiendo sobre el silencio sísmico en el país que podría despertar con un movimiento telúrico de más de 8 grados de magnitud. Es, precisamente, el IGP quien emite los reportes diarios en su cuenta de X (ex Twitter) o su sitio web, donde no solo encontramos los datos como la hora, magnitud y epicentro del evento sísmico, sino también recomendaciones de las distintas autoridades.

Recuerda que nuestro país se encuentra en el “Cinturón de Fuego del Pacífico”, donde se ubican las denominadas zonas de convergencia, por lo que es una zona altamente sísmica. En esa línea, sigue en vivo todos los movimientos telúricos en el territorio, reportados y publicados por el Instituto Geofísico del Perú. Adicionalmente, consulta acciones y recomendaciones en este tipo de situaciones.

Temblor en Perú hoy, 22 de marzo – Reporte IGP EN VIVO

Es importante que la ciudadanía peruana sepa prevenir los efectos de un fuerte temblor o un terremoto, y conozca los detalles de los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con el fin de que permanezca informada respecto a los eventos de esta naturaleza en el país. A continuación, te dejo los últimos reportes: