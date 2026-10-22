México cuenta con una red de vigilancia sísmica que permite identificar los movimientos registrados en distintas regiones del país. Este jueves 22 de octubre de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) es la fuente oficial para consultar los reportes de los temblores, con información sobre la hora, la magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro de cada evento.
La actividad sísmica de México está relacionada con la interacción de las placas tectónicas de Norteamérica, el Pacífico, Cocos, Rivera y el Caribe. El movimiento de estas placas genera esfuerzos en la corteza terrestre que pueden liberarse en forma de sismos. Algunos movimientos son imperceptibles para la población, mientras que otros se sienten en las localidades próximas al epicentro.
El SSN registra y analiza las señales captadas por sus estaciones para establecer las características de cada evento. Los primeros resultados pueden modificarse a medida que avanza la revisión técnica, por lo que la magnitud, la profundidad o la localización de un sismo podrían actualizarse después de su publicación inicial.
Últimos temblores en México hoy, jueves 22 de octubre de 2026
Consulta los últimos sismos reportados por el Servicio Sismológico Nacional durante este jueves 22 de octubre. El registro permite conocer la hora de cada movimiento, su magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro, según los datos publicados por el organismo.
Revisa los reportes disponibles para identificar dónde tembló hoy en México y cuáles fueron las características de cada evento. La información puede cambiar conforme el SSN complete el análisis de las señales sísmicas y actualice sus registros.
Temblor de magnitud 4,3 al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, hoy miércoles 21 de octubre
Un movimiento sísmico de magnitud 4,3 fue reportado a las 10:58:44 p. m., a 90 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca. Según los datos proporcionados, el evento tuvo una profundidad de 18,7 kilómetros. La ficha incluye las coordenadas del epicentro, situado en una zona alejada de la costa, aunque no aporta información sobre posibles efectos en localidades cercanas.
- Fecha: miércoles 21 de octubre de 2026.
- Hora: 10:58:44 p. m.
- Magnitud: 4,3.
- Ubicación: 90 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca.
- Profundidad: 18,7 km.
- Coordenadas: latitud 15.526°, longitud -94.696°.
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor de magnitud 4,6 al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, hoy miércoles 21 de octubre
El sismo de mayor magnitud de esta lista alcanzó 4,6 y fue registrado a las 9:35:15 p. m. del miércoles, a 123 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. El movimiento tuvo una profundidad de 15,7 kilómetros, según el registro compartido. Los datos sitúan el epicentro en el Pacífico mexicano; sin embargo, la información disponible no confirma si el temblor fue sentido en tierra ni si ocasionó daños.
- Fecha: miércoles 21 de octubre de 2026.
- Hora: 9:35:15 p. m.
- Magnitud: 4,6.
- Ubicación: 123 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas.
- Profundidad: 15,7 km.
- Coordenadas: latitud 14.877°, longitud -93.999°.
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor de magnitud 3,1 al sureste de Unión Hidalgo, Oaxaca, hoy miércoles 21 de octubre
El registro también incluye un sismo de magnitud 3,1 ocurrido a las 3:47:59 p. m., a 33 kilómetros al sureste de Unión Hidalgo, Oaxaca. El movimiento tuvo una profundidad de 83,6 kilómetros, considerablemente mayor que la de varios de los otros eventos incluidos en la lista.
- Fecha: miércoles 21 de octubre de 2026.
- Hora: 3:47:59 p. m.
- Magnitud: 3,1.
- Ubicación: 33 km al sureste de Unión Hidalgo, Oaxaca.
- Profundidad: 83,6 km.
- Coordenadas: latitud 16.228°, longitud -94.663°.
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor de magnitud 3,3 al sur de Tecpan, Guerrero, hoy miércoles 21 de octubre
Un sismo de magnitud 3,3 fue reportado a las 3:37:09 p. m., con epicentro a 17 kilómetros al sur de Tecpan, Guerrero. De acuerdo con los datos proporcionados, el evento tuvo una profundidad de 21,3 kilómetros. No se incluyeron detalles sobre posibles efectos en las localidades cercanas.
- Fecha: miércoles 21 de octubre de 2026.
- Hora: 3:37:09 p. m.
- Magnitud: 3,3.
- Ubicación: 17 km al sur de Tecpan, Guerrero.
- Profundidad: 21,3 km.
- Coordenadas: latitud 17.067°, longitud -100.623°.
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor de magnitud 3,3 al noroeste de Coquimatlán, Colima, hoy miércoles 21 de octubre
El evento más antiguo de esta selección ocurrió a las 3:06:27 p. m. del miércoles 21 de octubre y tuvo una magnitud de 3,3. Su epicentro fue localizado a 37 kilómetros al noroeste de Coquimatlán, Colima, con una profundidad de 5,6 kilómetros. El registro suministrado no señala si el sismo fue percibido ni si causó daños.
- Fecha: miércoles 21 de octubre de 2026.
- Hora: 3:06:27 p. m.
- Magnitud: 3,3.
- Ubicación: 37 km al noroeste de Coquimatlán, Colima.
- Profundidad: 5,6 km.
- Coordenadas: latitud 19.386°, longitud -104.105°.
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
¿La actividad volcánica influye en los sismos en México?
En algunas zonas, la actividad volcánica puede generar sismos volcánico-tectónicos, pero la mayoría de los sismos mexicanos se deben a procesos de placas tectónicas.
¿Cuáles han sido los sismos más fuertes registrados en México en la historia reciente?
Entre los más fuertes destacan el sismo de magnitud 8.1 de 1985 en la costa de Michoacán, el de magnitud 8.2 del 7 de septiembre de 2017 en el golfo de Tehuantepec y otros eventos mayores a magnitud 7 en el Pacífico mexicano.
Reporte sísmico del SSN de hoy, miércoles 21 de octubre de 2026: últimos temblores en México
Magnitud: 4.2 | Fecha y hora: 2026-10-21 12:23:36 (Tiempo del Centro) | Localización: 45 km al SURESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX | Latitud, Longitud: 15.518º, -96.839º | Profundidad: 13.1 km
Magnitud: 4.1 | Fecha y hora: 2026-10-21 11:45:24 (Tiempo del Centro) | Localización: 131 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | Latitud, Longitud: 13.919º, -93.082º | Profundidad: 10.0 km
Reporte sísmico del SSN de hoy, miércoles 21 de octubre de 2026: últimos temblores en México
Magnitud: 4.0 | Fecha y hora: 2026-10-21 4:40:56 (Tiempo del Centro) | Localización: 140 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | Latitud, Longitud: 13.839º, -93.128º | Profundidad: 10.0 km
Magnitud: 3.1 | Fecha y hora: 2026-10-21 4:40:50 (Tiempo del Centro) | Localización: 19 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO | Latitud, Longitud: 16.816º, -99.216º | Profundidad: 21.6 km
Magnitud: 3.6 | Fecha y hora: 2026-10-21 4:31:15 (Tiempo del Centro) | Localización: 50 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS | Latitud, Longitud: 14.947º, -92.891º | Profundidad: 83.3 km
Sismo de magnitud 4.1 al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, hoy 20 de octubre
Un sismo de magnitud 4.1 fue registrado al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a las 7:06 p. m. de este martes 20 de octubre, de acuerdo con el listado proporcionado del SSN. El movimiento tuvo una profundidad de 6.2 kilómetros y su epicentro se ubicó a 37 kilómetros de esta localidad costera.
- Magnitud: 4.1
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora: 7:06:22 p. m.
- Epicentro: 37 km al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca
- Profundidad: 6.2 km
- Coordenadas: 16.079° N, 98.266° O
- Fuente: SSN: Servicio Sismológico Nacional
Temblor de magnitud 4.2 al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, hoy 20 de octubre
El SSN reportó un movimiento de magnitud 4.2 al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, durante la tarde del martes. El evento ocurrió a las 4:45 p. m. y alcanzó una profundidad de 10.3 kilómetros, con el epicentro localizado a 161 kilómetros de esta ciudad fronteriza.
- Magnitud: 4.2
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora: 4:45:37 p. m.
- Epicentro: 161 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas
- Profundidad: 10.3 km
- Coordenadas: 13.633° N, 93.186° O
- Fuente: SSN: Servicio Sismológico Nacional
Sismo de magnitud 3.1 al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, hoy 20 de octubre
Otro movimiento telúrico fue registrado al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una magnitud de 3.1. Según los datos proporcionados, el evento ocurrió a las 4:32 p. m. y tuvo una profundidad de tres kilómetros, con el epicentro a 46 kilómetros de la localidad.
- Magnitud: 3.1
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora: 4:32:18 p. m.
- Epicentro: 46 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas
- Profundidad: 3.0 km
- Coordenadas: 14.506° N, 92.538° O
- Fuente: SSN: Servicio Sismológico Nacional
Temblor de magnitud 3.2 al noreste de Ciénega de Flores, Nuevo León, hoy 20 de octubre
Un sismo de magnitud 3.2 fue incluido en el registro al noreste de Ciénega de Flores, Nuevo León. El movimiento ocurrió a las 4:00 p. m. del martes, con una profundidad de 10 kilómetros y un epicentro situado a 27 kilómetros de esta localidad.
- Magnitud: 3.2
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora: 4:00:46 p. m.
- Epicentro: 27 km al noreste de Ciénega de Flores, Nuevo León
- Profundidad: 10.0 km
- Coordenadas: 26.066° N, 99.932° O
- Fuente: SSN: Servicio Sismológico Nacional
Sismo de magnitud 2.5 al sur de San José del Cabo, Baja California Sur, hoy 20 de octubre
El listado del SSN también registra un movimiento de magnitud 2.5 al sur de San José del Cabo, Baja California Sur. El evento fue reportado a las 3:43 p. m., con una profundidad de 18.1 kilómetros y un epicentro ubicado a dos kilómetros de esta ciudad.
- Magnitud: 2.5
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora: 3:43:50 p. m.
- Epicentro: 2 km al sur de San José del Cabo, Baja California Sur
- Profundidad: 18.1 km
- Coordenadas: 23.041° N, 109.711° O
- Fuente: SSN: Servicio Sismológico Nacional
Temblor de magnitud 2.8 al sureste de San José del Cabo, Baja California Sur, hoy 20 de octubre
Un segundo movimiento en las inmediaciones de San José del Cabo fue registrado a las 3:37 p. m. del martes. El sismo alcanzó una magnitud de 2.8 y tuvo una profundidad de 17.9 kilómetros, con el epicentro a un kilómetro al sureste de la localidad.
- Magnitud: 2.8
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora: 3:37:09 p. m.
- Epicentro: 1 km al sureste de San José del Cabo, Baja California Sur
- Profundidad: 17.9 km
- Coordenadas: 23.053° N, 109.701° O
- Fuente: SSN: Servicio Sismológico Nacional
Sismo de magnitud 3.7 al suroeste de Ometepec, Guerrero, hoy 20 de octubre
Un movimiento telúrico de magnitud 3.7 fue registrado al suroeste de Ometepec, Guerrero, a las 3:33 p. m. del martes. El reporte señala una profundidad de 22 kilómetros y sitúa el epicentro a 38 kilómetros de esta localidad.
- Magnitud: 3.7
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora: 3:33:41 p. m.
- Epicentro: 38 km al suroeste de Ometepec, Guerrero
- Profundidad: 22.0 km
- Coordenadas: 16.492° N, 98.702° O
- Fuente: SSN: Servicio Sismológico Nacional
Temblor de magnitud 2.1 al este de San José del Cabo, Baja California Sur, hoy 20 de octubre
El registro sísmico incluye otro evento cerca de San José del Cabo, esta vez de magnitud 2.1. El movimiento ocurrió a las 3:30 p. m., con una profundidad de 18.7 kilómetros y un epicentro situado a un kilómetro al este de la localidad.
- Magnitud: 2.1
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora: 3:30:17 p. m.
- Epicentro: 1 km al este de San José del Cabo, Baja California Sur
- Profundidad: 18.7 km
- Coordenadas: 23.062° N, 109.696° O
- Fuente: SSN: Servicio Sismológico Nacional
Sismo de magnitud 2.9 al noroeste de Río Grande, Oaxaca, hoy 20 de octubre
Un sismo de magnitud 2.9 fue reportado al noroeste de Río Grande, Oaxaca, durante la tarde del martes. De acuerdo con los datos compartidos, el evento se registró a las 3:30 p. m. y alcanzó una profundidad de 9.9 kilómetros, con el epicentro a 16 kilómetros de esta localidad.
- Magnitud: 2.9
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora: 3:30:06 p. m.
- Epicentro: 16 km al noroeste de Río Grande, Oaxaca
- Profundidad: 9.9 km
- Coordenadas: 16.140° N, 97.501° O
- Fuente: SSN: Servicio Sismológico Nacional
Temblor de magnitud 3.3 al suroeste de Coalcomán, Michoacán, hoy 20 de octubre
El décimo evento de esta selección corresponde a un sismo de magnitud 3.3 al suroeste de Coalcomán, Michoacán. El movimiento fue registrado a las 3:15 p. m. del martes, con una profundidad de 10 kilómetros y un epicentro ubicado a 56 kilómetros de esta localidad.
- Magnitud: 3.3
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora: 3:15:51 p. m.
- Epicentro: 56 km al suroeste de Coalcomán, Michoacán
- Profundidad: 10.0 km
- Coordenadas: 18.392° N, 103.501° O
- Fuente: SSN: Servicio Sismológico Nacional
La actividad sísmica en México será objeto de seguimiento durante este miércoles 21 de octubre de 2026, a través de los reportes del Servicio Sismológico Nacional (SSN). La cobertura en vivo reunirá los últimos movimientos telúricos notificados por el organismo, con datos sobre la hora de ocurrencia, la magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro para conocer qué regiones registran actividad durante el día. Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán figuran entre los estados históricamente expuestos a sismos por su contexto tectónico, aunque la localización de cada nuevo evento dependerá de los registros oficiales publicados a lo largo de la jornada.
¿Cuáles son los estados donde tiembla más en México?
La amenaza sísmica no se distribuye de la misma manera en todo México. Las zonas más expuestas se encuentran principalmente en el occidente y sur del país, especialmente en los estados cercanos a la costa del Pacífico, donde la interacción de las placas tectónicas genera una intensa actividad geológica.
El mapa de riesgo sísmico elaborado por las autoridades permite identificar diferentes niveles de exposición en el territorio nacional. Mientras algunas regiones presentan una mayor probabilidad de experimentar sacudidas intensas, otras registran una actividad menor, aunque eso no significa que estén completamente libres de movimientos telúricos.
Según los registros históricos del Servicio Sismológico Nacional, entre 1900 y 2022 se contabilizaron 260,634 terremotos en México, de los cuales 86 alcanzaron magnitudes superiores a 7.0. Solo durante 2022 se registraron 29,872 sismos.
Estados con registros de actividad sísmica en México
- Ciudad de México
- Baja California Sur
- Baja California
- Sonora
- Puebla
- Morelos
- Tlaxcala
- Veracruz
- Guanajuato
- Aguascalientes
- Zacatecas
- Sinaloa
- Quintana Roo
- Yucatán
- Campeche
- Hidalgo
- Querétaro
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
- Nuevo León
- Coahuila
- Durango
- Chihuahua
¿Por qué no suena la alerta sísmica en CDMX?
Sentir un temblor y comprobar que la alerta sísmica no se activó puede generar dudas entre los habitantes de la Ciudad de México. Sin embargo, la ausencia de una alerta no significa necesariamente que el movimiento haya pasado inadvertido para los sistemas de monitoreo.
En algunos casos puede tratarse de un sismo de baja magnitud o de un movimiento cuyo epicentro se encuentra demasiado cerca de la zona afectada para generar un tiempo útil de anticipación. También existen microsismos que, aunque llegan a sentirse en determinadas colonias, no cumplen con los criterios necesarios para activar el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).
El sistema considera distintos parámetros relacionados con la magnitud del movimiento, la energía liberada y la distancia respecto de las zonas que podrían recibir la alerta. Entre los criterios difundidos para su activación se encuentran los siguientes:
- Cuando la magnitud del sismo supera los 5 grados y ocurre a una distancia superior a 170 kilómetros.
- Cuando la magnitud alcanza los 6 grados y el epicentro se ubica a más de 350 kilómetros de la capital.
- Cuando el movimiento supera una magnitud de 5.5 a una distancia menor de 350 kilómetros.
¿Qué son los microsismos que se producen en la CDMX?
Los microsismos son movimientos de baja magnitud que pueden producirse muy cerca de zonas densamente pobladas. Por esa razón, incluso un evento relativamente pequeño puede llegar a sentirse con claridad en determinadas colonias, especialmente cuando su origen se encuentra a poca profundidad.
La actividad registrada en la Ciudad de México ha despertado el interés de especialistas de la UNAM, que estudian las estructuras geológicas asociadas con estos movimientos. El sismólogo Víctor Manuel Cruz Atienza ha señalado la importancia de investigar posibles sismos lentos y su relación con fallas locales en distintas zonas de la capital.
Los microsismos, por tanto, no deben interpretarse únicamente como movimientos aislados. Cada registro aporta información que puede ayudar a los científicos a comprender mejor la actividad geológica que permanece oculta bajo una de las mayores áreas urbanas del continente.
¿Qué debo hacer antes, durante y después de un fuerte sismo en México?
La preparación puede marcar una diferencia decisiva cuando comienza un movimiento fuerte. Tener claro qué hacer antes, durante y después de un sismo permite reaccionar con mayor rapidez y reducir riesgos innecesarios.
Antes del sismo
- Revisa el estado de la vivienda e identifica posibles riesgos, como grietas, muebles inestables u objetos pesados que puedan caer.
- Define un plan familiar con zonas seguras, rutas de evacuación y un punto de encuentro.
- Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y documentos importantes.
- Aprende cómo cerrar las conexiones de gas, agua y electricidad.
- Participa en simulacros para practicar la respuesta antes de una situación real.
Durante el sismo
- Mantén la calma y protege la cabeza y el cuello.
- Aplica la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”.
- Aléjate de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.
- No corras, no empujes y no utilices elevadores mientras dure la sacudida.
- Si te encuentras en el exterior, busca un espacio abierto lejos de fachadas, postes y cables.
- Si conduces, detén el vehículo en un lugar seguro y evita puentes, túneles y estructuras vulnerables.
Después del sismo
- Revisa si existen personas heridas y solicita ayuda médica cuando sea necesario.
- Comprueba posibles fugas de gas o daños en las instalaciones eléctricas.
- No enciendas fuego ni equipos que puedan producir chispas si sospechas una fuga.
- Mantente informado mediante los canales oficiales y sigue las indicaciones de Protección Civil.
- Permanece atento ante posibles réplicas y evita ingresar nuevamente a edificios dañados hasta que sean evaluados.
¿Cómo se debe actuar antes, durante y después de un sismo en México?
Te comparto una lista útil de buenos acciones que debes realizar para poder enfrentar un fuerte sismo en México o cualquier otro país del mundo. Pon en práctica las siguientes recomendaciones de seguridad que te mostraré a continuación:
Antes del sismo en México
- Revisa constantemente la infraestructura de tu hogar.
- Instala cerraduras de seguridad, gabinetes y estanterías.
- Guarda los objetos más frágiles en lugares seguros.
- Ten siempre un botiquín de primeros auxilios.
- Busca un punto de encuentro óptimo donde haya la suficiente seguridad para tu familia.
- Educa a tus familiares para que puedan cerrar las llaves de luz, gas y agua.
- Haz una lista de números de emergencia para contactar a los médicos, la policía, protección civil, entre otros.
Durante el sismo en México
- Aléjate de las ventanas, espejos y objetos cortantes que puedan caer al suelo.
- Busca un refugio debajo de una mesa resistente o, también, puedes poner debajo del marco de una puerta.
- Cúbrete la cabeza y el cuello con los brazo.
- Evita utilizar los ascensores y toma las escaleras durante el sismo.
- Nunca salgas corriendo de un edificio cuando el sismo está en movimiento.
Después del sismo en México
- Busca ayuda médica para atender a personas afectadas con lesiones graves.
- Presta primeros auxilios y apoyo emocional a los heridos que lo necesiten.
- No utilices el teléfono móvil de forma irresponsable, así evitarás sobrecargar las líneas.
- Revisa los daños estructurales de tu vivienda.
- Cerrar las llaves para evitar posibles fugas de luz, agua o gas.
- No encienda velas, fósforos u otro elemento que pueda provocar un incendio.
Temblor de magnitud 4,2 al sur de Sayula de Alemán, Veracruz, hoy miércoles 21 de octubre
Un sismo de magnitud 4,2 fue registrado a las 11:03:28 p. m. del miércoles 21 de octubre, con epicentro a 28 kilómetros al sur de Sayula de Alemán, Veracruz. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 130,8 kilómetros, de acuerdo con los datos suministrados. El registro permite identificar las coordenadas del evento, pero la información disponible no precisa si fue percibido por la población ni si provocó daños.