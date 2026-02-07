México se mueve constantemente debido a su ubicación privilegiada y desafiante en el Cinturón de Fuego del Pacífico. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la UNAM confirma que el país es uno de los puntos con mayor peligrosidad sísmica del mundo por la interacción de cinco placas tectónicas, incluyendo la de Cocos y Norteamérica. Para los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, entender esta realidad es clave, especialmente al saber que estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Jalisco se mantienen en alerta constante por la deformación de la corteza terrestre.

Es una realidad estadística: en México tiembla todos los días, aunque la mayoría de estos eventos son imperceptibles para la población. Un fenómeno que ha cobrado relevancia recientemente son los microsismos, especialmente en la Ciudad de México, donde fallas locales en el poniente y sur generan sacudidas breves pero claras. Estos sismos someros, de magnitud menor a 3.0, son fundamentales para que los expertos logren mapear con precisión el subsuelo del Valle de México. Monitorear esta actividad frecuente permite a las autoridades perfeccionar los modelos de seguridad en zonas urbanas densamente pobladas y vulnerables.

La naturaleza geológica de México no solo se manifiesta con sismos, sino también a través de un vulcanismo activo impresionante en el Eje Neovolcánico Transmexicano. Gigantes como el Popocatépetl y el Volcán de Colima son recordatorios constantes de la energía que fluye bajo el territorio nacional. Ante este escenario, fortalecer la cultura de protección civil y prevención es más que una recomendación; es una necesidad vital. Mantenerse informado sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo es la mejor herramienta para proteger a nuestras familias, sin importar si estamos en casa o visitando nuestras raíces.

Actividad sísmica reciente: domingo 7 de febrero de 2026

La sismicidad cotidiana de México queda plasmada en los reportes de “últimos sismos” que el Servicio Sismológico Nacional actualiza casi en tiempo real en su portal oficial. Estos listados incluyen datos básicos de cada evento, como magnitud, hora de ocurrencia, localización del epicentro y profundidad.

Para la jornada del domingo 7 de febrero de 2026, los registros del SSN mantienen la tendencia de concentración de sismos a lo largo de la franja del Pacífico mexicano. Se reportan eventos principalmente en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Colima y Baja California, en concordancia con la configuración tectónica de la región. La recurrencia de sismos pequeños y moderados en estas entidades se considera parte del comportamiento esperado en un territorio atravesado por múltiples límites de placas litosféricas, por lo que las autoridades insisten en la importancia de conservar y reforzar las medidas de preparación y respuesta ante emergencias sísmicas.

¿Qué debes hacer antes, durante y después de un sismo en México?

Antes de un sismo

Elabora y practica un plan familiar de protección civil, incluyendo rutas de evacuación y puntos de reunión seguros.

Identifica zonas de menor riesgo dentro de tu vivienda, escuela u oficina (junto a columnas, muros estructurales, lejos de ventanas y objetos que puedan caer).

Asegura muebles grandes, repisas, televisores y objetos pesados que puedan desplomarse durante un temblor.

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de baterías, botiquín, documentos importantes y cargadores.

Mantente informado a través de fuentes oficiales como el SSN, Protección Civil y sistemas de alerta sísmica.

Durante un sismo

Conserva la calma y aplica la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate” si estás en el interior de un edificio.

Aléjate de ventanas, espejos, objetos de vidrio, lámparas y muebles que puedan desplazarse o caer.

No uses elevadores y evita correr hacia las escaleras mientras el movimiento fuerte continúe.

Si estás en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos, fachadas, espectaculares y muros que puedan colapsar.

Si vas en vehículo, detente en un lugar seguro, lejos de puentes, pasos a desnivel y construcciones que puedan derrumbarse.

Después de un sismo

Revisa si hay heridos a tu alrededor y brinda primeros auxilios básicos si sabes cómo hacerlo; llama a los servicios de emergencia si es necesario.

Verifica posibles daños en tu vivienda (grietas, fugas de gas, agua o cables expuestos) y, si detectas riesgo, evacúa y reporta a las autoridades.

Mantente alerta ante réplicas y sigue las indicaciones de Protección Civil, así como los protocolos de evacuación si se requieren.

No difundas rumores; infórmate únicamente mediante canales oficiales y medios confiables.

Participa en la organización comunitaria para apoyar a personas vulnerables, como adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre sismos en México

¿Por qué tiembla tanto en México?

Porque el país se encuentra sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde interactúan varias placas tectónicas (Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Caribe), lo que genera una alta actividad sísmica.

¿Qué estados de México son más propensos a sismos?

Principalmente los ubicados en la costa del Pacífico: Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima, Jalisco y Baja California, aunque los efectos de los sismos pueden sentirse en otras regiones del país.

¿Qué es un microsismo?

Es un sismo de muy baja magnitud, generalmente menor a 3.0, que casi nunca es percibido por la población y rara vez genera daños. Son comunes en zonas como la Ciudad de México.

¿Se pueden predecir los sismos en México?

No. Hasta ahora no existe un método científico confiable para predecir con exactitud la fecha, hora y magnitud de un sismo. Lo que sí se puede hacer es estimar la peligrosidad sísmica de una región y contar con sistemas de alerta temprana.

¿Qué diferencia hay entre temblor y sismo?

Ninguna. Ambos términos se usan para describir el mismo fenómeno: la liberación repentina de energía en la corteza terrestre que genera ondas sísmicas.

¿Qué es el Servicio Sismológico Nacional (SSN)?

Es la institución encargada de monitorear, registrar y analizar la actividad sísmica en México. Publica reportes en tiempo casi real sobre los últimos sismos, incluyendo magnitud, ubicación y profundidad.

¿Qué debo tener en una mochila de emergencia?

Agua potable, alimentos no perecederos, linterna, pilas, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, copia de documentos importantes, dinero en efectivo, silbato, baterías externas para celular y artículos de higiene personal.

¿Por qué se sienten tan fuerte los sismos en la Ciudad de México?

Porque buena parte de la ciudad se ubica sobre antiguos lagos con suelos blandos que amplifican las ondas sísmicas, lo que provoca movimientos más intensos y prolongados en comparación con zonas de suelo firme.

¿Las réplicas son siempre más débiles que el sismo principal?

En la mayoría de los casos sí, pero algunas réplicas pueden tener magnitudes importantes y causar daños adicionales, sobre todo en estructuras previamente afectadas.

¿Cada cuánto tiempo ocurre un sismo fuerte en México?

No existe una periodicidad exacta. Sin embargo, la historia sísmica del país muestra la ocurrencia recurrente de sismos de gran magnitud, por lo que la preparación y la prevención deben ser permanentes.