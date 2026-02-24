La actividad sísmica en México permanece bajo vigilancia permanente del Servicio Sismológico Nacional (SSN), organismo responsable de registrar, estudiar y difundir la información relacionada con los movimientos telúricos que ocurren en el país. Durante el día, la institución emite reportes casi en tiempo real con datos clave como magnitud, profundidad, hora exacta y ubicación del epicentro. Estos detalles son esenciales para calcular los posibles efectos de cada sismo y valorar cómo fue percibido por la población.

De acuerdo con los patrones observados en las últimas semanas, los sismos tienden a concentrarse principalmente en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Colima y Baja California, estados que forman parte de las zonas más activas del territorio nacional. Estas regiones se localizan sobre importantes límites tectónicos donde interactúan varias placas, lo que genera una liberación continua de energía y una frecuencia de temblores que, en la mayoría de los casos, suele ser moderada o baja.

México se ubica dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las franjas sísmicas más activas del planeta. En su subsuelo convergen las placas de Norteamérica, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe, cuyo movimiento produce procesos de subducción y fricción que explican la recurrencia de los sismos. Esta condición geológica obliga a mantener una vigilancia permanente respaldada por redes instrumentales de alta precisión y políticas sólidas de prevención y respuesta ante emergencias.

Últimos sismos en México hoy, martes 24 de febrero de 2026

Durante este martes 24 de febrero, el SSN prevé registrar varios microsismos —movimientos de baja magnitud que usualmente no son perceptibles para las personas—, aunque cada uno de ellos contribuye a fortalecer la base de datos sísmica nacional. Estos registros permiten afinar los modelos de riesgo y comprender mejor el comportamiento de las fallas activas.

En la Ciudad de México, el monitoreo será especialmente minucioso debido a la naturaleza del subsuelo capitalino. Formado en gran parte por antiguos sedimentos lacustres, el terreno puede amplificar las ondas sísmicas, haciendo que incluso temblores moderados se perciban con mayor intensidad. Por ello, tanto los reportes instrumentales del SSN como los avisos ciudadanos se consideran parte esencial del seguimiento en tiempo real.

¿Qué debo hacer ante, durante y después de un sismo en México?

¿Qué hacer antes de un sismo?

Identificar las zonas seguras dentro de la vivienda, oficina o escuela, como columnas, muros estructurales y áreas alejadas de ventanas y objetos que puedan caer.

Elaborar y practicar un plan familiar de protección civil, incluyendo rutas de evacuación y puntos de reunión.

Preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de pilas, botiquín, documentos importantes y cargadores.

Fijar a la pared muebles altos, libreros, televisores y objetos pesados que puedan volcarse.

Revisar periódicamente las instalaciones de gas, agua y electricidad, y reportar o reparar cualquier fuga o daño.

Informarse a través de fuentes oficiales como el SSN, Protección Civil y autoridades locales sobre protocolos y simulacros.

Enseñar a niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad cómo actuar en caso de temblor.

¿Qué hacer durante un sismo?

Mantener la calma y evitar correr, gritar o empujar a otras personas.

Si se está dentro de un edificio, colocarse en la zona segura previamente identificada, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.

Proteger cabeza y cuello con los brazos, y de ser posible con una mochila, cojín o casco.

No utilizar elevadores y evitar las escaleras mientras el movimiento continúe.

Si se está en la calle, alejarse de postes, cables, bardas, espectaculares y fachadas que puedan colapsar.

Si se está en un vehículo, detenerse en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles y estructuras elevadas, y permanecer dentro hasta que termine el sismo.

Atender las indicaciones de las autoridades y de los brigadistas, así como los mensajes de los sistemas oficiales de alerta.

¿Qué hacer después de un sismo?

Verificar si hay personas heridas y, en caso necesario, brindar primeros auxilios básicos y solicitar apoyo médico.

Revisar si existen fugas de gas, daños en instalaciones eléctricas o en la estructura del inmueble; de detectarlos, no encender fuego ni aparatos eléctricos y evacuar de inmediato.

Evitar el uso de elevadores hasta que las autoridades o personal especializado revisen el edificio.

Mantenerse informado a través de medios oficiales y no difundir rumores o información no verificada.

Prepararse para posibles réplicas y mantenerse en zonas seguras mientras las autoridades lo recomienden.

No regresar a inmuebles dañados hasta contar con la valoración de protección civil o de especialistas en estructuras.

Apoyar a personas vulnerables (adultos mayores, niñas, niños, personas con discapacidad) y coordinarse con la comunidad y brigadas de emergencia. “Diario El Comercio.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre sismos en México

¿Por qué tiembla tanto en México?

Porque el país se encuentra sobre el contacto de varias placas tectónicas (Norteamérica, Pacífico, Cocos, Rivera y Caribe), cuya interacción genera una alta actividad sísmica, especialmente en la costa del Pacífico.

¿Se pueden predecir los sismos?

No. Actualmente no existe un método científico confiable para predecir el día, la hora y el lugar exacto de un sismo. Lo que sí se puede hacer es estimar zonas con mayor probabilidad de ocurrencia con base en estudios geológicos e históricos.

¿Qué es la magnitud de un sismo?

La magnitud es una medida de la energía liberada por un sismo en su origen. Se calcula a partir de los registros de las estaciones sismológicas y se expresa en escalas como la de magnitud momento.

¿Qué diferencia hay entre sismo, temblor y terremoto?

En términos técnicos, se trata del mismo fenómeno: un movimiento de la corteza terrestre. En el uso cotidiano, “terremoto” suele emplearse para sismos de gran magnitud o con daños importantes, mientras que “temblor” se usa para movimientos más leves.

¿Qué es un microsismo?

Es un sismo de baja magnitud que generalmente no es perceptible para la mayoría de las personas y rara vez causa daños. En ciudades como la CDMX pueden estar asociados a fallas locales y a las características del subsuelo.