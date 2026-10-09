Panamá registra una jornada de intensa actividad sísmica este viernes 9 de octubre de 2026, tras un terremoto de gran magnitud que sacudió el territorio nacional y fue percibido en Ciudad de Panamá y otras localidades. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) actualizó el movimiento principal a una magnitud de 7,7, después de una estimación inicial de 8,0. El epicentro se localizó cerca de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, de acuerdo con los datos revisados por el organismo estadounidense. La información continúa en desarrollo y puede experimentar nuevas actualizaciones.
En esta cobertura podrás consultar los últimos temblores registrados en Panamá hoy, con información del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC), incluidos la hora, la magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro de los eventos que confirme la institución. También encontrarás recomendaciones de prevención del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) para saber cómo actuar ante un sismo y qué medidas adoptar después de un movimiento telúrico.
Temblor en Panamá hoy, viernes 9 de octubre de 2026: últimos sismos
El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá mantiene el seguimiento de la actividad sísmica en el país. Para conocer los parámetros definitivos de cada evento, es importante consultar los reportes oficiales, ya que las magnitudes, las profundidades y las coordenadas pueden cambiar conforme se procesan los datos de las estaciones sismológicas.
El terremoto de este viernes constituye el principal evento de la jornada por su magnitud. El USGS informó inicialmente de un movimiento de magnitud 8,0 en un registro asociado al Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico y posteriormente publicó una solución revisada de magnitud 7,7. Por su parte, el IGC reportó una magnitud de 7,2 para el sismo principal y una réplica inmediata de magnitud preliminar 6,0, según información publicada por medios que citaron a la institución panameña.
Temblor de magnitud 4.5 al suroeste de Soná
Un sismo de magnitud 4.5 fue reportado en Panamá a 14 kilómetros al suroeste de Soná, según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. El evento figura con estado preliminar y una profundidad de 10 kilómetros. Estos parámetros podrían cambiar tras la revisión del registro.
- Magnitud: 4.5
- Fecha: 9 de octubre de 2026
- Hora local: 2:41:29 p. m.
- Epicentro: 14 km al suroeste de Soná, Panamá
- Coordenadas: 7.90458, -81.40179
- Profundidad: 10 km
- Estado: Preliminar
- Fuente: Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá
Temblor de magnitud 4.9 al norte de Las Tablas
El reporte sísmico incluye un movimiento de magnitud 4.9 localizado a 15 kilómetros al norte de Las Tablas. El registro, correspondiente al 9 de octubre, aparece como preliminar y señala una profundidad de 10 kilómetros.
- Magnitud: 4.9
- Fecha: 9 de octubre de 2026
- Hora local: 2:32:26 p. m.
- Epicentro: 15 km al norte de Las Tablas, Panamá
- Coordenadas: 7.90178, -80.23680
- Profundidad: 10 km
- Estado: Preliminar
- Fuente: Instituto de Geociencias
Temblor de magnitud 5.0 al este de Coiba
Un sismo de magnitud 5.0 fue localizado a 40 kilómetros al este de Coiba, Panamá. A diferencia de otros eventos del listado, este registro figura con estado revisado. El Instituto de Geociencias reporta una profundidad de 10 kilómetros.
- Magnitud: 5.0
- Fecha: 9 de octubre de 2026
- Hora local: 2:22:28 p. m.
- Epicentro: 40 km al este de Coiba, Panamá
- Coordenadas: 7.64050, -81.37033
- Profundidad: 10 km
- Estado: Revisado
- Fuente: Instituto de Geociencias
Temblor de magnitud 5.6 al sur de Santiago
El listado reporta un movimiento de magnitud 5.6 a 41 kilómetros al sur de Santiago. El evento aparece con estado preliminar y una profundidad de 5 kilómetros, por lo que sus parámetros podrían modificarse tras el análisis de las señales registradas.
- Magnitud: 5.6
- Fecha: 9 de octubre de 2026
- Hora local: 2:17:21 p. m.
- Epicentro: 41 km al sur de Santiago, Panamá
- Coordenadas: 7.72462, -81.01001
- Profundidad: 5 km
- Estado: Preliminar
- Fuente: Instituto de Geociencias
Temblor de magnitud 5.2 al sur de Soná
Otro evento fue localizado a 23 kilómetros al sur de Soná, con una magnitud de 5.2. El reporte indica una profundidad de 5 kilómetros y mantiene el registro en estado preliminar.
- Magnitud: 5.2
- Fecha: 9 de octubre de 2026
- Hora local: 2:04:51 p. m.
- Epicentro: 23 km al sur de Soná, Panamá
- Coordenadas: 7.80309, -81.25266
- Profundidad: 5 km
- Estado: Preliminar
- Fuente: Instituto de Geociencias
Temblor de magnitud 4.9 al este de Tonosí
El Instituto de Geociencias reportó un sismo de magnitud 4.9 a 19 kilómetros al este de Tonosí. El evento se registró a las 1:58:34 p. m., con una profundidad de 10 kilómetros y estado preliminar.
- Magnitud: 4.9
- Fecha: 9 de octubre de 2026
- Hora local: 1:58:34 p. m.
- Epicentro: 19 km al este de Tonosí, Panamá
- Coordenadas: 7.38180, -80.26514
- Profundidad: 10 km
- Estado: Preliminar
- Fuente: Instituto de Geociencias
Temblor de magnitud 5.5 al sureste de Tonosí
Un movimiento de magnitud 5.5 fue localizado a 32 kilómetros al sureste de Tonosí. El registro indica una profundidad de 10 kilómetros y aparece con estado preliminar.
- Magnitud: 5.5
- Fecha: 9 de octubre de 2026
- Hora local: 1:50:11 p. m.
- Epicentro: 32 km al sureste de Tonosí, Panamá
- Coordenadas: 7.26656, -80.18034
- Profundidad: 10 km
- Estado: Preliminar
- Fuente: Instituto de Geociencias
Temblor de magnitud 5.5 al sureste de Soná
El reporte incluye un sismo de magnitud 5.5 a 40 kilómetros al sureste de Soná. Este evento figura como revisado y presenta una profundidad de 1 kilómetro, según los parámetros publicados en la tabla proporcionada.
- Magnitud: 5.5
- Fecha: 9 de octubre de 2026
- Hora local: 1:47:04 p. m.
- Epicentro: 40 km al sureste de Soná, Panamá
- Coordenadas: 7.71239, -81.10181
- Profundidad: 1 km
- Estado: Revisado
- Fuente: Instituto de Geociencias
Temblor de magnitud 6.4 al norte de Tonosí
Entre los registros de mayor magnitud aparece un sismo de 6.4 localizado a 21 kilómetros al norte de Tonosí. El evento figura como preliminar, con una profundidad reportada de 10 kilómetros. La magnitud y los demás parámetros deben seguirse a través de las actualizaciones del organismo.
- Magnitud: 6.4
- Fecha: 9 de octubre de 2026
- Hora local: 1:37:06 p. m.
- Epicentro: 21 km al norte de Tonosí, Panamá
- Coordenadas: 7.59886, -80.41550
- Profundidad: 10 km
- Estado: Preliminar
- Fuente: Instituto de Geociencias
Temblor de magnitud 5.2 al noroeste de Tonosí
Un sismo de magnitud 5.2 fue localizado a 48 kilómetros al noroeste de Tonosí. El registro aparece como revisado y señala una profundidad de 5 kilómetros.
- Magnitud: 5.2
- Fecha: 9 de octubre de 2026
- Hora local: 1:33:24 p. m.
- Epicentro: 48 km al noroeste de Tonosí, Panamá
- Coordenadas: 7.63767, -80.81783
- Profundidad: 5 km
- Estado: Revisado
- Fuente: Instituto de Geociencias
Temblor de magnitud 5.2 al suroeste de Chitré
Un movimiento de magnitud 5.2 fue localizado a 44 kilómetros al suroeste de Chitré. Según el reporte compartido, el sismo tuvo una profundidad de 7 kilómetros y su estado aparece como revisado.
- Magnitud: 5.2
- Fecha: 9 de octubre de 2026
- Hora local: 1:26:41 p. m.
- Epicentro: 44 km al suroeste de Chitré, Panamá
- Coordenadas: 7.69457, -80.72882
- Profundidad: 7 km
- Estado: Revisado
- Fuente: Instituto de Geociencias
Temblor de magnitud 6.1 al noreste de Tonosí
El reporte incluye un evento de magnitud 6.1 a 20 kilómetros al noreste de Tonosí. El registro aparece como preliminar y establece una profundidad de 10 kilómetros.
- Magnitud: 6.1
- Fecha: 9 de octubre de 2026
- Hora local: 1:22:17 p. m.
- Epicentro: 20 km al noreste de Tonosí, Panamá
- Coordenadas: 7.55400, -80.33006
- Profundidad: 10 km
- Estado: Preliminar
- Fuente: Instituto de Geociencias
Temblor de magnitud 4.6 al sur de La Chorrera
El listado registra un sismo de magnitud 4.6 a 8 kilómetros al sur de La Chorrera. El evento aparece como preliminar, con una profundidad de 10 kilómetros.
- Magnitud: 4.6
- Fecha: 9 de octubre de 2026
- Hora local: 1:13:05 p. m.
- Epicentro: 8 km al sur de La Chorrera, Panamá
- Coordenadas: 8.78398, -79.78644
- Profundidad: 10 km
- Estado: Preliminar
- Fuente: Instituto de Geociencias
Sismo de magnitud 7.2 al noroeste de Tonosí
El evento de mayor magnitud en la tabla compartida es un sismo de 7.2 localizado a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí. El registro aparece como revisado y reporta una profundidad de 4 kilómetros. Debido a la magnitud indicada, es importante consultar directamente el organismo para verificar cualquier actualización de los parámetros y las comunicaciones oficiales relacionadas con el evento.
- Magnitud: 7.2
- Fecha: 9 de octubre de 2026
- Hora local: 12:56:05 p. m.
- Epicentro: 39 km al noroeste de Tonosí, Panamá
- Coordenadas: 7.55936, -80.75940
- Profundidad: 4 km
- Estado: Revisado
- Fuente: Instituto de Geociencias
Panamá mantiene la vigilancia de su actividad sísmica este viernes 9 de octubre de 2026, luego de que un potente terremoto sacudiera el territorio nacional y provocara evacuaciones preventivas, mientras las autoridades evalúan posibles daños y monitorean la ocurrencia de nuevas réplicas. Según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP), el movimiento telúrico principal se registró a las 12:56:05 p. m., hora local, con una magnitud revisada de 7.2, una profundidad de 4 kilómetros y epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí. Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó una magnitud de hasta 7.7, por lo que los parámetros varían según la institución sismológica. En esta cobertura EN VIVO, consulta los últimos reportes oficiales, la hora exacta de cada temblor, su magnitud, profundidad, ubicación del epicentro y las recomendaciones de las autoridades para mantenerse a salvo.
¿De cuánto fue el último terremoto en Panamá?
El movimiento principal fue actualizado a magnitud 7,7 por el USGS. Sin embargo, el IGC comunicó una magnitud de 7,2, por lo que ambas cifras deben atribuirse a sus respectivas fuentes y no presentarse como si fueran una única medición.
|Datos
|Información del sismo en Panamá
|Fecha
|Viernes 9 de octubre de 2026
|Magnitud según el USGS
|7,7, en el registro revisado
|Estimación inicial
|8,0, en un registro del PTWC
|Magnitud informada por el IGC
|7,2
|Zona del epicentro según el USGS
|Cerca de Pitaloza Arriba, provincia de Herrera
|Hora local del sismo principal
|12:56 p. m.
|Profundidad según el registro revisado del USGS
|Aproximadamente 12,6 kilómetros
Importante: los parámetros de esta tabla corresponden al terremoto principal y no sustituyen el catálogo completo de sismos del IGC. Las réplicas y los nuevos eventos deben incorporarse a medida que la institución publique sus registros oficiales.
¿Dónde fue el epicentro del terremoto en Panamá?
El USGS ubicó el epicentro del movimiento principal en las inmediaciones de Pitaloza Arriba, en el área de la provincia de Herrera. El evento ocurrió a una profundidad aproximada de 12,6 kilómetros en la solución revisada del organismo estadounidense.
La ubicación exacta y la profundidad pueden variar entre las soluciones preliminares y las revisadas. Por ello, para publicar las coordenadas definitivas y los parámetros del catálogo nacional, se debe dar prioridad al reporte actualizado del IGC.
¿Hubo réplicas después del terremoto?
Sí. La información publicada sobre el reporte del Instituto de Geociencias señaló una réplica inmediata de magnitud preliminar 6,0. Después de un terremoto de gran magnitud pueden producirse otros movimientos en la misma zona, algunos de ellos perceptibles a varios kilómetros del epicentro.
No es posible establecer con anticipación cuántas réplicas ocurrirán ni cuál será su magnitud. La población debe permanecer atenta a los comunicados oficiales y evitar difundir cifras sin confirmar.
¿Cómo consultar los últimos sismos reportados por el IGC?
Para seguir la actividad sísmica en Panamá durante este viernes, consulta el portal del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. Los registros deben revisarse para identificar los eventos correspondientes al 9 de octubre, así como las actualizaciones de magnitud, profundidad y localización.
En la actualización de esta nota, la tabla de seguimiento debe completarse con cada evento que figure en el catálogo oficial, sin atribuir al IGC datos que procedan exclusivamente del USGS u otros organismos.
|Hora local
|Magnitud
|Epicentro
|Profundidad
|Fuente
|12:56 p. m.
|7,2 según el reporte citado del IGC; 7,7 según el USGS revisado
|Área de Pitaloza Arriba, Herrera, según el USGS
|12,6 km según el USGS revisado
|IGC / USGS
|Posterior al sismo principal
|6,0, magnitud preliminar reportada
|Pendiente de confirmar con el registro detallado del IGC
|Pendiente de confirmar
|IGC, según información publicada
Esta tabla recoge los datos disponibles sobre el terremoto principal y una réplica comunicada inicialmente. No representa un listado exhaustivo de todos los movimientos telúricos del día.
¿Por qué tiembla en Panamá?
Panamá se encuentra en una región de interacción entre varias placas tectónicas, entre ellas las del Caribe, Cocos, Nazca y Sudamérica. Los procesos de convergencia, las fallas geológicas y la liberación de energía acumulada en la corteza terrestre explican buena parte de la actividad sísmica del país.
Los terremotos pueden producirse tanto en el territorio continental como en áreas marinas próximas a la costa. Su magnitud, profundidad y distancia respecto de las zonas pobladas influyen en la intensidad con la que pueden sentirse.
Aunque los organismos científicos monitorean permanentemente estos fenómenos, los sismos no pueden predecirse con exactitud. Por eso, la prevención y la preparación familiar son esenciales.
¿Qué hacer durante un temblor en Panamá?
El Sistema Nacional de Protección Civil recomienda adoptar medidas de autoprotección y mantenerse informado mediante los canales oficiales. Si ocurre un sismo, sigue estas indicaciones:
- Agáchate, cúbrete y sujétate hasta que termine el movimiento.
- Aléjate de ventanas, espejos, estanterías y objetos que puedan caer.
- No utilices ascensores durante el sismo.
- Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes, árboles y cables eléctricos.
- Si conduces, reduce la velocidad y detente en un lugar seguro, lejos de puentes, pasos elevados y estructuras que puedan desprenderse.
- Si estás en una zona costera, atiende las instrucciones oficiales sobre posibles amenazas de tsunami y evacuación.
¿Qué hacer después de un terremoto?
Una vez que termine el movimiento, revisa tu entorno antes de desplazarte y mantente preparado ante posibles réplicas.
- Comprueba si hay personas heridas y solicita asistencia si es necesario.
- Evacúa los edificios dañados o que presenten grietas importantes, siguiendo las instrucciones de los equipos de emergencia.
- Evita cables eléctricos caídos, fugas de gas y estructuras inestables.
- No ingreses a construcciones afectadas hasta que las autoridades determinen que son seguras.
- Mantén una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, baterías, botiquín y documentos importantes.
- Consulta las actualizaciones del IGC y de SINAPROC, y no compartas rumores sobre daños, víctimas o nuevas alertas.
Ante una emergencia en Panamá, puedes comunicarte con el 911 o con el Centro de Operaciones de Emergencias de SINAPROC al 520-4426, según la información institucional disponible.
¿Cuáles son las provincias de Panamá donde se monitorean los sismos?
El monitoreo sísmico comprende todo el territorio nacional. Estas son las diez provincias panameñas:
- Bocas del Toro
- Coclé
- Colón
- Chiriquí
- Darién
- Herrera
- Los Santos
- Panamá
- Panamá Oeste
- Veraguas
La actividad sísmica también puede afectar o registrarse en zonas fronterizas y áreas marítimas cercanas a Panamá. Por ello, la localización de cada evento debe comprobarse en el registro correspondiente y no deducirse únicamente de la provincia donde fue percibido.
FAQ: Preguntas frecuentes sobre los temblores en Panamá
¿Dónde ocurrió el terremoto de Panamá del 9 de octubre de 2026?
El USGS ubicó el epicentro cerca de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera. Para conocer la localización publicada por el organismo nacional, consulta el reporte actualizado del IGC.
¿Por qué el terremoto pasó de magnitud 8,0 a 7,7?
Las primeras estimaciones se calculan con los datos disponibles inmediatamente después del movimiento. Conforme se procesan más registros instrumentales, los organismos pueden revisar la magnitud, la profundidad y las coordenadas del epicentro.
¿El IGC y el USGS pueden informar magnitudes diferentes?
Sí. Los organismos pueden utilizar distintas soluciones y actualizar sus estimaciones en momentos diferentes. En una cobertura periodística, cada magnitud debe atribuirse a la fuente que la publicó, junto con la hora de actualización cuando esté disponible.
¿Se pueden predecir las réplicas de un terremoto?
No es posible determinar con exactitud cuándo ocurrirá una réplica ni cuál será su magnitud. Después de un terremoto importante, conviene seguir las recomendaciones de protección civil y estar preparado para nuevos movimientos.
¿Dónde consultar información oficial sobre los sismos en Panamá?
El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá es la referencia nacional para el seguimiento sísmico. También se deben consultar los comunicados de SINAPROC para conocer las medidas de prevención y las instrucciones de emergencia.
Terremoto de magnitud preliminar 7.7 interrumpe -en vivo- un programa deportivo en la ciudad de #Santiago 🇵🇦, a 60 km de distancia del epicentro.