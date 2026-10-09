Panamá registra una jornada de intensa actividad sísmica este viernes 9 de octubre de 2026, tras un terremoto de gran magnitud que sacudió el territorio nacional y fue percibido en Ciudad de Panamá y otras localidades. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) actualizó el movimiento principal a una magnitud de 7,7, después de una estimación inicial de 8,0. El epicentro se localizó cerca de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, de acuerdo con los datos revisados por el organismo estadounidense. La información continúa en desarrollo y puede experimentar nuevas actualizaciones.

En esta cobertura podrás consultar los últimos temblores registrados en Panamá hoy, con información del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC), incluidos la hora, la magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro de los eventos que confirme la institución. También encontrarás recomendaciones de prevención del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) para saber cómo actuar ante un sismo y qué medidas adoptar después de un movimiento telúrico.

Temblor en Panamá hoy, viernes 9 de octubre de 2026: últimos sismos

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá mantiene el seguimiento de la actividad sísmica en el país. Para conocer los parámetros definitivos de cada evento, es importante consultar los reportes oficiales, ya que las magnitudes, las profundidades y las coordenadas pueden cambiar conforme se procesan los datos de las estaciones sismológicas.

El terremoto de este viernes constituye el principal evento de la jornada por su magnitud. El USGS informó inicialmente de un movimiento de magnitud 8,0 en un registro asociado al Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico y posteriormente publicó una solución revisada de magnitud 7,7. Por su parte, el IGC reportó una magnitud de 7,2 para el sismo principal y una réplica inmediata de magnitud preliminar 6,0, según información publicada por medios que citaron a la institución panameña.

¿De cuánto fue el último terremoto en Panamá?

El movimiento principal fue actualizado a magnitud 7,7 por el USGS. Sin embargo, el IGC comunicó una magnitud de 7,2, por lo que ambas cifras deben atribuirse a sus respectivas fuentes y no presentarse como si fueran una única medición.

Datos Información del sismo en Panamá Fecha Viernes 9 de octubre de 2026 Magnitud según el USGS 7,7, en el registro revisado Estimación inicial 8,0, en un registro del PTWC Magnitud informada por el IGC 7,2 Zona del epicentro según el USGS Cerca de Pitaloza Arriba, provincia de Herrera Hora local del sismo principal 12:56 p. m. Profundidad según el registro revisado del USGS Aproximadamente 12,6 kilómetros

Importante: los parámetros de esta tabla corresponden al terremoto principal y no sustituyen el catálogo completo de sismos del IGC. Las réplicas y los nuevos eventos deben incorporarse a medida que la institución publique sus registros oficiales.

¿Dónde fue el epicentro del terremoto en Panamá?

El USGS ubicó el epicentro del movimiento principal en las inmediaciones de Pitaloza Arriba, en el área de la provincia de Herrera. El evento ocurrió a una profundidad aproximada de 12,6 kilómetros en la solución revisada del organismo estadounidense.

La ubicación exacta y la profundidad pueden variar entre las soluciones preliminares y las revisadas. Por ello, para publicar las coordenadas definitivas y los parámetros del catálogo nacional, se debe dar prioridad al reporte actualizado del IGC.

¿Hubo réplicas después del terremoto?

Sí. La información publicada sobre el reporte del Instituto de Geociencias señaló una réplica inmediata de magnitud preliminar 6,0. Después de un terremoto de gran magnitud pueden producirse otros movimientos en la misma zona, algunos de ellos perceptibles a varios kilómetros del epicentro.

No es posible establecer con anticipación cuántas réplicas ocurrirán ni cuál será su magnitud. La población debe permanecer atenta a los comunicados oficiales y evitar difundir cifras sin confirmar.

¿Cómo consultar los últimos sismos reportados por el IGC?

Para seguir la actividad sísmica en Panamá durante este viernes, consulta el portal del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. Los registros deben revisarse para identificar los eventos correspondientes al 9 de octubre, así como las actualizaciones de magnitud, profundidad y localización.

En la actualización de esta nota, la tabla de seguimiento debe completarse con cada evento que figure en el catálogo oficial, sin atribuir al IGC datos que procedan exclusivamente del USGS u otros organismos.

Hora local Magnitud Epicentro Profundidad Fuente 12:56 p. m. 7,2 según el reporte citado del IGC; 7,7 según el USGS revisado Área de Pitaloza Arriba, Herrera, según el USGS 12,6 km según el USGS revisado IGC / USGS Posterior al sismo principal 6,0, magnitud preliminar reportada Pendiente de confirmar con el registro detallado del IGC Pendiente de confirmar IGC, según información publicada

Esta tabla recoge los datos disponibles sobre el terremoto principal y una réplica comunicada inicialmente. No representa un listado exhaustivo de todos los movimientos telúricos del día.

¿Por qué tiembla en Panamá?

Panamá se encuentra en una región de interacción entre varias placas tectónicas, entre ellas las del Caribe, Cocos, Nazca y Sudamérica. Los procesos de convergencia, las fallas geológicas y la liberación de energía acumulada en la corteza terrestre explican buena parte de la actividad sísmica del país.

Los terremotos pueden producirse tanto en el territorio continental como en áreas marinas próximas a la costa. Su magnitud, profundidad y distancia respecto de las zonas pobladas influyen en la intensidad con la que pueden sentirse.

Aunque los organismos científicos monitorean permanentemente estos fenómenos, los sismos no pueden predecirse con exactitud. Por eso, la prevención y la preparación familiar son esenciales.

¿Qué hacer durante un temblor en Panamá?

El Sistema Nacional de Protección Civil recomienda adoptar medidas de autoprotección y mantenerse informado mediante los canales oficiales. Si ocurre un sismo, sigue estas indicaciones:

Agáchate, cúbrete y sujétate hasta que termine el movimiento.

hasta que termine el movimiento. Aléjate de ventanas, espejos, estanterías y objetos que puedan caer.

No utilices ascensores durante el sismo.

Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes, árboles y cables eléctricos.

Si conduces, reduce la velocidad y detente en un lugar seguro, lejos de puentes, pasos elevados y estructuras que puedan desprenderse.

Si estás en una zona costera, atiende las instrucciones oficiales sobre posibles amenazas de tsunami y evacuación.

¿Qué hacer después de un terremoto?

Una vez que termine el movimiento, revisa tu entorno antes de desplazarte y mantente preparado ante posibles réplicas.

Comprueba si hay personas heridas y solicita asistencia si es necesario. Evacúa los edificios dañados o que presenten grietas importantes, siguiendo las instrucciones de los equipos de emergencia. Evita cables eléctricos caídos, fugas de gas y estructuras inestables. No ingreses a construcciones afectadas hasta que las autoridades determinen que son seguras. Mantén una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, baterías, botiquín y documentos importantes. Consulta las actualizaciones del IGC y de SINAPROC, y no compartas rumores sobre daños, víctimas o nuevas alertas.

Ante una emergencia en Panamá, puedes comunicarte con el 911 o con el Centro de Operaciones de Emergencias de SINAPROC al 520-4426, según la información institucional disponible.

¿Cuáles son las provincias de Panamá donde se monitorean los sismos?

El monitoreo sísmico comprende todo el territorio nacional. Estas son las diez provincias panameñas:

Bocas del Toro

Coclé

Colón

Chiriquí

Darién

Herrera

Los Santos

Panamá

Panamá Oeste

Veraguas

La actividad sísmica también puede afectar o registrarse en zonas fronterizas y áreas marítimas cercanas a Panamá. Por ello, la localización de cada evento debe comprobarse en el registro correspondiente y no deducirse únicamente de la provincia donde fue percibido.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los temblores en Panamá

¿Dónde ocurrió el terremoto de Panamá del 9 de octubre de 2026?

El USGS ubicó el epicentro cerca de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera. Para conocer la localización publicada por el organismo nacional, consulta el reporte actualizado del IGC.

¿Por qué el terremoto pasó de magnitud 8,0 a 7,7?

Las primeras estimaciones se calculan con los datos disponibles inmediatamente después del movimiento. Conforme se procesan más registros instrumentales, los organismos pueden revisar la magnitud, la profundidad y las coordenadas del epicentro.

¿El IGC y el USGS pueden informar magnitudes diferentes?

Sí. Los organismos pueden utilizar distintas soluciones y actualizar sus estimaciones en momentos diferentes. En una cobertura periodística, cada magnitud debe atribuirse a la fuente que la publicó, junto con la hora de actualización cuando esté disponible.

¿Se pueden predecir las réplicas de un terremoto?

No es posible determinar con exactitud cuándo ocurrirá una réplica ni cuál será su magnitud. Después de un terremoto importante, conviene seguir las recomendaciones de protección civil y estar preparado para nuevos movimientos.

¿Dónde consultar información oficial sobre los sismos en Panamá?

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá es la referencia nacional para el seguimiento sísmico. También se deben consultar los comunicados de SINAPROC para conocer las medidas de prevención y las instrucciones de emergencia.