El seguimiento de los temblores en México este viernes 9 de octubre de 2026 permite conocer dónde se registran los movimientos sísmicos y cuáles son sus principales características. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) publica los reportes con información sobre la hora, la magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro, parámetros que pueden actualizarse conforme avanza el análisis técnico de cada evento.
La actividad sísmica forma parte de la dinámica geológica de México, un territorio situado en una región donde interactúan las placas tectónicas de Norteamérica, Cocos, Rivera, el Pacífico y el Caribe. Sus movimientos y la actividad de las fallas geológicas generan sismos de distintas magnitudes y profundidades. Algunos pasan inadvertidos para la población, mientras que otros pueden percibirse en las localidades próximas al epicentro.
Los reportes sísmicos incluyen datos que ayudan a caracterizar cada movimiento. La magnitud indica el tamaño del sismo, mientras que la profundidad y la ubicación del epicentro aportan información sobre dónde se originó. Estos parámetros pueden modificarse después de una primera publicación, cuando los especialistas analizan las señales registradas por la red de estaciones del SSN y refinan los resultados.
Últimos temblores en México hoy, viernes 9 de octubre de 2026
El Servicio Sismológico Nacional mantiene el registro de los sismos detectados en México y publica información sobre sus principales características. En la siguiente tabla puedes consultar los últimos movimientos reportados durante este viernes 9 de octubre, con la hora, la magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro, de acuerdo con los datos oficiales disponibles.
La magnitud no determina por sí sola cómo se siente un temblor en una localidad. La intensidad percibida también depende de la profundidad del sismo, la distancia al epicentro, las condiciones del suelo y las características de las edificaciones. Por esta razón, un mismo movimiento puede sentirse de manera diferente en distintas poblaciones.
Los primeros datos publicados pueden cambiar a medida que el organismo revisa los registros instrumentales. Para conocer las características más recientes de cada evento, es recomendable consultar las actualizaciones del SSN y verificar la hora de publicación de los reportes.
A continuación, revisa los últimos temblores registrados en México este viernes 9 de octubre de 2026 y consulta dónde se localizaron sus epicentros, qué magnitudes alcanzaron y a qué profundidad ocurrieron.
Temblor de magnitud 3.1 a 8 km al sureste de Pinotepa Nacional, Oaxaca
El SSN incluyó entre sus reportes un sismo de magnitud 3.1 al sureste de Pinotepa Nacional, Oaxaca. El movimiento se registró a las 4:53:58 p. m., con una profundidad de 4.8 kilómetros. Por su localización y profundidad, se trata de uno de los eventos superficiales del listado de este jueves.
- Magnitud: 3.1
- Fecha: jueves 8 de octubre de 2026
- Hora: 4:53:58 p. m.
- Epicentro: 8 km al sureste de Pinotepa Nacional, Oaxaca
- Coordenadas: 16.296°, -97.999°
- Profundidad: 4.8 km
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor de magnitud 3.7 a 41 km al noroeste de Cintalapa, Chiapas
Otro movimiento sísmico fue localizado al noroeste de Cintalapa, Chiapas, con una magnitud de 3.7. El registro indica que ocurrió a las 4:49:21 p. m. y alcanzó una profundidad de 135.8 kilómetros. Este evento se suma al sismo de magnitud 4.0 reportado también en las inmediaciones de Cintalapa dentro del listado proporcionado.
- Magnitud: 3.7
- Fecha: jueves 8 de octubre de 2026
- Hora: 4:49:21 p. m.
- Epicentro: 41 km al noroeste de Cintalapa, Chiapas
- Coordenadas: 16.812°, -94.085°
- Profundidad: 135.8 km
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
¿Dónde tembló en México hoy, viernes 9 de octubre de 2026? El registro del Servicio Sismológico Nacional (SSN) permite seguir la evolución de la actividad sísmica durante las primeras horas y el resto de la jornada, con información sobre la magnitud de los movimientos, la hora en que ocurrieron, su profundidad y la distancia del epicentro respecto de las localidades de referencia. La consulta de estos parámetros ayuda a identificar dónde se localizaron los últimos sismos y a distinguir los eventos reportados en diferentes puntos del territorio nacional, mientras las autoridades mantienen la vigilancia y actualizan los datos técnicos cuando resulta necesario.
¿Cuáles son los estados donde tiembla más en México?
La amenaza sísmica no se distribuye de la misma manera en todo México. Las zonas más expuestas se encuentran principalmente en el occidente y sur del país, especialmente en los estados cercanos a la costa del Pacífico, donde la interacción de las placas tectónicas genera una intensa actividad geológica.
El mapa de riesgo sísmico elaborado por las autoridades permite identificar diferentes niveles de exposición en el territorio nacional. Mientras algunas regiones presentan una mayor probabilidad de experimentar sacudidas intensas, otras registran una actividad menor, aunque eso no significa que estén completamente libres de movimientos telúricos.
Según los registros históricos del Servicio Sismológico Nacional, entre 1900 y 2022 se contabilizaron 260,634 terremotos en México, de los cuales 86 alcanzaron magnitudes superiores a 7.0. Solo durante 2022 se registraron 29,872 sismos.
Estados con registros de actividad sísmica en México
- Ciudad de México
- Baja California Sur
- Baja California
- Sonora
- Puebla
- Morelos
- Tlaxcala
- Veracruz
- Guanajuato
- Aguascalientes
- Zacatecas
- Sinaloa
- Quintana Roo
- Yucatán
- Campeche
- Hidalgo
- Querétaro
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
- Nuevo León
- Coahuila
- Durango
- Chihuahua
¿Por qué no suena la alerta sísmica en CDMX?
Sentir un temblor y comprobar que la alerta sísmica no se activó puede generar dudas entre los habitantes de la Ciudad de México. Sin embargo, la ausencia de una alerta no significa necesariamente que el movimiento haya pasado inadvertido para los sistemas de monitoreo.
En algunos casos puede tratarse de un sismo de baja magnitud o de un movimiento cuyo epicentro se encuentra demasiado cerca de la zona afectada para generar un tiempo útil de anticipación. También existen microsismos que, aunque llegan a sentirse en determinadas colonias, no cumplen con los criterios necesarios para activar el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).
El sistema considera distintos parámetros relacionados con la magnitud del movimiento, la energía liberada y la distancia respecto de las zonas que podrían recibir la alerta. Entre los criterios difundidos para su activación se encuentran los siguientes:
- Cuando la magnitud del sismo supera los 5 grados y ocurre a una distancia superior a 170 kilómetros.
- Cuando la magnitud alcanza los 6 grados y el epicentro se ubica a más de 350 kilómetros de la capital.
- Cuando el movimiento supera una magnitud de 5.5 a una distancia menor de 350 kilómetros.
¿Qué son los microsismos que se producen en la CDMX?
Los microsismos son movimientos de baja magnitud que pueden producirse muy cerca de zonas densamente pobladas. Por esa razón, incluso un evento relativamente pequeño puede llegar a sentirse con claridad en determinadas colonias, especialmente cuando su origen se encuentra a poca profundidad.
La actividad registrada en la Ciudad de México ha despertado el interés de especialistas de la UNAM, que estudian las estructuras geológicas asociadas con estos movimientos. El sismólogo Víctor Manuel Cruz Atienza ha señalado la importancia de investigar posibles sismos lentos y su relación con fallas locales en distintas zonas de la capital.
Los microsismos, por tanto, no deben interpretarse únicamente como movimientos aislados. Cada registro aporta información que puede ayudar a los científicos a comprender mejor la actividad geológica que permanece oculta bajo una de las mayores áreas urbanas del continente.
¿Qué debo hacer antes, durante y después de un fuerte sismo en México?
La preparación puede marcar una diferencia decisiva cuando comienza un movimiento fuerte. Tener claro qué hacer antes, durante y después de un sismo permite reaccionar con mayor rapidez y reducir riesgos innecesarios.
Antes del sismo
- Revisa el estado de la vivienda e identifica posibles riesgos, como grietas, muebles inestables u objetos pesados que puedan caer.
- Define un plan familiar con zonas seguras, rutas de evacuación y un punto de encuentro.
- Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y documentos importantes.
- Aprende cómo cerrar las conexiones de gas, agua y electricidad.
- Participa en simulacros para practicar la respuesta antes de una situación real.
Durante el sismo
- Mantén la calma y protege la cabeza y el cuello.
- Aplica la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”.
- Aléjate de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.
- No corras, no empujes y no utilices elevadores mientras dure la sacudida.
- Si te encuentras en el exterior, busca un espacio abierto lejos de fachadas, postes y cables.
- Si conduces, detén el vehículo en un lugar seguro y evita puentes, túneles y estructuras vulnerables.
Después del sismo
- Revisa si existen personas heridas y solicita ayuda médica cuando sea necesario.
- Comprueba posibles fugas de gas o daños en las instalaciones eléctricas.
- No enciendas fuego ni equipos que puedan producir chispas si sospechas una fuga.
- Mantente informado mediante los canales oficiales y sigue las indicaciones de Protección Civil.
- Permanece atento ante posibles réplicas y evita ingresar nuevamente a edificios dañados hasta que sean evaluados.
Temblor de magnitud 4.0 a 43 km al oeste de Cintalapa, Chiapas
Un sismo de magnitud 4.0 fue registrado al oeste de Cintalapa, Chiapas, durante la tarde de este jueves 8 de octubre. Según los datos proporcionados, el movimiento tuvo una profundidad de 127.6 kilómetros, por lo que se originó a una distancia considerable bajo la superficie. El evento forma parte de los registros recientes de actividad sísmica en el sur de México.